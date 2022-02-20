Многоликая мечеть: Мескита - Кафедральный собор Кордовы

Кордова (она же Кордоба) – удивительной красоты тихий город, который обязательно стоит посетить. Ведь на это есть как минимум три причины: искусство, история и гастрономия. И как ни странно, даже в самые пиковые туристические месяцы здесь спокойно, прохладно и пустынно. А всё потому, что толпы людей рассеиваются между тысячами мраморных, яшмовых и ониксовых колонн одной из местных достопримечательностей – Мескиты, которую удалось запечатлеть во всей красе фотографу Gauvin Lapetoule.
Мескита в ночи. Автор: Gauvin Lapetoule.
Место, на котором находится Мескита, почиталось священным ещё с античных времён - тогда здесь поклонялись богам древнеримского пантеона. Автор: Gauvin Lapetoule.
Невероятной красоты собор-музей, бывший во времена Кордовского халифата второй по величине мечетью исламского мира. Автор: Gauvin Lapetoule.
«Лес» идеально отполированных колонн и перспектива колоритных красно-белых арок встретят вас внутри Мескиты. Автор: Gauvin Lapetoule.
Кафедральный собор, таящийся прямо внутри мечети - настоящий пир для глаз. Автор: Gauvin Lapetoule.
Непременно стоит увидеть уникальные по тем временам двойные арки. Автор: Gauvin Lapetoule.
Представители Омейядской династии не прекращали обогащать Мескиту ценными интерьерами из камня и дерева. Автор: Gauvin Lapetoule.
Витражи - так же являются неотъемлемой частью Мескиты. Автор: Gauvin Lapetoule.
Молельный зал Мескиты представляет собой пять разных зон. Автор: Gauvin Lapetoule.
Упоминать, что Мескита числится в Списке ЮНЕСКО, думается, нет необходимости - в этом убеждается каждый посетивший это чудесное здание. Автор: Gauvin Lapetoule.
Мескита - место, в котором отдыхаешь телом и душой. Автор: Gauvin Lapetoule.
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