В этой статье речь пойдёт об изменениях, произошедших с героями знакомых каждому из нас мультфильмов Диснея с момента рождения — то есть с самых первых эскизов.
Тимон и Пумба из «Короля льва»
Стервелла де Виль из «101 далматинца»
Вуди из «Истории игрушек»
Базз Лайтер из «Истории игрушек»
Флинн Райдер из «Рапунцель»
Рапунцель из одноименной мульт-истории
Микки Маус
Принцесса Аврора из «Спящей красавицы»
Малефисента
Карл Фредриксен из «Вверх»
Аладдин
Принцесса Жасмин из «Алладина»
Джин из мульт-истории об Аладине
Покахонтас
Изма из «Похождений императора»
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Эволюция популярных диснеевских персонажей
В этой статье речь пойдёт об изменениях, произошедших с героями знакомых каждому из нас мультфильмов Диснея с момента рождения — то есть с самых первых эскизов.
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