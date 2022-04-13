Ордена как знаки отличия и произведения искусства

Звезда ордена Исмаила. | Фото: flickr.com.
Еще век назад ордена как европейских, так и заморских держав, отличались привлекательностью и красотой исполнения. В отличие от большинства сегодняшних наград, ювелиры XVIII века создавали произведения искусства, достойно отражающие заслуги награжденных кавалеров и дам.
Орден Святой Екатерины (Российская Империя)
Девиз ордена: «За любовь и Отечество». | Фото: ru.convdocs.org.
Для христианских стран основой знака ордена зачастую был крест из золота или серебра, покрытый цветными эмалями и нередко украшенный бриллиантами.
Орден Святой Великомученицы Екатерины был учрежден Петром I в честь своей супруги. Этим орденом с красной лентой награждались все девочки царской семьи и великие княгини. Мальчиков же при крещении награждали орденом Андрея Первозванного на голубой ленте. Так и возникла традиция одевать новорожденных в розовый или голубой цвета.
Орден Слона (Дания)
Знак Ордена Слона. | Фото: kongehuset.dk.
Орден слона – несомненно, самый оригинальный орден в мире, сопоставимый только с британским орденом Подвязки. Знак ордена – фигурка белого эмалированного слона с бриллиантами, которым управляет темнокожий погонщик. Орден был очень популярен в России, им были награждены Пётр I, Александр Меньшиков, князья В.Л. Долгоруков и А.Б. Куракин.
Орден Почётного легиона (Франция)
Портрет Наполеона Бонапарта авторства Робера Лефевра.
Орден Почетного легиона учрежден Наполеоном Бонапартом в 1802 году на волне революционных перемен и лозунга «Свобода, равенство, братство». Эту высшую награду Франции мог получить любой человек, независимо от сословия и происхождения.
Знак ордена Большого креста ордена Почетного легиона. | Фото: monnaiedeparis.fr.
Орден Почетного легиона – одна из наиболее узнаваемых наград в мире. Пятиконечный серебряный или золотой крест на красной ленте является символом высших заслуг перед Республикой.
Деятельность многих российских граждан была отмечена правительством Франции, среди них: Владимир Познер, Зураб Церетели, Эльдар Рязанов, Иосиф Бродский, Майя Плисецкая, Дмитрий Менделеев, Фёдор Шаляпин, Иван Поддубный, а также политические деятели и военнослужащие.
Орден Розы (Бразильская империя)
Девиз ордена «Amor e fidelidade» («Любовь и верность»), монограмма «Р» и «А» (Педру и Амелия). | Фото: commons.wikimedia.org.
Орден Розы основан императором Бразилии Педру I в знак своей любви к принцессе Амелии Лейхтенбергской. На этом знаке белая звезда на фоне сияющих лучей декорирована розами, венчает орден императорская корона.
Орден Дракона Аннама (Французский Индокитай)
Шейный знак и звезда ордена Дракона Аннама. | Фото: ordenskreuz.com.
Для вьетнамского народа дракон является положительным символом, дракон приносит дождь, необходимый для сельского хозяйства. Также он представляет императора, процветание и мощь нации. Дракон является отображением Вселенной, жизни, существования и роста. Поэтому не удивительно, что высший знак отличия Аннама, посвященный именно зеленому дракону, изготавливался из серебра в лучших мастерских Парижа.
Орден Исмаила (Королевство Египет)
Золотая звезда Ордена Исмаила. | Фото: the-saleroom.com.
Изящное исполнение арабских орнаментов на эмалях ордена Исмаила не оставляет сомнения: это награда для самых достойных за выдающиеся заслуги перед государством.
Орден Нахимова (СССР)
Ордена Нахимова 1-й и 2-й степеней. | Фото: sovietmedals.ucoz.com.
Орден Нахимова учрежден в 1944 году для награждения выдающихся офицеров флота. Он стал одним из самых редких орденов Советского Союза – всего 551 награждение. Ордена изготавливали из золота, серебра и рубинов. Вследствие редкости орден 2-й степени стоит порядка 50.000$, а ордена 1-й степени – бесценные раритеты.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии