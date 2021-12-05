Хитрый способ замораживания ароматных трав

Что может быть вкуснее, чем свежеприготовленное блюдо, приправленное ароматными травами. Приобрести свежую зелень в супермаркетах можно в любое время года. Однако стоимость такой покупки будет немаленькой, да и вкус трав будет проигрывать вкусу летней зелени.

Для того чтобы круглый год иметь возможность использовать ароматную зелень, просто заморозьте ее в оливковом масле. Это позволит сохранить ее вкусовые характеристики. Более того, замороженная зелень не теряет свою пользу, в ней сохраняются все питательные вещества. Еще одним преимуществом данного метода является и то, что вам не придется тратить время на размораживание заготовок: их можно использовать в виде ледяных кубиков.

Как заморозить зелень в оливковом масле

Для заготовок потребуется 1 часть оливкового масла и 4 части свежей зелени. Лучше всего для замораживания подходят укроп, петрушка, чабрец, зеленый лук, орегано, шалфей, тимьян и базилик. Зелень необходимо измельчить, переложить в формы для льда. В формы следует налить оливковое масло, заполняя их на ¾ объема.

Для полного замерзания масла с зеленью потребуются примерно сутки. Затем, ледяные кубики можно будет переложить в пакет.

Такую заготовку можно хранить в морозильной камере до одного года.