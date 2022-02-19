Заброшенный бункер «Ёж»: командный центр СССР, который мог выдержать удар любого оружия

Уникальный советский бункер на пружинах.
В Советском Союзе создавали много уникальных и дорогостоящих военных комплексов. Средств на оборонный сектор в стране действительно не жалели. Плодом огромных дотаций были и многочисленные суперсекретные подземные комплексы на случай атомной войны. Одним из самых впечатляющих стал проект «Сфера» и его бункер «Ёж».
Нет в мире комплекса подобного этому.
На сегодняшний день данный бункер можно по праву считать одной из самых впечатляющих советских инженерных конструкций, которая возводилась в оборонных целях. Когда-то этот комплекс исполинских размеров был укрепленным командным пунктом проекта «Сфера». У бункера на момент строительства была максимальная степень защиты. Даже сегодня фортификация, возведенная по подобной технологии, смогла бы выдержать удар ядерной бомбы, если бы та взорвалась бы в непосредственной близости от комплекса.
Супербольшой и супердорогой.
Почти полностью сделан из металла.
Главной особенностью комплекса является то, что он почти полностью сделан из металла. В строительстве использовался и бетон, однако его здесь намного меньше. Буквально все и каждое внутреннее помещение отделаны прочнейшей сталью. Командный пункт бункера располагался в многослойной составной металлической сфере. Там было четыре этажа разнообразной аппаратуры, множество кабинетов, а также система жизнеобеспечения.
Составлен из металлических деталей.
Огромное количество проходов.
Так что за это за такой проект «Сфера»? На самом деле все достаточно просто. Данный комплекс, как и многие другие подобные комплексы СССР, строился на случай возможной ядерной войны. Предназначалась «Сфера» для координации боевых действий сухопутных подразделений и авиации. Это безумно сложный с технической точки зрения и очень дорогой комплекс, который, по счастью так и не пригодился стране.
Вершинах инженерной мысли советов.
А вот главная особенность - пружины бункера.
Но все перечисленное меркнет по сравнению с тем, что бункер «Сфера» был установлен под землей на гигантских металлических пружинах. Строго говоря, это были не совсем пружины, а пневматические процессоры. Они нужны были для того, чтобы смягчать вибрации, которые могли воздействовать на комплекс в случае атомной бомбардировки.
Они поглощали любую вибрацию.
Почти все вынесли мародеры.
Как это очень часто бывает, с развалом страны «Ежа» постигла печальная участь. Проект «Сфера» был закрыт, бункер законсервировали, а спустя какое-то время и вовсе забыли о его существовании, оставив на растерзание мародёрам и охотникам за металлами. Впоследствии в нем было обрезано все, что можно было обрезать, и вынесено все, что можно было вынести. В 2011 году о комплексе неожиданно вспомнили и пришли к выводу, что он может быть опасен. В итоге комплекс уничтожили.
Бункер был уничтожен в 2011 году.
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