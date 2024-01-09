Платье для Богоматери и панк-рок: Как дизайнер Анн Демельмейстер прославила бельгийскую индустрию

Анн Демельмейстер - самый прославленный дизайнер Бельгии.
Юноши в черных монашеских рясах, девушки в прозрачных платьях с провокационной вышивкой, тотальный черный, обтрепанные края и расползшийся трикотаж – показы Анн Демельмейстер напоминают бал вампиров, а за кулисами царит уют и спокойствие. Среди ее клиенток – мать панк-рока Патти Смит и… Богоматерь. Лучшая из «Антверпенской шестерки», она доказала: бельгийцы знают толк в мрачной моде.
Коллекция Анн Демельмейстер.
Анн родилась в 1959 году в бельгийском городке Варегем . С детских лет она мечтала стать художником, но, проучившись три года в художественной школе, поняла – плоскость холста слишком тесна для нее. Копируя классические портреты, она много размышляла о том, как много одежда значит для человека. Анн поставила себе амбициозную цель – создать «свою собственную моду».
Анн вдохновляло классическое искусство.
В 1982 году Анн была признана одной из самых перспективных дизайнеров Бельгии. Через некоторое время вместе со своим супругом Патриком Робином она открывает собственный бренд BVBA «32».
Одна из первых коллекций Демельмейстер.
Патрик – особая страница в жизни Анн. Он был не только ее первой любовью, но и первым учителем – ее, шестнадцатилетнюю, потрясло, как этот молодой бельгиец тверд и непреклонен в своем желании стать выдающимся художником. Они поженились очень юными и верны друг другу по сей день – и в любви, и в творчестве. Анн, Патрик и их сын Виктор живут в доме, построенном по проекту другого бунтаря – ле Корбюзье. Белый куб на окраине Антверпена – идеальное место, чтобы забыть обо всем, когда-либо виденном, и создать нечто необычайное.
Головной убор от Демельмейстер.
Бельгийская модная сцена оставалась малоизвестной для мировой публики, и вместе с пятью другими бельгийскими модельерами Анн отправилась в Лондон. Их сенсационное появление на Неделе Моды вошло в историю как рождение «Антверпенской шестерки». Иные критики, правда, называли их «дикарями».
Антверпенская шестерка.
Их стиль получил название «бельгийский деконструктивизм» - монохром, узкие и длинные силуэты, тяготение к панку, готике и романтизму, мрачность, странно скроенные, разорванные, помятые вещи.
Темный романтизм Анн Демельмейстер.
Анн, воодушевленная успехом, начинает создавать обувь, сумки и другие аксессуары, экспериментирует с трикотажем, начинает производство мебели, а вскоре представляет свою коллекцию в Париже. Этот показ снова войдет в историю – там Анн покажет, что не одни лишь японские дизайнеры способны создавать бесшовную авангардную одежду. Кусок ткани в виде равностороннего треугольника с многочисленными отверстиями, различным образом надеваемый на тело, шокирует парижскую публику, казалось бы, видевшую уже все на свете.
Обувь от Анн Демельмейстер.
Аксессуары от Анн Демельмейстер.
Анн запустила и мужскую линию, считая, что мужской одежде не хватает экспериментальности. Она предлагает мужчинам юбки и монашеские рясы – «феминность» одежды лишь подчеркивает мужественность ее обладателя. Анн с самого начала интересовала возможность создавать универсальные вещи, которые подходят и мужчинам, и женщинам.
Мужские образы от Анн Демельмейстер.
Мужские образы от Анн Демельмейстер.
Мужские образы от Анн Демельмейстер.
«В моде всегда есть место бунту» - говорит Анн. Она предпочитает играть по своим правилам. Она отказывается от коллабораций, не открывает бутики на «модных улицах» мировых столиц, не следует модным трендам.
Анн создает бунтарские коллекции.
Анн считает, что желание понравиться – верный путь к потере себя. Она носит лишь вещи собственного производства – ведь они как нельзя лучше отражают ее внутренний мир.
Коллекция Анн Демельмейстер.
Анн умеет находить небанальные решения. Однажды она искала для своей коллекции ткань с принтом, который бы напоминал настоящие цветы – безуспешно. Тогда она отсканировала цветы, выращенные ею вместе с мужем в саду, и создала собственный рисунок в стиле ар нуво.
Коллекция, вдохновленная цветами в саду Анн и образом Патти Смит.
Ар нуво и панк-рок в коллекции Анн Демельмейстер.
Демельмейстер уважает старение и грусть – как неотъемлемые части человеческого существования.
Головной убор от Демельмейстер.
Головной убор от Демельмейстер.
За решительный отказ от некритично позитивного взгляда на мир, от декларативной сексуальности и подчеркивания гендерных ролей, стиль Демельмейстер называют готическим – и действительно, в ее работах многое рифмуется с образами исполнителей «темной сцены».
Готические образы моделей на показе Анн Демельмейстер.
Но Анн сохраняет плотную связь и со своим детским увлечением классической живописью – ее модели словно сошли с полотен художников эпохи романтизма. В ее коллекциях – обтрепанные края, состаренные кружева, контраст наготы и закрытости.
Мотивы романтизма.
Тяжелые пальто сочетаются с прозрачными платьями, классические формы – с провокационной обнаженностью.
Контраст наготы и плотной ткани.
Модные обозреватели называют ее коллекции мрачной поэзией.
Коллекции Демельмейстер как мрачная поэзия.
Демельмейстер говорит, что восхищается мужчинами, но вдохновляют ее женщины и музыка. Она чувствует себя словно частичкой музыки, создавая коллекции по мотивам творчества Патти Смит или Дженис Джоплин. Анн вдохновляется и другими творческими женщинами – на творческие эксперименты ее толкнули коллекции Рей Кавакубо, а одна из работ посвящена творчеству фотографа Джулии Маргарет Кэмерон, проникнутому ностальгией по утраченному средневековому раю.
Коллекция Анн Демельмейстер.
Мотивы панк-рока.
За кулисами на ее показах нет истерии и хаоса – лишь спокойствие, порядок и уют. Анн терпеть не может напряжение, суету и спешку. Ее родители и супруг не пропускают ни одного показа – быть может, именно поэтому и зрители чуствуют себя словно в семейном кругу на показах Демельмейстер.
Коллекция Анн Демельмейстер.
Анн предпочитает черный – цвет, позволяющий сконцентрироваться на ритме, силуэте, «сути».
Демельмейстер вдохновляют черно-белые фотографии.
Однако одна из ее последних коллекций – белая. В ней собраны все знаковые вещи ее бренда, и создана она «по просьбам трудящихся» - Анн раз за разом писали люди, умоляющие выпустить «точно такие же, как раньше, только новые» вещи.
Белая коллекция Анн Демельмейстер.
Поклонникам творчества Анн – от шестнадцати до шестидесяти лет, а среди обладателей ее вещей… сама Богоматерь! В 2001 году Анн создала для статуи Матери Божьей Победительницы и Избавительницы, установленной в церкви Святого Андрея Антверпенского, полупрозрачное платье с пайетками.
Невинность и агрессия в творчестве Анн Демельмейстер.
В 2013 году Анн Демельмейстер внезапно и без объяснения причин покинула пост креативного директора своего бренда, которому посвятила тридцать лет жизни. На вопросы журналистов она ответила туманно: «Наступают новые времена».
Выставка работ Анн Демельмейстер.
Текст: Софья Егорова.
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