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Как оттереть суперклей с любой поверхности или с рук

Суперклей очень быстро схватывается, что не всегда является преимуществом. Если его капля случайно попадет на чистовую поверхность, то убрать ее очень сложно, даже если пытаться вытереть сразу же.



Но есть недорогое аптечное средство для смывки суперклея, которое позволяет его оттереть полностью.

Что потребуется:

димексид;

вата или ватный диск.





Процесс смывки пятен от суперклея

Чтобы убрать пятно от суперклея, нужно смочить ватку в аптечном димексиде (или немного налить на поверхность), и просто его оттереть.



Это происходит не мгновенно, придется поработать пару минут. Но учитывая дешевизну димексида, это не проблема. Им действительно можно вернуть идеальный внешний вид изделиям измазанным суперклеем.



Это пожалуй самое лучшее средство для удаления суперклея с любой поверхности и особенно с рук. Ведь так часто можно испачкаться при работе и заклейке чего-либо.
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