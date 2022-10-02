Что предрекают людям цветные озера в Индонезии и в чём секрет их воды

В далекой Индонезии, в районе вулкана Келимуту, есть три загадочных и удивительных по красоте озера. Все они – разных цветов, и у каждого своя легенда. Эти мистические истории, в которые безоговорочно верят местные жители, леденят душу и в то же время делают цветные водоемы еще более привлекательными для туристов, ведь каждый хочет разгадать тайну знаменитых трёх озер. А вот ученых больше интересует удивительный состав этих водоёмов.
Что было после извержения
Кратерные озера вулкана Келимуту, расположенного на индонезийском острове Флорес, образовались, по версии ученых, в 1968 году – во время последнего вулканического извержения. Впадины, образовавшиеся после остывания лавы, постепенно заполнились дождевой водой. С тех пор они постоянно пополняются, ведь сезон дождей длится здесь около пяти месяцев в году – с конца осени по начало весны.
Озёра заполняются пополняются за счет осадков.
Впрочем, есть другая версия о возрасте озер, согласно которой они намного старше. Все дело в том, что местное древнее племя упоминало о цветных водоемах в этой местности еще много веков назад, о чем свидетельствуют народные предания.
Озера действительно ни с какими другими не спутать. Они уникальны тем, что периодически меняют свой цвет – то с лазурного на серый, то с болотного на коричневый и так далее. Он может быть также красным, почти белым и даже чёрным. И гора Келимуту считается единственной в мире, где можно увидеть три примыкающих друг к другу озера с периодически меняющимся цветом воды.
Еще более красивыми и загадочными делает эти водоемы периодически нависающая над ними дымка.
Озёра привлекают туристов со всего мира.
Вода постоянно то и дело меняет цвет.
Интересно, что предсказать, каким будет озеро, когда вы взберетесь на вулкан Келимуту, невозможно. Вода может еще много недель оставаться того же цвета, а может вдруг поменять его. У туриста есть возможность лишь посмотреть, какие цвета эти озера имели раньше – в последние годы данные мониторятся и соответствующая информация размещена возле водоемов.
Озёра на местной банкноте.
Местные жители считают их священными
Изменение цвета озер аборигены связывают с некими пертурбациями в потустороннем мире, души которого, по их мнению, томятся в этих наполненных водой чашах.
Говорят, в озёрах томятся души умерших индонезийцев.
Водоёмы окутаны легендами.
Местное население верит в историю, рассказанную дедами и прадедами. Мол, в первом озере живут души умерших стариков, во втором – души тех, кто умер молодыми, а в третьем – грешников. Есть и другой вариант этой легенды. Согласно ему, в одном озере томятся души колдунов, в другом – грешных людей, а в третьем — младенцев, девственниц и тех, кто жил праведно.
Некоторые жители острова верят, что водоемы способны предсказывать будущее. Мол, если озеро сменило цвет, стоит ждать серьезных неприятностей для Флореса, а, может быть, и для всех островов Индонезии. Поэтому чем дольше водоём остается одного и того же цвета – тем лучше.
Озёра-предсказатели?
Согласно верованиям древнего местного племени, озера этого вулкана священны и неприкасаемы. Туристам этот трепет передается, благодаря чему возле этих водоемов их охватывает непередаваемое чувство сопричастности к чему-то важному и таинственному.
Чего стоит ждать в будущем?
Озёра глазами учёных
Ученые объясняют причину «разноцветности» озер по-своему: исключительно с точки зрения науки. По их утверждениям, все дело в химических реакциях, происходящих на дне водоемов в тот или иной период времени, и от погодных условий.
Так озера выглядят сверху: съемка со спутника.
В частности, на цвет могут влиять вулканические газы, попадающие в воду из недр Земли через трещины на дне водоемов. Они вступают в реакцию с минеральными веществами, баланс которых в озерах постоянно меняется.
Например, ярко-зеленый цвет образуется при смешивании серной и соляной кислот, а красный — железа с сероводородом.
Всё дело в составе воды.
Иногда озёра становятся лазурными.
Кстати, потрогать рукой воду нельзя – поверхность воды находится намного ниже, чем края озер. Были случаи, когда люди пытались спуститься вниз с обрывистых берегов, но такие попытки оканчивались трагически.
Берега у озер крутые, до воды не дотянуться.
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