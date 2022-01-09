10 потрясающих веществ, которые создали люди и сами удивились их свойствам

1. Одностороннее бронестекло

2. Жидкое стекло

Гибкое и суперпрочное стекло.

3. Аморфный металл

Аморфный металл/

4. Старлайт

И в огне не горит!

5. Аэрогель

Аэрогель - очень плотное вещество.

6. Диметилсульфоксид

Химикат, необходимый в промышленности.

7. Углеродные нанотрубки

Лист углерода толщиной в один атом, свернутый в цилиндр.

8. Пайкерит

Вещество для военной техники.

9. BacillaFilla

Самоуничтожающееся вещество.

10. D3O

D3O - материал будущего.