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Модно, но жутко неудобно: обувь на платформе прошлых столетий

Как известно, мода циклична, и все новое – это хорошо забытое старое. Глядя на сегодняшние всевозможные модели босоножек, туфлей и ботильонов, можно с уверенностью сказать, что все это уже носилось. В XIV-XVII веках в разных странах мира весьма популярными были очень высокие туфли. Именно они стали прародителями сегодняшней обуви на платформе.

Модно, но жутко неудобно: обувь на платформе прошлых столетий

Чопины – обувь на платформе времен эпохи Возрождения.

Модно, но жутко неудобно: обувь на платформе прошлых столетий

Окобо – обувь японских гейш в старину.

Модно, но жутко неудобно: обувь на платформе прошлых столетий

В Японии уже несколько веков гейши (или майко) носят обувь на платформе, которая называется окобо. Первоначальное назначение высокой обуви такое же, что и прочих у европейцев – не испачкаться в уличной грязи. Высота окобо у гейш примерно 14 см. Название этой обуви связывают с характерным звуком, который издается во время ходьбы. К ноге окобо крепятся лентами. Раньше по цвету тесемок можно было определить статус гейши. Красный цвет указывал на то, что девушка только встала на путь обучения, а желтый подчеркивал его окончание. Японцы заботятся о сохранении своих обычаев, поэтому до сих пор на улицах городов можно увидеть японок, которые надевают на прогулку окобо.

Модно, но жутко неудобно: обувь на платформе прошлых столетий

Ливанки в кабкабах, XIV-XVII вв.

Модно, но жутко неудобно: обувь на платформе прошлых столетий

Кабкабы – традиционная обувь в Ливане XIV-XVII веков.

В XIV-XVII веках в Ливане женщины также любили высокую обувь – кабкабы.

Первичная их функция была той же, что и прочей обуви на платформе – защитить одежду от грязи. В общественные бани в кабкабах ходили не только ливанки, но и мужчины. На свадьбе невеста должна была выделяться среди всех. Если это была невысокая девочка-подросток, то ее кабкабы могли достигать 60 см.

Кабкабы делались из дерева и украшались перламутром, или даже золотом и серебром. К ногам они крепились лентами.

Модно, но жутко неудобно: обувь на платформе прошлых столетий

Чопины. Италия, около 1650 г.

Модно, но жутко неудобно: обувь на платформе прошлых столетий

Чопины. Италия, XVII век.

Считается, что чопины (или как их еще называли, цокколи или пьянелле) появились в XIV веке в Венеции. Эта обувь, прежде всего, была призвана защищать платья аристократок и простолюдинок от уличных нечистот (канализации тогда не было). Позже чопины стали указывать на социальный статус женщин – тем выше они были, важнее считалась персона. Доходило до того, что некоторые чопины достигали 50 см.
В XVII высота чопинов составляла около 18 см. Нижняя часть этой обуви изготавливалась из сосны или пробкового дерева, а затем обтягивалась кожей, шелком или бархатом. Когда модные каноны изменились, и платья стали чуть короче, чопины украшали золотой вышивкой.

На смену чопинам в XVII веке пришли туфли на каблуках. Более того, король-солнце Людовик XIV издал указ, чтобы все придворные носили туфли с красной подошвой. Именно они считаются прародителями известных лабутенов.

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