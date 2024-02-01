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Эволюция популярных диснеевских персонажей

В этой статье речь пойдёт об изменениях, произошедших с героями знакомых каждому из нас мультфильмов Диснея с момента рождения — то есть с самых первых эскизов.

Тимон и Пумба из «Короля льва»

Эволюция популярных диснеевских персонажей

Стервелла де Виль из «101 далматинца»

Эволюция популярных диснеевских персонажей

Вуди из «Истории игрушек»

Эволюция популярных диснеевских персонажей

Базз Лайтер из «Истории игрушек»

Эволюция популярных диснеевских персонажей

Флинн Райдер из «Рапунцель»

Эволюция популярных диснеевских персонажей

Рапунцель из одноименной мульт-истории

Эволюция популярных диснеевских персонажей

Микки Маус

Эволюция популярных диснеевских персонажей

Принцесса Аврора из «Спящей красавицы»

Эволюция популярных диснеевских персонажей

Малефисента

Эволюция популярных диснеевских персонажей

Карл Фредриксен из «Вверх»

Эволюция популярных диснеевских персонажей

Аладдин

Эволюция популярных диснеевских персонажей

Принцесса Жасмин из «Алладина»

Эволюция популярных диснеевских персонажей

Джин из мульт-истории об Аладине

Эволюция популярных диснеевских персонажей

Покахонтас

Эволюция популярных диснеевских персонажей

Изма из «Похождений императора»

Эволюция популярных диснеевских персонажей

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