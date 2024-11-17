Андрей Миронов: три главные женщины в жизни выдающегося актера

Андрей Миронов был обаятелен, невероятно талантлив и обласкан вниманием женщин. О его многочисленных романах слагают легенды, женщины до сих пор соперничают и пытаются доказать себе и другим, к кому же он относился лучше, на ком должен был жениться, а на ком женился по ошибке. Но в жизни его было три главных женщины: мама Мария Владимировна и жены – Екатерина Градова и Лариса Голубкина.

Мария Владимировна Миронова

Екатерина Градова

Лариса Голубкина