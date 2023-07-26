Заточите тёрку без труда, причём всё, что нужно, уже есть у вас на кухне! Предлагаем сразу несколько способов заточки, а вы можете выбрать наиболее подходящий и удобный.
Первый способ — это отвёртка. Для этого зубчики слегка приподнимаются вверх отвёрткой, за счёт чего заостряются.
То же самое можно сделать с помощью ножа.
Второй способ — это фольга. Скатайте шарик из фольги и «натрите» его на тёрке. Зубчики станут намного острее!
Третий способ — керамическая посуда (чашка, пиала и т. д.). Таким же способом можно заточить нож. Просто потрите пару раз керамическим дном по тёрке, и она станет ощутимо острее.
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Как заточить тёрку
Заточите тёрку без труда, причём всё, что нужно, уже есть у вас на кухне! Предлагаем сразу несколько способов заточки, а вы можете выбрать наиболее подходящий и удобный.
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