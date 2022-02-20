Многоликая мечеть: Мескита - Кафедральный собор Кордовы

Мескита. Автор: Gauvin Lapetoule.

Мескита в ночи. Автор: Gauvin Lapetoule.

Место, на котором находится Мескита, почиталось священным ещё с античных времён - тогда здесь поклонялись богам древнеримского пантеона. Автор: Gauvin Lapetoule.

Невероятной красоты собор-музей, бывший во времена Кордовского халифата второй по величине мечетью исламского мира. Автор: Gauvin Lapetoule .

«Лес» идеально отполированных колонн и перспектива колоритных красно-белых арок встретят вас внутри Мескиты. Автор: Gauvin Lapetoule.

Кафедральный собор, таящийся прямо внутри мечети - настоящий пир для глаз. Автор: Gauvin Lapetoule.

Это удивительное сочетание готических и барочных элементов, увенчанных парящим ренессансным куполом.

Непременно стоит увидеть уникальные по тем временам двойные арки. Автор: Gauvin Lapetoule.

Представители Омейядской династии не прекращали обогащать Мескиту ценными интерьерами из камня и дерева. Автор: Gauvin Lapetoule.

Витражи - так же являются неотъемлемой частью Мескиты. Автор: Gauvin Lapetoule.

Молельный зал Мескиты представляет собой пять разных зон. Автор: Gauvin Lapetoule.

Упоминать, что Мескита числится в Списке ЮНЕСКО, думается, нет необходимости - в этом убеждается каждый посетивший это чудесное здание. Автор: Gauvin Lapetoule.

Мескита - место, в котором отдыхаешь телом и душой. Автор: Gauvin Lapetoule .

(она же Кордоба) – удивительной красоты тихий город, который обязательно стоит посетить. Ведь на это есть как минимум три причины: искусство, история и гастрономия. И как ни странно, даже в самые пиковые туристические месяцы здесь спокойно, прохладно и пустынно. А всё потому, что толпы людей рассеиваются между тысячами мраморных, яшмовых и ониксовых колонн одной из местных достопримечательностей –которую удалось запечатлеть во всей красе фотографуЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: