История пивоварни, где можно попробовать отменное пиво, которое варят уже более 1000 лет

История старейшей в мире пивоварни.
Самые замечательные истории, связанные с пивом, связаны, конечно, с центральной Европой, где этот напиток ценится гораздо больше, чем любой другой алкоголь. Так, к северу от Мюнхена находится пивоварня, которой так много лет, что пивом, которое в ней делают, наслаждались не только нынешние немцы, а также их прапрапрапрапрабабушки и дедушки. И что самое интересное - какие бы невзгоды не случались с этой пивоварней, местные жители снова и снова отстраивали ее, желая вновь насладиться этим божественным напитком.
Пивоварня Weihenstephan.
Речь идет о пивоварне в аббатстве Вайенштефан (Weihenstephan). Впервые на этом месте основали бенедиктинский монастырь в 725 году, и менее чем через 50 лет здесь уже стали выращивать хмель. В то время местные фермеры были вынуждены платить десятину за то, чтобы выращивать его на своих угодиях - такой честью мог не каждый похвастаться. Но пиво, которое тогда делали бенедиктинские монахи, видимо, и правда было хорошим, так как после того, как в 955 году монастырь был разрушен (в первый, но далеко не в последний раз), местные жители активно стали помогать монахам восстановить и сам монастырь - и уж конечно пивоварню.
Weihenstephan - одна из торговый марок Германии.
В 1040 году монахи приобрели лицензию на варение пива, и именно эта дата считается официальной датой рождения нынешней пивоварни. Однако документы-документами, а времена были такие, что само помещение и оборудование было трудно сохранить: за последующие 400 лет монастырь Вайнштефана четыре раз полностью сжигали дотла, трижды монахи сталкивались с чумой, они даже пережили сильнейшее землетрясение! На монастырь нападали шведы, французы, австрийцы - и каждый раз стены монастыря и его пивоварни разрушали, и каждый раз после этого монахи настойчиво отстраивали все снова.
Монастырь Weihenstephan.
В 1516 году герцог Баварии Вильгельм IV издал интереснейший по тем временам закон, который продолжает действовать и сегодня (что правда, с некоторыми поправками). Закон назывался «Reinheitsgebot» ("Заповедь о чистоте пива") и обязывал использовать только три ингредиента при варке пива: ячмень, вода и хмель. Более того, закон также оговаривал, когда именно можно варить пиво - «von Michaelis bis auff Georij» – со дня Святого Михаила (29 сентября) до дня Святого Георгия (23 апреля).
Медведь в одежде бенедиктинских монахов у вдоха в пивоварню Weihenstephan.
Именно этот закон обусловил особый вкус немецкого и, в частности, баварского пива на долгие века. Позже к этим ингредиентам разрешили добавить дрожжи, но никаких кардинальных изменений и добавок рецепты пивоварения не претерпевали. Все пиво, которое было сварено не по закону, изымалось. Каждый раз, когда монахи превышали установленную законом плату за пиво, они были вынуждены платить штраф.
Сегодня Weihenstephan привлекает огромное количество туристов и ценителей пива.
Занятно, что Reinheitsgebot и по сей день актуален. Для немецких пивоварен это настоящая головная боль, так как закон ограничивает разнообразие пива и не позволяет конкурировать с соседними странами. Только в 1993 году лоббистам удалось добиться небольших изменений в законе, которые позволили использовать большее разнообразие осоложенных зерен для создания ферментированного пива. Но даже с этими правками к закону, ни один ненатуральный ингредиент не разрешен для использования в немецком пивоварении.
Пиво Weihenstephan.
Через 300 лет после издания этого закона монастырь Вайнштефана обанкротился. В ходе секуляризации государство конфисковало имущество монастыря и аббатство Weihenstephan прекратило свое существование. Тем не менее пивоварня Weihenstephan по-прежнему процветала, более того – она обрела новый статус и стала «Королевской баварской государственной пивоварней Weihenstephan».
Пивоварня в Баварии.
И снова, как в начале создания пивоварни, вся жизнь вокруг завертелась вокруг производства пива. Рядом построили Университет Сельского Хозяйства и Пивоварения, в котором самыми популярными специальностями и сегодня остаются те, что связаны с производством пива. Weihenstephan стал центром пивоваренного искусства, и долгие годы, когда пивоварню разрушали и отстраивали вновь и вновь наконец-то сменились уверенной стабильностью и принесли более чем ощутимые плоды.
Пивоварня Weihenstephan.
Интересно, что монахи в монастыре Вайнштефана были не единственными, кто решил заняться созданием пива - в Баварии есть еще как минимум две других пивоварни, которые тоже претендуют на звание старейших в мире. Hofbrauhaus варят пиво с 1100 года, а Weltenburg Abbey - с 1050. Но документы есть документы - когда в 1040 году монахи Вайнштефана обратились за официальной лицензией, они тем обеспечили статус своей пивоварни на много лет вперед, и сегодня Weihenstephan является официально самый старой пивоварней в мире.
Пиво Weihenstephan.
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