Таинственные кораблекрушения всех времен

Даже наш просвещенный век не умаляет опасностей, поджидающих мореплавателя в открытом океане. Человек больше разбирается в устройстве марсианских пустынь, чем в бескрайней глубине тайн собственной планеты — и постоянные кораблекрушения тому красноречивые свидетельства. Вот несколько загадочных исчезновений судов, которые ставят в тупик исследователей.
Porpoise
Этот построенный в 1832 году корабль получил прозвище «бриг-хамелеон», поскольку нес на каждой из двух мачт разное парусное вооружение. В 1838 году судно отправилось в исследовательскую экспедицию и даже сумело добраться до Антарктиды. Затем Porpoise двинулся в Китай, где и пропал без вести, всего в двух днях пути от Гонконга.
Wasp
Британский капер Wasp участвовал в 13 операциях и к 1814 году стал настоящим пугалом для всех врагов Короны. 22 сентября 1814 года шлюп взял на абордаж торговое судно, хотя согласно выданным приказам должен был топить все встреченные корабли врага. Всего день спустя «Оса» таинственным образом исчезла прямо посреди хорошо известных торговых маршрутов.
SS Baychimo
Огромный грузовой пароход использовался компанией для перевозки пушнины из северной части Канады. Зима 1931 года началась слишком рано и неподготовленный пароход застрял во льдах. Большую часть экипажа удалось спасти, но капитан и еще двадцать членов команды решили остаться на борту и попробовать переждать непогоду. Больше этих людей никто никогда не видел, зато сам пароход еще не раз мелькал призрачным силуэтом, пугающим моряков в арктических водах.
Варата
В 1909 году пассажирский пароход «Варата» совершал обычный рейс из Дурбана в Кейптаун. По словам очевидцев, (параллельным маршрутом двигалось военное судно «Гестар») ночью у парохода появились странные вспышки света, после чего судно просто исчезло. На протяжении всего века поиски «Варата» возобновлялись несколько раз, последняя же безрезультатная попытка была предпринята в 2004 году.
USS Циклоп
Стальной гигант «Циклоп» исчез по пути в Балтимор из Бразилии в марте 1918 года. На борту корабль вез большой запас марганца — важного продукта для производства боеприпасов. Интересно, что военно-морской флот США даже не стал искать пропавший корабль с необходимым для войны грузом: один из командиров впоследствии утверждал, что в ставке ходили загадочные слухи о некой «необходимой жертве».
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