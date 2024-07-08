Приёмы для визуального увеличение площади

Чем меньше квартира, тем больше возникает вопросов при организации пространства. Как вместить всю нужную мебель? Где хранить вещи? Какие приемы использовать для визуального увеличение площади? Так, спокойно. Все это решаемо.







Главное – знать интерьерные приемы, которые сильно облегчают жизнь в малогабаритках.

Прием 1: Ищите новые места для хранения

Прием 2: Используйте многофункциональные вещи

Прием 3: Установите стиральную машину под раковину

Прием 4: Разместите шкаф вокруг кровати или вокруг двери

Прием 5: Зонируйте пространство перегородками

Прием 6: Сделайте из подоконника дополнительную рабочую поверхность

Прием 7: Регулярно проводите ревизию вещей

Мы расскажем о самых эффективных из них.Сделайте антресоль над дверью и задействуйте место под кроватьюМногие, увидев название пункта могут сказать: «Да вы издеваетесь!» Но на самом деле дополнительные места для хранения есть даже в крошечных квартирах, просто о них мало кто вспоминает. Ниши в прихожей, свободные углы в гостиной, пространство под кроватью и под потолком, периметр двери, подоконник – все это можно и нужно использовать с умом.Под кроватью можно хранить сезонную одежду, используя для этого коробки или чемоданы. Из подоконника на кухне получится отличная дополнительная полка для мелкой бытовой техники. По перименту двери можно сделать полки для книг или красивой посуды. Ниша в коридоре станет прекрасной зоной для хранения мелких вещей и аксессуаров. Посмотрите на свою квартиру свежим взглядом, и вы поймете, что многие потенциальные места для хранения у вас не задействованы.На заметку: При выборе мебели отдавайте предпочтение моделям со встроенным хранением. Различные отсеки, короба, ящики и ниши для хранения – все это вам обязательно пригодится. Например, в диване можно будет хранить запасные постельные принадлежности, а в пуфике – мелкие детские игрушки.Пример вещей 2в1 в интерьереДля экономии места в маленькой квартире идеально подходят предметы 2в1 или 3в1. Обратите внимание на комод-тумбу под телевизор, перегородки в комнату в виде книжных полок, пуфы с нишей внутри, диван-кровать. На кухне советуем использовать бытовую технику, которая выполняет несколько функций, например, мультиварку, комбайн (вместо отдельного блендера и миксера), и пр.Отдельного внимания заслуживает такая конструкция, как кровать-шкаф. Днем она занимает немного места и выглядит как компактный шкаф, а ночью превращается в комфортное спальное место. Многие могут спросить, зачем нужно так изощряться, если гораздо легче купить обычный раскладной диван. Не спорим, действительно это решение проще. Но даже диван с качественным ортопедическим матрасом не сравнится с полноценной кроватью, и не подарит вам крепкий, здоровый сон.Можно закрывать стиральную машину дверцей или нетВ маленьких квартирах ванным комнатам отводится совсем крошечная площадь, где не то, что сложно расставить всю необходимую мебель и сантехнику – даже развернуться трудно. Поэтому приходится прибегать к различным интерьерным приемам по экономии пространства.Отличное решение – поставить стиральную машину не отдельно, а под раковину. Но здесь важно учитывать сразу два момента. Во-первых, нужна специальная раковина, в которой сифон находится в задней части, а во-вторых, прибор должен быть уменьшенной высоты с небольшой загрузкой. Впрочем, если всех членов вашей семьи рост выше среднего, возможно, получится установить стандартную по высоты машинку.Как бы то ни было, сначала следует замерить и найти оптимальную высоту для установки мойки, а уже потом, исходя из этих данных, подбирать модель стиральной машины. Да, придется потратить на это время, зато на выходе вы получите очень удобную ванную комнату, где все вещи располагаются максимально компактно и не мешают вашему передвижению.Так шкаф займет намного меньше местаУвы, маленькие комнаты не предназначены для размещения полноценного платяного шкафа, так как обычно он весьма габаритный и занимает много места. В этом случае дизайнеры советует идти на некоторые «хитрости». Например, если шкаф нужен в спальне, установите его в изголовье кровати и по бокам от нее. Получится функциональная система хранения. Если секций все равно мало, повесьте на противоположной стене полки.Также шкаф можно разместить вокруг двери. Это решение подойдет не только для спальни, но и для гостиной или прихожей. Главное, чтобы ширина комнаты позволяла поставить узкие пеналы по бокам от дверного проема и антресоль сверху.Стеклянная и реечная перегородки в интерьереВ маленьких квартирах, особенно студиях и однушках, остро встает вопрос о разделении пространства на зоны. Дизайнеры рекомендуют для этих целей использовать перегородки. Часто их роль выполняют декоративные рейки из ДСП или МДФ, установленные вертикально с небольшим промежутком. Они могут быть обычными или оснащенными поворотным механизмом, что гораздо удобнее, так как вы сами можете регулировать приватность каждой зоны.Если хочется чего-то оригинального, можно отдать предпочтение шаттерсам. Под непонятным термином скрываются обычные ставни. В традиционном варианте их вешают на окна с внутренней стороны, однако при желании можно использовать шаттерсы в качестве ширм и межкомнатных перегородок. Их главный плюс состоит в том, что они не будут препятствовать попаданию естественного света в комнату, но при этом отгородят одну зону от другой.Стеклянные перегородки являются не менее актуальными. Есть множество разновидностей этих изделий: с прозрачным или матовым стеклом, с дверцами или с раздвижным механизмом. Они беспрепятственно пропускают солнечный свет, но препятствуют циркуляции воздуха – об этом стоит помнить. Скорее всего, нужно будет установить бризер или подумать о дополнительной вентиляции.Из подоконника получится письменный стол или кухонная столешницаОсобенно актуальным этот прием будет на кухне. Если высота и ширина подоконника позволяют, можно продолжить на него столешницу гарнитура и использовать в качестве дополнительного рабочего пространства. Не стоит игнорировать и пространство под подоконником – оно подойдет для хранения посуды, продуктов, текстиля и прочих вещей, необходимых на кухне.Еще один удачный вариант для маленькой кухни – барная стойка из подоконника. Это прекрасная альтернатива обеденному столу, который обычно занимает очень много места. Конечно, для большой семьи такое решение не подойдет, но если вы живете один или со второй половинкой, то такая оригинальная обеденная зона станет прекрасным решением. Дополните барную стойку высокими удобными стульями – получится очень уютно.Также из подоконника можно сделать полноценный письменный стол или место для отдыха. Во втором случае постелите на него мягкий матрас, подходящий по размеру, и положите несколько подушек – зона для релакса готова!Делите вещи на категории и раскладывайте в разные коробки.В идеале, каждая новая вещь должна приходить на место старой, тогда получится избежать накопительства. Также есть правило: если вы не используете предмет в течение года, значит, он вам не нужен. А отговорка по типу «однажды пригодится» не работает. Знаете, почему? Потому что в тот момент вы даже не вспомните, что у вас есть такая вещь. А если и вспомните, то вряд ли найдете.Рекомендуем время от времени проводить ревизию всех систем хранения, чтобы избавить квартиру от ненужного хлама, который лишь занимает место. Это касается одежды, обуви, бытовой техники, посуды, книг, сувениров, привезенных из отпуска, и пр.