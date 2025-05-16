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Идеи использования старой кисти

Порой для удобного и быстрого выполнения различных работ не хватает какого-нибудь инструмента. Многие из них можно купить, но для экономии большинство проще сделать своими руками. Рассмотрим 2 идей инструментов для самостоятельного изготовления из строй малярной кисти.


Мини ручная ножовка



Чтобы сделать такой инструмент, необходимо отпилить ручку у старой малярной кисти.



Со спиленного торца в ней просверливается отверстие.



Затем в него забивается полотно для электролобзика. В случае износа полотна, его можно вытянуть и вставить новое.



Такой инструмент позволит пилить дерево, металл, пластик и другие материалы в труднодоступных местах.




Как видите, это крайне полезный и нужный инструмент, который легко можно взять с собой и использовать без электричества.
Скребок для стекла со сменными лезвиямиОт алюминиевого уголка отрезается заготовка.



Ее длина должна быть равной ширине подготовленной небольшой дверной петли.



На одной полки уголка сверлится 2 отверстия, для соединения с петлей. На второй нужно только отверстие в центре.



В ручке от малярной кисти со срезанной щеткой пропиливаться продольное отверстие. Оно нужно, чтобы прикрутить уголок.



К уголку на ручке прикручивается дверная петля. Перед зажатием в нее вставляется трапециевидное лезвие.



В результате получаем скребок для очистки стекла или любого другого ровного материала.



Чтобы им не порезаться, нужно сделать чехол на лезвие. Для этого требуется разогреть пластиковую трубу, и сжать ее в тисках.



После застывания трубы из сплюснутой части вырезается чехол.


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