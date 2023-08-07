Свадебные фотографии, которые любая невеста предпочла бы сжечь

Есть свадебные фотографии, символизирующие волшебные моменты события, которые невеста хочет оставить и сделать из них милый фотоальбом, а есть фотографии с той же свадьбы, которые любая будущая супруга захочет выкинуть, забыть их навсегда и сжечь.



Именно подборку таких фотографий, которые не прошли цензуру невесты, мы и предлагаем вам посмотреть:)











Эту милую фотографию опубликовало Международное общество профессиональных свадебных фотографов.







Этот прекрасный момент, когда вас поздравляют даже незнакомые люди, особенно голые!







Одна из тех фотографий, которую невеста захочет сжечь.







Кажется, белухе понравилось свадебное угощение.







А вот эта фотография должна понравиться жениху.







Собачка тоже старается как-никак.







Романтичный кадр удался … почти.







А жениху-то нелегко приходится.







На любой свадьбе среди гостей найдется любитель фотобомб.







А может быть он просто не хочет жениться?







Песик лучше всех получился.







Шуточки гостей.











Как вы поняли, невесту зовут Робби.











Незнакомый и не совсем одетый мужчина получает букет невесты.







Что-то жених не спешит спасать невесту от собак.







У жениха проблемы с галстуком. Или с бородой.











Идеальный романтичный кадр – если бы не мужик, поливающий пару из лейки.







Ах эти глаза напротив…







Мимо пробегал.







Бесценный кадр!







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