Что сегодня выпускает завод «Икарус», автобусы которого знал весь СССР

Автобусная марка «Икарус» получила свое название в честь персонажа греческой мифологии – юноши Икара, который очень хотел научиться летать. По легенде, отец сделал Икару крылья, но просил его не летать слишком низко или слишком высоко. Преодолев всю Грецию, Икар увлекся и позабыл наставления отца. Юноша взмыл слишком высоко в небо из-за чего солнце растопило воск, скреплявший механические крылья, после чего парень рухнул в море и утонул. И вот по иронии судьбы, красивая греческая легенда оказалась невероятно созвучна с судьбой легендарного венгерского завода.
Отличные были автобусы. /Фото: Pinterest.
История венгерской автобусной марки «Икарус» началась с небольшой каретной фабрики основанной Имре Ури в городе Пешт в конце XIX века. Тогда предприятие носило название - ТОО «Братья Ури». Спустя почти два десятка лет венгерские предприниматели Мориц Эмеи и Ене Вечеи основали в 1916 году фирму «Икарус», занявшейся обработкой металлов и производством машин. Свои первые автобусы оба предприятия начали выпускать еще до Второй мировой войны. В последний год 1930-х с конвейера фабрики «Братья Ури» сошла тысячная машина.
Лучшие автобусы соцлагеря. /Фото: fotobus.msk.ru.
Исключением не стали и такие видные машиностроительные предприятия, как мастерская «Братьев Ури» и акционерное сообщество «Икарус». В 1948 году руководство социалистической Венгрии приняло решение об объединении двух национализированных компаний под одной маркой. С начала 1950-х годов новый автобусный завод активно рос и развивался, постоянно наращивая тиражи выпускаемой техники, а также регулярно обновляя модельный ряд. Так, первым по-настоящему серьезным успехом венгерского завода стала модель Ikarus 55, появившаяся на свет в 1953 году. В 1955 году свет увидело еще несколько новых автобусов модельного ряда Ikarus 620. К началу 1960-х завод произвел уже более 8 тысяч городских и междугородних автобусов. А к 1971 году совокупный тираж достиг отметки в 100 тысяч!
Были как городские, так и междугородние. /Фото: drive2.ru.
Не последнюю роль в успехе венгерской марки играло пребывание страны в социалистическом лагере. Членство в социалистическом «Совет экономической взаимопомощи» открывало для Венгерского автобусного завода огромные рынки Советского Союза, Польши и восточной Германии.
Легендарное предприятие Венгрии. /Фото: drive2.ru.
Тяжелым бременем на марку лег распад Советского Союза и социалистического лагеря. Разрушение устоявшихся связей производственной кооперации и утрата доступа к привычным рынкам сбыта в результате исчезновения СССР и СЭВ поставили предприятие на грань закрытия. Предприятие было разделено, массовый выпуск автобусов приостановлен. Часто приходится слышать, что «Икарус» не выдержал конкуренции с «более качественными» автобусами западных стран. Подобные утверждения являются не просто ошибочными, а прямым враньем. Подлинной причиной гибели легендарного завода стало именно уничтожение общего социалистического хозяйства в рамках СЭВ, которое отчасти существовало уже не на капиталистических условиях. Так, например, Советский Союз импортируя венгерские автобусы «расплачивался» за них автомобилями собственного производства и сырьевыми ресурсами. В некотором смысле с известной натяжкой можно сказать, что СССР и страны соцлагеря были «одной страной» с общей экономикой.
Современный Икарус. /Фото: indafoto.hu.
В 2003 году «Икарус» обанкротился и был закрыт (вот ведь неожиданность!). А уже спустя 3 года «нерентабельный» государственный завод за гроши купил местный бизнесмен Габор Селеш. Правда, что-то у «эффективного собственника», «атланта» и «сверхчеловека» пошло не так, и в 2007 году повторно открытый машиностроительный завод вновь закрыли из-за нерентабельности. До сих пор не понятно, стал ли причиной тому дефицит предпринимательской жилки у самого Селеша или в очередной раз помешало «тяжкое наследие венгерских Красных». Справедливости ради и к чести предпринимателя, нельзя не отметить, что своего он все-таки добился, и в 2010 году «Икарус» открылся вновь, начав выпускать новые и ремонтировать старые автобусы. Сегодня завод производит в том числе автобусы с электродвигателем. Правда, о былой славе и многотысячных тиражах предприятию пришлось забыть. На сегодняшний день предприятие выпускает машины преимущественно для венгерского рынка, хотя часть продукции все-таки импортируется в страны Европейского Союза.
Икарус с электродвигателем. /Фото: carposting.ru.
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