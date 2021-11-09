Что нужно знать о сырой курице, чтобы не совершать глупых ошибок

Правила безопасности при приготовлении курицы.
Курица - идеальное решение в тех случаях, когда хочется приготовить мясное блюдо, но при этом перспектива провести полдня на кухне не прельщает. Многие справедливо считают, что с курицей все просто: маринуется быстро, готовится за считанные минуты. Но далеко не все соблюдают меры предосторожности, пока возятся на кухне с сырой тушкой.
1. Не оставляйте курицу на столе надолго
Сырая курица не может долго находиться вне холодильника.
Оставлять тушку на столе при комнатной температуре крайне нежелательно, поскольку в такой среде болезнетворные бактерии размножаются быстро, что в результате может привести к пищевому отравлению готовым продуктом. Сразу после того, как принесли курицу из магазина, положите ее в холодильник. Оставлять ее на разделочном столе на несколько часов, а тем более на ночь, - запрещено.
Если же курица заморожена, то размораживать ее безопаснее всего в холодильнике. Это может занять день-два, но зато будет полностью безопасно.
2. Курица, знай свое место
Курицу нужно класть на нижнюю полку холодильника.
Не стоит класть курицу на верхнюю полку холодильника. Если вдруг она начнет таять, то кровяная жидкость может попасть на другие продукты, испортив их. Положите тушку в глубокую тарелку или миску и поставьте ее в нижний отдел, так вы не запачкаете остальные продукты.
3. Не мойте курицу перед приготовлением
Курицу лучше не мыть, а сразу отправить на сковороду.
Даже если вы уверены, что перед приготовлением любые продукты нужно мыть, запомните, что к курице это правило не относится. Если какие-то бактерии уже есть на птице, то вода только способствует их распространению, кроме того, вы рискуете загрязнить мойку и любую посуду, на которую попадут брызги. Лучше всего отправляйте курицу сразу на сковороду и хорошенько прожарьте.
4. Маринуйте правильно
Маринад нельзя использовать повторно.
Маринад сделает мясо более нежным и сочным, но следите за тем, чтобы он не превратил его в отраву. Для этого соблюдайте два простых правила: маринуйте курицу в закрытом контейнере, выдерживая нужное время в холодильнике. Не оставляйте тарелку с маринадом надолго на столе. Кстати, помните, что курице достаточно получаса, чтобы быть готовой к запеканию, оставлять ее на ночь вовсе не обязательно.
И еще одно важное правило: маринад, оставшийся от сырой курицы, никогда не используйте повторно.
5. Тщательно мойте кухонную утварь во время готовки
Разделочную доску, стол и нож нужно тщательно вымыть после разделку курицы.
Если вы одновременно делаете несколько дел, обратите внимание на то, что нельзя дважды использовать одну и ту же посуду, не помыв ее. Например, не кладите сырые овощи в тарелку, на которой была курица, или не режьте их на ранее использованной доске. Кроме того, не кладите сырую тушку рядом с другими продуктами. Все эти действия могут привести к заражению сальмонеллезом.
6. Мойте руки тщательно
Грязные руки - переносчик бактерий.
Грязные руки - разносчики бактерий. Если разделывали тушку руками, обязательно тщательно их вымойте, и ни в коем случае не дотрагивайтесь до рукояток кухонных ящиков, баночек с приправами, крана. Старайтесь управиться с курицей одной рукой, чтобы второй можно было достать соль и специи, открыть воду. Если знаете, что испачкали что-то, вымойте.
7. Меняйте губку для мытья посуды регулярно
На спонже могут остаться миллионы бактерий.
Бывает так, что вы моете и посуду, и разделочную доску, и нож, а о самой губке забываете. А ведь на ней скапливается много бактерий, и они впоследствии могут легко перекочевать на другую посуду. Каждые две-три недели меняйте губку на новую, а также ежедневно дезинфицируйте ее. Кроме того, регулярно стирайте кухонные полотенца, тогда никакие заражения вам не будут страшны, а на вашей кухне будет царить чистота и порядок.
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