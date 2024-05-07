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Сюрреалистическая ловушка: работы со скрытым смыслом


Воображаемый мир Сары Вермеерш.

Воображаемый мир Сары Вермеерш.

 

Творчество Сары Вермеерш (Sarаh Vermeеrsch) напоминает кадры из фильмов, в которых разыгрываются различные сцены, будоражащие не только воображение зрителя, но и его сознание. И чтобы понять происходящее вокруг, нужно приложить немало усилий, заглянув в потаённый мир чужих фантазий, отражающих мечты, кошмары, страх перед смертью и любовь к жизни…

До встречи в Новом году. Автор: Sarah Vermeersch.

До встречи в Новом году. Автор: Sarah Vermeersch.

 
Ковбой. Автор: Sarah Vermeersch.

Ковбой. Автор: Sarah Vermeersch.

 
Рыбы. Автор: Sarah Vermeersch.

Рыбы. Автор: Sarah Vermeersch.

 
Зеркало, зеркало... Автор: Sarah Vermeersch.

Зеркало, зеркало... Автор: Sarah Vermeersch.

 
Когда Йонди толкнул небо... Автор: Sarah Vermeersch.

Когда Йонди толкнул небо... Автор: Sarah Vermeersch.

 
Пугало, или твой вечный кошмар. Автор: Sarah Vermeersch.

Пугало, или твой вечный кошмар. Автор: Sarah Vermeersch.

 
Весы мудрости. Автор: Sarah Vermeersch.

Весы мудрости. Автор: Sarah Vermeersch.

 
Пять чувств: звук. Автор: Sarah Vermeersch.

Пять чувств: звук. Автор: Sarah Vermeersch.

 
Пять чувств: вкус. Автор: Sarah Vermeersch.

Пять чувств: вкус. Автор: Sarah Vermeersch.

 
В ловушке. Автор: Sarah Vermeersch.

В ловушке. Автор: Sarah Vermeersch.

 

Вдохновлённая окружающей средой, сказками, мифами, легендами, социумом, идиомами и оборотами речи, Сара создаёт ирреальные миры, в которых на каждом шагу таится если не опасность, то точно уж какой-нибудь подвох. Её работы настолько противоречивы, что у большинства зрителей на этой почве возникает множество споров. Одни поговаривают о том, что творчество автора – сплошной бессмысленный мрак, другие же, в свою очередь заявляют о том, что оно несёт в себе нескончаемый поток магической энергии и глубокий скрытый смысл, спрятанный внутри каждого изображения. Так или это на самом деле, трудно сказать, ведь, по сути, каждый человек видит то, что хочет увидеть. И то, что для некоторых - непостижимый бред, для остальных – великое современное искусство, познать которое могут лишь избранные мира сего. Но, так или иначе, а столь неоднозначный сюрреализм, граничащий между вымыслом и реальностью, имеет место быть, оставляя пространство для воображения и размышления…
Скрытые желания. Автор: Sarah Vermeersch.

Скрытые желания. Автор: Sarah Vermeersch.

 
Праздник с месье Уло. Автор: Sarah Vermeersch.

Праздник с месье Уло. Автор: Sarah Vermeersch.

 
Девушка с жемчужным ожерельем. Автор: Sarah Vermeersch.

Девушка с жемчужным ожерельем. Автор: Sarah Vermeersch.

 
Путь на небеса. Автор: Sarah Vermeersch.

Путь на небеса. Автор: Sarah Vermeersch.

 
Облачный творец. Автор: Sarah Vermeersch.

Облачный творец. Автор: Sarah Vermeersch.

 
На крючке. Автор: Sarah Vermeersch.

На крючке. Автор: Sarah Vermeersch.

 
Когда одолевают проблемы... Автор: Sarah Vermeersch.

Когда одолевают проблемы... Автор: Sarah Vermeersch.

 
Падение в кроличью нору. Автор: Sarah Vermeersch.

Падение в кроличью нору. Автор: Sarah Vermeersch.

 
Метеориты. Автор: Sarah Vermeersch.

Метеориты. Автор: Sarah Vermeersch.

 
Мифы и легенды. Автор: Sarah Vermeersch.

Мифы и легенды. Автор: Sarah Vermeersch.

 

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