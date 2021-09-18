Рыцарское облачение, маски гладиаторов, военные шлемы и тому подобное всех времен и народов

Изящные, удивительные и поразительные средства защиты головы воина от повреждений, наносимых, преимущественно, холодным оружием, позднее – огнестрельным. Разнообразие и искусство выполнения, материалы и виды не поддаются описанию. Представляем некоторые великолепные экземпляры из области защитного обмундирования старины..







Франция. Garde du Corps du Roi, 1814







Гард-дю-корпус шлем, Королевство Саксония, 1910 г.







Осьминог Кабуто. Период Эдо.Япония







Гард-дю-корпус шлем солдата, Германия 1900 г.







Шлем Durgonet, 1550







Шлем Durgonet, 1545-1550







Викторианский шлем офицера «Альберт», 1847







Шлем Императорского русского офицера , Его Величества лейб-гвардии Конного полка 1860.







Кулах-худ, Персия







Filippo Negroli (1510– 1579) и Francesco Negroli – Милан, Италия. Негроли являются самыми успешными и известными мастерами средневековой Европы.











Россия. Шлем приписываемый князю Ярославу Всеволодовичу и Шишак князя Федора Мстиславского, 16 век.







Османские шлемы, тип Чичак, конец 17-го века из стали, меди, кожи, бархата и шелка и Османский шлем 1560 года







Шлем в виде морской раковины, Япония, 1618







Рим, 1547







Франция, 1550 и 1620-е годы







Япония. 1825-1875







Древний Рим и Шлем армии Македонского







Закрытый шлем с сегментарным забралом. Милан.

Вес 2,78 кг. 1590-1595 гг. Филиппо Негроли шлем, Доспех Гвидобальдо II делла Ровере, герцога Урбино, 1532-35 Кольман Helmschmid, шлем (бургиньот) императора Карла V, 1530,Филиппо Негроли. Шлем сделан для императора Карла V. Милан, 1533Шлем Маратхской империи и шлем, Османский период, середина 16-го векаРимский бронзовый шлем гладиатора с изображением героя Геракла на фронте и поверженного льва6-й драгунский полк Британии, 1689 и Венецианский шлем 1470 годов.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)