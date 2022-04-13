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Ордена как знаки отличия и произведения искусства


Звезда ордена Исмаила. | Фото: flickr.com.

Звезда ордена Исмаила. | Фото: flickr.com.

Еще век назад ордена как европейских, так и заморских держав, отличались привлекательностью и красотой исполнения. В отличие от большинства сегодняшних наград, ювелиры XVIII века создавали произведения искусства, достойно отражающие заслуги награжденных кавалеров и дам.

Орден Святой Екатерины (Российская Империя)


Девиз ордена: «За любовь и Отечество». | Фото: ru.convdocs.org.

Девиз ордена: «За любовь и Отечество». | Фото: ru.convdocs.org.

Для христианских стран основой знака ордена зачастую был крест из золота или серебра, покрытый цветными эмалями и нередко украшенный бриллиантами.
Орден Святой Великомученицы Екатерины был учрежден Петром I в честь своей супруги. Этим орденом с красной лентой награждались все девочки царской семьи и великие княгини. Мальчиков же при крещении награждали орденом Андрея Первозванного на голубой ленте. Так и возникла традиция одевать новорожденных в розовый или голубой цвета.

Орден Слона (Дания)


Знак Ордена Слона. | Фото: kongehuset.dk.

Знак Ордена Слона. | Фото: kongehuset.dk.

Орден слона – несомненно, самый оригинальный орден в мире, сопоставимый только с британским орденом Подвязки. Знак ордена – фигурка белого эмалированного слона с бриллиантами, которым управляет темнокожий погонщик. Орден был очень популярен в России, им были награждены Пётр I, Александр Меньшиков, князья В.
Л. Долгоруков и А.Б. Куракин.

Орден Почётного легиона (Франция)


Портрет Наполеона Бонапарта авторства Робера Лефевра.

Портрет Наполеона Бонапарта авторства Робера Лефевра.

Орден Почетного легиона учрежден Наполеоном Бонапартом в 1802 году на волне революционных перемен и лозунга «Свобода, равенство, братство». Эту высшую награду Франции мог получить любой человек, независимо от сословия и происхождения.
Знак ордена Большого креста ордена Почетного легиона. | Фото: monnaiedeparis.fr.

Знак ордена Большого креста ордена Почетного легиона. | Фото: monnaiedeparis.fr.

Орден Почетного легиона – одна из наиболее узнаваемых наград в мире. Пятиконечный серебряный или золотой крест на красной ленте является символом высших заслуг перед Республикой.
Деятельность многих российских граждан была отмечена правительством Франции, среди них: Владимир Познер, Зураб Церетели, Эльдар Рязанов, Иосиф Бродский, Майя Плисецкая, Дмитрий Менделеев, Фёдор Шаляпин, Иван Поддубный, а также политические деятели и военнослужащие.

Орден Розы (Бразильская империя)


Девиз ордена «Amor e fidelidade» («Любовь и верность»), монограмма «Р» и «А» (Педру и Амелия). | Фото: commons.wikimedia.org.

Девиз ордена «Amor e fidelidade» («Любовь и верность»), монограмма «Р» и «А» (Педру и Амелия). | Фото: commons.wikimedia.org.

Орден Розы основан императором Бразилии Педру I в знак своей любви к принцессе Амелии Лейхтенбергской. На этом знаке белая звезда на фоне сияющих лучей декорирована розами, венчает орден императорская корона.

Орден Дракона Аннама (Французский Индокитай)


Шейный знак и звезда ордена Дракона Аннама. | Фото: ordenskreuz.com.

Шейный знак и звезда ордена Дракона Аннама. | Фото: ordenskreuz.com.

Для вьетнамского народа дракон является положительным символом, дракон приносит дождь, необходимый для сельского хозяйства. Также он представляет императора, процветание и мощь нации. Дракон является отображением Вселенной, жизни, существования и роста. Поэтому не удивительно, что высший знак отличия Аннама, посвященный именно зеленому дракону, изготавливался из серебра в лучших мастерских Парижа.

Орден Исмаила (Королевство Египет)


Золотая звезда Ордена Исмаила. | Фото: the-saleroom.com.

Золотая звезда Ордена Исмаила. | Фото: the-saleroom.com.

Изящное исполнение арабских орнаментов на эмалях ордена Исмаила не оставляет сомнения: это награда для самых достойных за выдающиеся заслуги перед государством.

Орден Нахимова (СССР)


Ордена Нахимова 1-й и 2-й степеней. | Фото: sovietmedals.ucoz.com.

Ордена Нахимова 1-й и 2-й степеней. | Фото: sovietmedals.ucoz.com.

Орден Нахимова учрежден в 1944 году для награждения выдающихся офицеров флота. Он стал одним из самых редких орденов Советского Союза – всего 551 награждение. Ордена изготавливали из золота, серебра и рубинов. Вследствие редкости орден 2-й степени стоит порядка 50.000$, а ордена 1-й степени – бесценные раритеты.

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Ордена как знаки отличия и произведения искусства

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