20 фотографий о том, как здорово иметь брата или сестру

Те, кому повезло получить от родителей такой шикарный подарок, как брат или сестра, знают, что это самое дорогое, что может быть в жизни. Им можно доверить секретную любовь, рассказать всё начистоту, поплакаться в жилетку и надеяться на понимание. Сестринско-братские отношения — больше чем любовь. Они не проходят. Мы собрали 20 фотографий, напоминающих, как это здорово, когда рядом самые близкие.











Тихонечко, не разбуди его.







Вместе весело шагать…







Мне кажется, мы с ним подружимся.







Я буду о тебе заботиться, сестренка.







Те, кому повезло получить от родителей брата или сестру.







Она так быстро дрыгает ножками…







Старший брат читает мне книгу.







Ценное ощущение покоя и радости, когда есть старший брат.







Три брата-акробата.







Три красавицы девицы, три волшебные сестрицы.







Четыре братца.







Ценное чувство, когда есть кому доверить секрет.







Воспитание детей — это неотъемлемая обязанность родителей.







Коса одна на двоих…







Место, где можно все делать так, как хочется, где можно не убирать, куда взрослым даже и носа нельзя показывать.







Искренние эмоции способны растопить своей теплотой самые холодные сердца и заставить улыбнуться в ответ.







Взаимопонимание между близкими людьми.







Старшей сестре пришлось принять на себя заботу о младшей.







Мы за тебя всю жизнь в ответе, сестренка!







Сестра — это лучший друг, от которого невозможно избавиться.



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