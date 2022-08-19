Как за 10 минут приготовить свеклу

Больше не нужно варить овощи на салат часами. Кроме того, во время варки теряется большая часть сока и вкуса овощей, особенно это заметно по свекле. Чтобы этого избежать, запеките свеклу в микроволновке!







Уложите свеклу в пакет, налейте буквально 100 мл воды на дно. Завяжите и сделайте пару дырочек иголкой в пакете.







Поставьте свеклу в пакете в микроволновку на максимальную мощность (не менее 800). Время готовности — от 10 до 15 минут, в зависимости от того, насколько крупная свекла и сколько штук. Одну свеклу можно приготовить всего за 5 минут таким же способом.







Осторожно достаньте тарелку со свеклой, используя кухонное полотенце. Подождите, пока немного остынет, потом открывайте пакет. Внимание: будет очень сильный, обжигающий пар!







Свекла таким образом сохраняет весь вкус и сок внутри. Точно таким же нехитрым способом в пакете можно приготовить и другие овощи на салат: например, картошку и морковь.







Подробнее о том, как приготовить свеклу за 10 минут, смотрите в видео ниже:



