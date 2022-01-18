Королевское великолепие: Как выглядят снаружи и внутри кареты европейских монархов

Королевская карета в Букингемском дворце. | Фото: fiveminutehistory.com.

Коронационная карета российской императрицы Екатерины II. | Фото: fiveminutehistory.com.

Карета для упряжки в восемь лошадей. Королевские конюшни, Лондон. | Фото: fiveminutehistory.com.

Карета шведского короля Густава III. | Фото: fiveminutehistory.com.

Карета короля Франции Карла Х. Версальские конюшни. | Фото: fiveminutehistory.com.

Экипаж короля Нидерландов Виллема-Александра. | Фото: fiveminutehistory.com.

com. Королева Елизавета II в ландо во время празднования своего Бриллиантового юбилея, 2012 год. | Фото: fiveminutehistory.com.

Ее Величество королева Великобритании по пути в Парламент. | Фото: fiveminutehistory.com.