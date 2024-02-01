Эволюция популярных диснеевских персонажей

В этой статье речь пойдёт об изменениях, произошедших с героями знакомых каждому из нас мультфильмов Диснея с момента рождения — то есть с самых первых эскизов.



Тимон и Пумба из «Короля льва»







Стервелла де Виль из «101 далматинца»







Вуди из «Истории игрушек»







Базз Лайтер из «Истории игрушек»







Флинн Райдер из «Рапунцель»







Рапунцель из одноименной мульт-истории







Микки Маус







Принцесса Аврора из «Спящей красавицы»







Малефисента







Карл Фредриксен из «Вверх»







Аладдин







Принцесса Жасмин из «Алладина»







Джин из мульт-истории об Аладине







Покахонтас







Изма из «Похождений императора»







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