Как заточить тёрку

Заточите тёрку без труда, причём всё, что нужно, уже есть у вас на кухне! Предлагаем сразу несколько способов заточки, а вы можете выбрать наиболее подходящий и удобный.







Первый способ — это отвёртка. Для этого зубчики слегка приподнимаются вверх отвёрткой, за счёт чего заостряются.







То же самое можно сделать с помощью ножа.







Второй способ — это фольга. Скатайте шарик из фольги и «натрите» его на тёрке. Зубчики станут намного острее!







Третий способ — керамическая посуда (чашка, пиала и т. д.). Таким же способом можно заточить нож. Просто потрите пару раз керамическим дном по тёрке, и она станет ощутимо острее.





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