Что предрекают людям цветные озера в Индонезии и в чём секрет их воды

Что было после извержения







Озёра заполняются пополняются за счет осадков.

Озёра привлекают туристов со всего мира.

Вода постоянно то и дело меняет цвет.

Озёра на местной банкноте.

Местные жители считают их священными

Говорят, в озёрах томятся души умерших индонезийцев.

Водоёмы окутаны легендами.

Озёра-предсказатели?

Чего стоит ждать в будущем?

Озёра глазами учёных

Так озера выглядят сверху: съемка со спутника.

Всё дело в составе воды.

Иногда озёра становятся лазурными.

Берега у озер крутые, до воды не дотянуться.