7 ярких, инновационных небоскребов 2023 года, удививших весь мир

1. Потрясающий небоскреб Alberni Tower в Ванкувере (Канада)

Изогнутая форма небоскреба Alberni Tower позволяет воздуху циркулировать внутри конструкции и обеспечивает внутренние пространства дневным светом (Ванкувер, Канада). | Фото: arch2o.com.

Алюминиевые и стеклянные панели уложили в различных конфигурациях по всему фасаду, придавая ему многогранный вид в стиле пэчворк (Alberni Tower, Ванкувер).

2. Башня делового центра The Spiral в Манхэттене (Нью-Йорк, США)

Башня делового центра The Spiral – инновационный зиккурат современности от специалистов архбюро BIG (Нью-Йорк, США).

Высотка The Spiral устанавливает новый стандарт офисных пространств, где природа становится неотъемлемой частью рабочей среды, а сами площади легко адаптировать под меняющиеся нужды (Нью-Йорк, США).

3. Небоскреб POD Pinheiros в Сан-Паулу (Бразилия)

Многофункциональный комплекс POD Pinheiros является частью городского ландшафта одного из самых динамично развивающихся районов Сан-Паулу (Бразилия). | Фото: amazingarchitecture.com.

POD Pinheiros может похвастаться неординарными формами и планировкой внутренних площадей (Сан-Паулу, Бразилия). | Фото: amazingarchitecture.com.

В центре комплекса POD Pinheiros находятся общественные места, офисы и магазины, в пространство которых интегрированы взрослые деревья и экзотическая зелень (Сан-Паулу, Бразилия).

4. Бизнес-центр 320 Granville в Ванкувере (Канада)

Башня 320 Granville обеспечивает современную эстетику, гибкость и удобства, сопровождающие жизнь и работу в вертикальной плоскости (Ванкувер, Канада).

Спроектированный всемирно известным архитектурным бюро Kohn Pedersen Fox Architects, 320 Granville призван стать иконой стиля и инноваций будущего (Ванкувер, Канада). | Фото: 320granville.com.

5. Башня Quay Quarter Tower в Сиднее (Австралия)

Quay Quarter Tower – первое в мире здание, которое не демонтировали, а использовали его структуру и материалы для создания ультрасовременного объекта (Сидней, Австралия). | Фото: group.schindler.com .

Quay Quarter Tower – инновационная высотка, поражающая ультрасовременными внедрениями и незаурядными формами (Сидней, Австралия).

6. Башня Platina 220 в Сан-Паулу (Бразилия)

Platina 220 – самый высокий небоскреб в Сан-Паулу (Бразилия). | Фото: spcorporate.com.br.

Platina 220 является многоцелевым комплексом, который разделен на 4 части не только зрительно, но и функционально.

7. Башня Mitikah в Мехико (Мексика)

267-метровый небоскреб Mitikah стал связующим звеном между городским ландшафтом и живописным природным окружением.

Mitikah – самый высокий небоскреб в мегаполисе и четвертый по высоте в стране (Мехико, Мексика). | Фото: commons.m.wikimedia.org .