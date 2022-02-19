С нами не соскучишься!

8 028 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Федякова
    Про вес. У онко больных есть такое выражение: пока толстый тает - худой умирает.  После третьего курса химиотерапии я...9 распространенны...
  • Олег Дембо
    Глупо!Розовый бум: Глам...
  • Виктор Полуэктов
    А дальше опять была война. Вновь на Россию полезли всей Европой. Очередным заходом, в Гражданскую-то не срослось  -  ...Один из первых ев...

Заброшенный бункер «Ёж»: командный центр СССР, который мог выдержать удар любого оружия


Уникальный советский бункер на пружинах.

Уникальный советский бункер на пружинах.

В Советском Союзе создавали много уникальных и дорогостоящих военных комплексов. Средств на оборонный сектор в стране действительно не жалели. Плодом огромных дотаций были и многочисленные суперсекретные подземные комплексы на случай атомной войны. Одним из самых впечатляющих стал проект «Сфера» и его бункер «Ёж».

Нет в мире комплекса подобного этому.

Нет в мире комплекса подобного этому.

 

На сегодняшний день данный бункер можно по праву считать одной из самых впечатляющих советских инженерных конструкций, которая возводилась в оборонных целях. Когда-то этот комплекс исполинских размеров был укрепленным командным пунктом проекта «Сфера». У бункера на момент строительства была максимальная степень защиты. Даже сегодня фортификация, возведенная по подобной технологии, смогла бы выдержать удар ядерной бомбы, если бы та взорвалась бы в непосредственной близости от комплекса.
Супербольшой и супердорогой.

Супербольшой и супердорогой.

 
Почти полностью сделан из металла.

Почти полностью сделан из металла.

 

Главной особенностью комплекса является то, что он почти полностью сделан из металла. В строительстве использовался и бетон, однако его здесь намного меньше. Буквально все и каждое внутреннее помещение отделаны прочнейшей сталью. Командный пункт бункера располагался в многослойной составной металлической сфере.
Там было четыре этажа разнообразной аппаратуры, множество кабинетов, а также система жизнеобеспечения.
Составлен из металлических деталей.

Составлен из металлических деталей.

 
Огромное количество проходов.

Огромное количество проходов.

 

Так что за это за такой проект «Сфера»? На самом деле все достаточно просто. Данный комплекс, как и многие другие подобные комплексы СССР, строился на случай возможной ядерной войны. Предназначалась «Сфера» для координации боевых действий сухопутных подразделений и авиации. Это безумно сложный с технической точки зрения и очень дорогой комплекс, который, по счастью так и не пригодился стране.
Вершинах инженерной мысли советов.

Вершинах инженерной мысли советов.

 
А вот главная особенность - пружины бункера.

А вот главная особенность - пружины бункера.

 

Но все перечисленное меркнет по сравнению с тем, что бункер «Сфера» был установлен под землей на гигантских металлических пружинах. Строго говоря, это были не совсем пружины, а пневматические процессоры. Они нужны были для того, чтобы смягчать вибрации, которые могли воздействовать на комплекс в случае атомной бомбардировки.
Они поглощали любую вибрацию.

Они поглощали любую вибрацию.

 
Почти все вынесли мародеры.

Почти все вынесли мародеры.

 

Как это очень часто бывает, с развалом страны «Ежа» постигла печальная участь. Проект «Сфера» был закрыт, бункер законсервировали, а спустя какое-то время и вовсе забыли о его существовании, оставив на растерзание мародёрам и охотникам за металлами. Впоследствии в нем было обрезано все, что можно было обрезать, и вынесено все, что можно было вынести. В 2011 году о комплексе неожиданно вспомнили и пришли к выводу, что он может быть опасен. В итоге комплекс уничтожили.
Бункер был уничтожен в 2011 году.

Бункер был уничтожен в 2011 году.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Заброшенный бункер «Ёж»: командный центр СССР, который мог выдержать удар любого оружия

И не забудьте:
Заброшенный бункер «Ёж»: командный центр СССР, который мог выдержать удар любого оружияПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх