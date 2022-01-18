Королевское великолепие: Как выглядят снаружи и внутри кареты европейских монархов

Королевская карета в Букингемском дворце. | Фото: fiveminutehistory.com.
Вплоть до начала ХХ века люди перемещались на далекие расстояния в каретах, ландо, телегах и кэбах. С развитием технического прогресса и появлением автомобилей необходимость в конных экипажах отпала сама собой. Однако в королевских семьях этот вид транспорта присутствует до сих пор. В этом случае карета демонстрирует высокий статус хозяина, поражая окружающих своей роскошью. Как выглядят самые красивые королевские экипажи – далее в статье.
Коронационная карета российской императрицы Екатерины II. | Фото: fiveminutehistory.com.
Самые ранние модели карет напоминали деревянные «коробы», в которых пассажиры подпрыгивали на каждой кочке. Позже появились экипажи на рессорах, ставшие значительно удобнее. Стоит отметить, что королевские кареты отличались от транспорта обычных горожан. Они были помпезно украшены лепниной, статуями, покрытыми золотом.
Карета для упряжки в восемь лошадей. Королевские конюшни, Лондон. | Фото: fiveminutehistory.com.
Карета шведского короля Густава III. | Фото: fiveminutehistory.com.
По городским улицам короли в экипажах перемещались очень медленно. Во-первых, нужно было народу дать себя рассмотреть, а во-вторых, богато украшенная карета попросту являлась громоздкой и очень неповоротливой.
Карета короля Франции Карла Х. Версальские конюшни. | Фото: fiveminutehistory.com.
Экипаж короля Нидерландов Виллема-Александра. | Фото: fiveminutehistory.com.
Королева Елизавета II в ландо во время празднования своего Бриллиантового юбилея, 2012 год. | Фото: fiveminutehistory.com.
Что касается современности, то королева Великобритании Елизавета II на официальные мероприятия нередко прибывает в открытом ландо или же в закрытом экипаже, который публика окрестила «стеклянной каретой». Она была сделана еще в далеком 1881 году. Вот уже 135 лет мастера следят за исправностью экипажа. Каждые несколько лет карета подвергается тщательной реставрации.
Ее Величество королева Великобритании по пути в Парламент. | Фото: fiveminutehistory.com.
Не стоит забывать, что на дворе XXI век, а королева – дама в преклонном возрасте. Для ее комфорта в карете сделано отопление, электричество, установлены гидравлические стабилизаторы.
A Gala Coupe, XVIII век, Брюссель. | Фото: fiveminutehistory.com.
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