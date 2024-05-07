Сюрреалистическая ловушка: работы со скрытым смыслом

Воображаемый мир Сары Вермеерш.
Творчество Сары Вермеерш (Sarаh Vermeеrsch) напоминает кадры из фильмов, в которых разыгрываются различные сцены, будоражащие не только воображение зрителя, но и его сознание. И чтобы понять происходящее вокруг, нужно приложить немало усилий, заглянув в потаённый мир чужих фантазий, отражающих мечты, кошмары, страх перед смертью и любовь к жизни…
До встречи в Новом году. Автор: Sarah Vermeersch.
Ковбой. Автор: Sarah Vermeersch.
Рыбы. Автор: Sarah Vermeersch.
Зеркало, зеркало... Автор: Sarah Vermeersch.
Когда Йонди толкнул небо... Автор: Sarah Vermeersch.
Пугало, или твой вечный кошмар. Автор: Sarah Vermeersch.
Весы мудрости. Автор: Sarah Vermeersch.
Пять чувств: звук. Автор: Sarah Vermeersch.
Пять чувств: вкус. Автор: Sarah Vermeersch.
В ловушке. Автор: Sarah Vermeersch.
Вдохновлённая окружающей средой, сказками, мифами, легендами, социумом, идиомами и оборотами речи, Сара создаёт ирреальные миры, в которых на каждом шагу таится если не опасность, то точно уж какой-нибудь подвох. Её работы настолько противоречивы, что у большинства зрителей на этой почве возникает множество споров. Одни поговаривают о том, что творчество автора – сплошной бессмысленный мрак, другие же, в свою очередь заявляют о том, что оно несёт в себе нескончаемый поток магической энергии и глубокий скрытый смысл, спрятанный внутри каждого изображения. Так или это на самом деле, трудно сказать, ведь, по сути, каждый человек видит то, что хочет увидеть. И то, что для некоторых - непостижимый бред, для остальных – великое современное искусство, познать которое могут лишь избранные мира сего. Но, так или иначе, а столь неоднозначный сюрреализм, граничащий между вымыслом и реальностью, имеет место быть, оставляя пространство для воображения и размышления…
Скрытые желания. Автор: Sarah Vermeersch.
Праздник с месье Уло. Автор: Sarah Vermeersch.
Девушка с жемчужным ожерельем. Автор: Sarah Vermeersch.
Путь на небеса. Автор: Sarah Vermeersch.
Облачный творец. Автор: Sarah Vermeersch.
На крючке. Автор: Sarah Vermeersch.
Когда одолевают проблемы... Автор: Sarah Vermeersch.
Падение в кроличью нору. Автор: Sarah Vermeersch.
Метеориты. Автор: Sarah Vermeersch.
Мифы и легенды. Автор: Sarah Vermeersch.
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