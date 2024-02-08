7 ярких, инновационных небоскребов 2023 года, удививших весь мир

Мир давно отрицает обыденность и жаждет вещей, которые могут удивлять и поражать воображение даже самых искушенных скептиков. Благодаря такому стремлению активно развиваются технологии во всех отраслях, и архитектура, конечно же, не стала исключением. Именно она, в тандеме с инженерией и высокими технологиями является прекрасным способом выразить творческий потенциал в глобальном масштабе, порождая уникальные проекты зданий, самыми яркими из которых все так же являются небоскребы. Авторы Novate.ru подобрали 7 самых впечатляющих архитектурно-инженерных чудес 2023 года, которые совсем недавно сразили наповал весь мир.
1. Потрясающий небоскреб Alberni Tower в Ванкувере (Канада)
Изогнутая форма небоскреба Alberni Tower позволяет воздуху циркулировать внутри конструкции и обеспечивает внутренние пространства дневным светом (Ванкувер, Канада). | Фото: arch2o.com.
Алюминиевые и стеклянные панели уложили в различных конфигурациях по всему фасаду, придавая ему многогранный вид в стиле пэчворк (Alberni Tower, Ванкувер).
Спроектированный известной японской компанией Kengo Kuma & Associates потрясающий небоскреб Alberni Tower стал одним из самых впечатляющих открытий 2023 года. Находящийся в районе Коул-Харбор в центре Ванкувера, 43-этажная высотка поражает изгибающейся структурой, выбором форм и материалов, которые как нельзя лучше подчеркивают динамичность и инновации нового архитектурного шедевра мегаполиса и Канады, в целом. При этом все используемые хитрости были направлены не только на то, чтобы поразить зрителей, новый взгляд на жилищное строительство в контексте городского ландшафта с упором на создание комфортной среды проживания и рабочего/общественного пространства (предусмотрены: офисные, коммерческие и досуговые пространства) – вот что сделало проект действительно уникальным.
2. Башня делового центра The Spiral в Манхэттене (Нью-Йорк, США)
Башня делового центра The Spiral – инновационный зиккурат современности от специалистов архбюро BIG (Нью-Йорк, США).
Высотка The Spiral устанавливает новый стандарт офисных пространств, где природа становится неотъемлемой частью рабочей среды, а сами площади легко адаптировать под меняющиеся нужды (Нью-Йорк, США).
Эффектная башня под названием The Spiral, спроектированная специалистами известного архитектурного бюро BIG, совсем недавно стала украшением Манхэттена (на пересечении Хай-Лайн и Гудзонского бульвара), превратившись в связующее звено между самым густонаселенным районом Нью-Йорка, зелеными насаждениями и бывшим промышленным центром. Башня высотой 306 метров стала ярким примером гибридной архитектуры, где инновациям уделили особое внимание. Спиральная цепочка террас, стартующая от главного входа, медленно окутывает всю структуру здания, становясь все тоньше, превращается в заоблачный зиккурат современности. При этом захватывающий динамичный образ завершают зеленые насаждения, интегрированные на открытых террасах, чтобы создать рабочие пространства, ориентированные на единение человека и природы.
3. Небоскреб POD Pinheiros в Сан-Паулу (Бразилия)
Многофункциональный комплекс POD Pinheiros является частью городского ландшафта одного из самых динамично развивающихся районов Сан-Паулу (Бразилия). | Фото: amazingarchitecture.com.
POD Pinheiros может похвастаться неординарными формами и планировкой внутренних площадей (Сан-Паулу, Бразилия). | Фото: amazingarchitecture.com.
В рамках реконструкции районов бразильского города Сан-Паулу был реализован интересный проект, включающий в себя комплекс зданий, призванных не только разнообразить городской ландшафт, но и показать, что при грамотном проектировании можно жить и работать в оживленных центрах городов более чем в комфортных условиях. Проект многофункционального комплекса POD Pinheiros, разработанный компанией Forte Gimenes & Marcondes Ferraz (FGMF), предложил городу современную, неоднородную и динамичную архитектуру, без ограничений в использовании материалов и различных строительных технологий.
В центре комплекса POD Pinheiros находятся общественные места, офисы и магазины, в пространство которых интегрированы взрослые деревья и экзотическая зелень (Сан-Паулу, Бразилия).
Примечательно: Поскольку POD Pinheiros появился на месте ветхого здания, приходилось изыскивать возможности вертикального расширения пространства, чтобы вместить все, что было запланировано: офисные и коммерческие площади, развлекательно-досуговый центр и 24-этажную жилую башню. Выступающие и многоуровневые детали комплекса стали не просто его украшением, они расширили возможности функциональность каждого квадратного метра, включая открытые пространства с зелеными насаждениями, оказавшимися в самых неожиданных, как для архитектурного объекта в оживленном районе города, местах.
