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Рыцарское облачение, маски гладиаторов, военные шлемы и тому подобное всех времен и народов

Изящные, удивительные и поразительные средства защиты головы воина от повреждений, наносимых, преимущественно, холодным оружием, позднее – огнестрельным. Разнообразие и искусство выполнения, материалы и виды не поддаются описанию. Представляем некоторые великолепные экземпляры из области защитного обмундирования старины..

Рыцарское облачение, маски гладиаторов, военные шлемы и тому подобное всех времен и народов

Франция. Garde du Corps du Roi, 1814

Рыцарское облачение, маски гладиаторов, военные шлемы и тому подобное всех времен и народов

Гард-дю-корпус шлем, Королевство Саксония, 1910 г.

Рыцарское облачение, маски гладиаторов, военные шлемы и тому подобное всех времен и народов

Осьминог Кабуто. Период Эдо.Япония

Рыцарское облачение, маски гладиаторов, военные шлемы и тому подобное всех времен и народов

Гард-дю-корпус шлем солдата, Германия 1900 г.

Рыцарское облачение, маски гладиаторов, военные шлемы и тому подобное всех времен и народов

Шлем Durgonet, 1550

Рыцарское облачение, маски гладиаторов, военные шлемы и тому подобное всех времен и народов

Шлем Durgonet, 1545-1550

Рыцарское облачение, маски гладиаторов, военные шлемы и тому подобное всех времен и народов

Викторианский шлем офицера «Альберт», 1847

Рыцарское облачение, маски гладиаторов, военные шлемы и тому подобное всех времен и народов

Шлем Императорского русского офицера , Его Величества лейб-гвардии Конного полка 1860.

Рыцарское облачение, маски гладиаторов, военные шлемы и тому подобное всех времен и народов

Кулах-худ, Персия

Рыцарское облачение, маски гладиаторов, военные шлемы и тому подобное всех времен и народов

Filippo Negroli (1510– 1579) и Francesco Negroli – Милан, Италия. Негроли являются самыми успешными и известными мастерами средневековой Европы.

Рыцарское облачение, маски гладиаторов, военные шлемы и тому подобное всех времен и народов

Рыцарское облачение, маски гладиаторов, военные шлемы и тому подобное всех времен и народов

Россия. Шлем приписываемый князю Ярославу Всеволодовичу и Шишак князя Федора Мстиславского, 16 век.

Рыцарское облачение, маски гладиаторов, военные шлемы и тому подобное всех времен и народов

Османские шлемы, тип Чичак, конец 17-го века из стали, меди, кожи, бархата и шелка и Османский шлем 1560 года

Рыцарское облачение, маски гладиаторов, военные шлемы и тому подобное всех времен и народов

Шлем в виде морской раковины, Япония, 1618

Рыцарское облачение, маски гладиаторов, военные шлемы и тому подобное всех времен и народов

Рим, 1547

Рыцарское облачение, маски гладиаторов, военные шлемы и тому подобное всех времен и народов

Франция, 1550 и 1620-е годы

Рыцарское облачение, маски гладиаторов, военные шлемы и тому подобное всех времен и народов

Япония. 1825-1875

Рыцарское облачение, маски гладиаторов, военные шлемы и тому подобное всех времен и народов

Древний Рим и Шлем армии Македонского

Рыцарское облачение, маски гладиаторов, военные шлемы и тому подобное всех времен и народов

Закрытый шлем с сегментарным забралом. Милан.

Вес 2,78 кг. 1590-1595 гг.

Рыцарское облачение, маски гладиаторов, военные шлемы и тому подобное всех времен и народов

Филиппо Негроли шлем, Доспех Гвидобальдо II делла Ровере, герцога Урбино, 1532-35

Рыцарское облачение, маски гладиаторов, военные шлемы и тому подобное всех времен и народов

Кольман Helmschmid, шлем (бургиньот) императора Карла V, 1530,

Рыцарское облачение, маски гладиаторов, военные шлемы и тому подобное всех времен и народов

Филиппо Негроли. Шлем сделан для императора Карла V. Милан, 1533
Рыцарское облачение, маски гладиаторов, военные шлемы и тому подобное всех времен и народов

Шлем Маратхской империи и шлем, Османский период, середина 16-го века

Рыцарское облачение, маски гладиаторов, военные шлемы и тому подобное всех времен и народов

Римский бронзовый шлем гладиатора с изображением героя Геракла на фронте и поверженного льва

Рыцарское облачение, маски гладиаторов, военные шлемы и тому подобное всех времен и народов

6-й драгунский полк Британии, 1689 и Венецианский шлем 1470 годов.

Рыцарское облачение, маски гладиаторов, военные шлемы и тому подобное всех времен и народов

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