11 документальных фотографий Грузии конца XIX века

Грузия является страной в Кавказском регионе Евразии.
Сложно представить, но ещё в начале XIX века Грузия была феодальной страной, где правили кланы. В 1801 году Грузия присоединилась к России, и во второй половине XIX века экономической развитие этой территории ускорилось. Появились табачные фабрики и кожевенные заводы, были открыты мастерские закавказской железной дороги, увеличилась роль Тбилиси как культурного центра Грузии. В нашем обзоре ретро фотографии Грузии и грузин из того далёкого времени.
1. Грузинская борьба «чидаоба» или «мочидаве» (до 1899 года)
Грузинское национальное единоборство, борьба в одежде.
2. Пластуны. Казачий спецназ
Их боялись черкесы, татары и турки, они наводили страх на европейские армии, а военачальники восхищались их изобретательностью и отвагой.
3. Принцесса Лазарева
Принцесса в татарском костюме.
4. Носильщики тяжестей
За спиной у носильщиков подушка, набитая шерстью, а на голове колпак на подобии опрокинувшейся чашки.
5. Лавочники
Торговцы глиняных кувшинов в Тифлисе.
6. Крепость «Царица Тамара»
Военно-Грузинская дорога, Грузия 1846-1916 годы.
7. Грузинские женщины
Грузинки славятся своей красотой.
8. Кобулетские мужчины на Цихисдзири
Русско-турецкая война, 1877-1878 годы.
9. Грузинские солдаты на Цихисдзири
Солдаты, принимавшие участие в Русско-турецкой войне.
10. Русская полевая артиллерия
Турецкая армейская артиллерия оказалась слабее русской.
11. Телеграфный блок
Телеграфная служба русской армии во время войны 1877-1878 гг. с Турцией.
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