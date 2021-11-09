Что нужно знать о сырой курице, чтобы не совершать глупых ошибок

Правила безопасности при приготовлении курицы.

1. Не оставляйте курицу на столе надолго

Сырая курица не может долго находиться вне холодильника.

2. Курица, знай свое место

Курицу нужно класть на нижнюю полку холодильника.

3. Не мойте курицу перед приготовлением

Курицу лучше не мыть, а сразу отправить на сковороду.

4. Маринуйте правильно

Маринад нельзя использовать повторно.

5. Тщательно мойте кухонную утварь во время готовки

Разделочную доску, стол и нож нужно тщательно вымыть после разделку курицы.

6. Мойте руки тщательно

Грязные руки - переносчик бактерий.

7. Меняйте губку для мытья посуды регулярно

На спонже могут остаться миллионы бактерий.