4. Бизнес-центр 320 Granville в Ванкувере (Канада)
Башня 320 Granville обеспечивает современную эстетику, гибкость и удобства, сопровождающие жизнь и работу в вертикальной плоскости (Ванкувер, Канада).
Спроектированный всемирно известным архитектурным бюро Kohn Pedersen Fox Architects, 320 Granville призван стать иконой стиля и инноваций будущего (Ванкувер, Канада). | Фото: 320granville.com.
377-метровая высотка 320 Granville, появившаяся в развивающемся районе Ванкувера, является переходным объектом между центром города и набережной. Проект от всемирно известного архитектурного бюро Kohn Pedersen Fox Architects привнес эффектную нотку эстетичного наслаждения в транзитной части района, где сходятся несколько веток и видов общественного транспорта, а также главные туристические маршруты канадского города. Добавляя волнисто-каскадный элемент к горизонту Ванкувера, дизайн башни 320 Granville отражает как архитектурный контекст, так и природную составляющую района, граничащего с гаванью и набережной. Сложенные друг на друга «ленты» отражают строгие и прямолинейные формы соседних зданий, создавая динамичный диалог, между мягкими изгибами своей структуры, в которую включили элементы ландшафтного дизайна.
5. Башня Quay Quarter Tower в Сиднее (Австралия)
Quay Quarter Tower – первое в мире здание, которое не демонтировали, а использовали его структуру и материалы для создания ультрасовременного объекта (Сидней, Австралия). | Фото: group.schindler.com.
Quay Quarter Tower – инновационная высотка, поражающая ультрасовременными внедрениями и незаурядными формами (Сидней, Австралия).
Глядя на высотку, словно собранную из кубиков, пирамид и трапеций, ни у кого не возникает сомнения, что это вполне современное здание, застывшее в одном из самых престижных районов Сиднея. Но это не совсем так, по сведениям редакции Novate.ru 50-этажная башня Quay Quarter Tower (QQT) является объектом адаптации и расширения старой высотки, построенной на участке Центрального делового района (CBD) в 1976 году. Как оказалось, современные арендаторы стали отказываться от арендуемых площадей из-за того, что здание потеряло не только эстетическую привлекательность, актуальность, но и практичность. По этой причине властям города и собственнику пришлось немало пересмотреть проектов, предлагающих варианты реконструкции, но все же остановились на предложении датской фирмы 3XN, предусматривающем сохранность почти всей существующей конструкции башни, повторно используя 95% ее ядра и 65 процентов балок, колонн и плит. При этом с незначительным увеличением высоты всего 6 этажей) более чем в два раза увеличилась полезная площадь за счет оптимизации вертикального пространства и внедрения, выходящих за пределы основной структуры кубических объемов, которые и придают зданию интригующий вид.
6. Башня Platina 220 в Сан-Паулу (Бразилия)
Platina 220 – самый высокий небоскреб в Сан-Паулу (Бразилия). | Фото: spcorporate.com.br.
Platina 220 является многоцелевым комплексом, который разделен на 4 части не только зрительно, но и функционально.
В 2023 году завершилось строительство самого высокого здания в бразильском городе Сан-Паулу, который заметно преобразился за последнее время. Проект, разработанный компанией Königsberger Vannucchi Architects Associates стал знаковым объектом, поскольку побил городской рекорд высоты, при этом стал заметным архитектурным шедевром. Состоящая из 4 объемов разной высоты и размера, башня-рекордсмен является многофункциональным объектом, собравшим в одном комплексе: фешенебельный отель с потрясающими видами на город (190 гостиничных номеров), 80 жилых резиденций элитной планировки, 50 корпоративных штаб-квартир и два десятка магазинов, расположенных на первом этаже. Интересным стало и оформление фасада комплекса, который должен был напомнить монолит, испещренный «входами в пещеры», чтобы вызвать ассоциацию с горным ландшафтом.
7. Башня Mitikah в Мехико (Мексика)
267-метровый небоскреб Mitikah стал связующим звеном между городским ландшафтом и живописным природным окружением.
Mitikah – самый высокий небоскреб в мегаполисе и четвертый по высоте в стране (Мехико, Мексика). | Фото: commons.m.wikimedia.org.
Недалеко от исторического района Койоакан завершилось строительство самого высокого архитектурного объекта в Мехико, который уже пережил не одну церемонию открытия. Сданная в эксплуатацию многофункциональная башня Mitikah в 2007 году, спустя некоторое время поменяла владельца, а вместе с ним свое очертание и планировку. Новый дизайн, разработанный известной фирмой Pelli Clarke & Companions, должен был стать связующим звеном между группой высоток в быстро развивающемся районе столицы Мексики и с захватывающими дух красивейшими горами, которые окружают город со всех сторон. По задумке владельца, башня Mitikah наконец-то стала «окном в бесконечность», которое отвечает человеческому желанию достичь небес.
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