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11 документальных фотографий Грузии конца XIX века


Грузия является страной в Кавказском регионе Евразии.

Грузия является страной в Кавказском регионе Евразии.

Сложно представить, но ещё в начале XIX века Грузия была феодальной страной, где правили кланы. В 1801 году Грузия присоединилась к России, и во второй половине XIX века экономической развитие этой территории ускорилось. Появились табачные фабрики и кожевенные заводы, были открыты мастерские закавказской железной дороги, увеличилась роль Тбилиси как культурного центра Грузии. В нашем обзоре ретро фотографии Грузии и грузин из того далёкого времени.

1. Грузинская борьба «чидаоба» или «мочидаве» (до 1899 года)


Грузинское национальное единоборство, борьба в одежде.

Грузинское национальное единоборство, борьба в одежде.

 

2. Пластуны. Казачий спецназ


Их боялись черкесы, татары и турки, они наводили страх на европейские армии, а военачальники восхищались их изобретательностью и отвагой.

Их боялись черкесы, татары и турки, они наводили страх на европейские армии, а военачальники восхищались их изобретательностью и отвагой.

 

3. Принцесса Лазарева


Принцесса в татарском костюме.

Принцесса в татарском костюме.

 

4. Носильщики тяжестей


За спиной у носильщиков подушка, набитая шерстью, а на голове колпак на подобии опрокинувшейся чашки.

За спиной у носильщиков подушка, набитая шерстью, а на голове колпак на подобии опрокинувшейся чашки.

 

5. Лавочники


Торговцы глиняных кувшинов в Тифлисе.

Торговцы глиняных кувшинов в Тифлисе.

 

6. Крепость «Царица Тамара»


Военно-Грузинская дорога, Грузия 1846-1916 годы.

Военно-Грузинская дорога, Грузия 1846-1916 годы.

 

7. Грузинские женщины


Грузинки славятся своей красотой.

Грузинки славятся своей красотой.

 

8. Кобулетские мужчины на Цихисдзири


Русско-турецкая война, 1877-1878 годы.

Русско-турецкая война, 1877-1878 годы.

 

9. Грузинские солдаты на Цихисдзири


Солдаты, принимавшие участие в Русско-турецкой войне.

Солдаты, принимавшие участие в Русско-турецкой войне.

 

10. Русская полевая артиллерия


Турецкая армейская артиллерия оказалась слабее русской.

Турецкая армейская артиллерия оказалась слабее русской.

 

11. Телеграфный блок


Телеграфная служба русской армии во время войны 1877-1878 гг. с Турцией.

Телеграфная служба русской армии во время войны 1877-1878 гг. с Турцией.

 

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11 документальных фотографий Грузии конца XIX века

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11 документальных фотографий Грузии конца XIX векаПодписаться на мой Instagram
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