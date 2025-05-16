Идеи использования старой кисти

Порой для удобного и быстрого выполнения различных работ не хватает какого-нибудь инструмента. Многие из них можно купить, но для экономии большинство проще сделать своими руками. Рассмотрим 2 идей инструментов для самостоятельного изготовления из строй малярной кисти.







Мини ручная ножовка

Чтобы сделать такой инструмент, необходимо отпилить ручку у старой малярной кисти.Со спиленного торца в ней просверливается отверстие.Затем в него забивается полотно для электролобзика. В случае износа полотна, его можно вытянуть и вставить новое.Такой инструмент позволит пилить дерево, металл, пластик и другие материалы в труднодоступных местах.Как видите, это крайне полезный и нужный инструмент, который легко можно взять с собой и использовать без электричества.Скребок для стекла со сменными лезвиямиОт алюминиевого уголка отрезается заготовка.Ее длина должна быть равной ширине подготовленной небольшой дверной петли.На одной полки уголка сверлится 2 отверстия, для соединения с петлей. На второй нужно только отверстие в центре.В ручке от малярной кисти со срезанной щеткой пропиливаться продольное отверстие. Оно нужно, чтобы прикрутить уголок.К уголку на ручке прикручивается дверная петля. Перед зажатием в нее вставляется трапециевидное лезвие.В результате получаем скребок для очистки стекла или любого другого ровного материала.Чтобы им не порезаться, нужно сделать чехол на лезвие. Для этого требуется разогреть пластиковую трубу, и сжать ее в тисках.После застывания трубы из сплюснутой части вырезается чехол.