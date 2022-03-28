Две фразы, которые всегда избегают в своей речи успешные люди

Стать успешным? Нет проблем!
Сегодня рекламные полосы газет и прочих СМИ просто пестрят приглашениями на разного рода курсы «самосовершенствования», «успеха» и «лидерства», где обещают из каждого сделать «Очень Успешного Человека» буквально за несколько занятий. Ну и конечно, за «скромное» вознаграждение. Будем откровенны – идея эта весьма сомнительна. Впрочем, приёмы, которые изменяют мироощущение в лучшую сторону действительно существуют. Итак, берите на заметку и самосовершенствуйтесь!
Сепир и Уорф дело говорили.
Пожалуй, каждому студенту-филологу известна гипотеза Сепира-Уорфа о том, что «язык определяет мышление». И сегодня с ней солидарны многие учёные. Впрочем, и без научных доказательств очевидно: то, что человек говорит, оказывает существенное влияние на его поступки и мысли. Этот же вывод подтверждает и профессор Стэндфордского университета Бернард Рот. В своей книге «Привычка достигать» он приводит интереснейший пример, как речевые обороты позволяют узнать настоящего лидера. Если взять их на заметку, то результат не заставит себя ждать.
Как человек говорит, так и думает.
В качестве примера Бернард Рот предлагает сравнить две фразы: «я хочу сходить в кино, но у меня так много работы» и «я хочу сходить в кино и у меня очень много работы». Как думаете, какая из фраз принадлежит лидеру?
Правило №1: не стоит создавать внутренние конфликты.
Правильный ответ: фраза №2. Дело в том, что, заменив всего один союз, человек избавил себя от конфликта. Мозг человека конфликты и состояние выбора не любит, что подтверждают все психологи. Во второй фразе Лидер подчеркнул, что ситуация под контролем и повысил шансы (пускай и теоретически) на поход в кино.
Правило №2: просто захотеть.
А вот ещё один пример: «я должен сегодня поработать» и «я хочу сегодня поработать». Первую формулировку человек воспринимает, как нечто обязательно-героическое, требующее преодоления. А вторая фраза полная ей противоположность – изъявление желания. В случае с самым сложным проектом такой подход – гарантия успеха. Ведь в этом случае человек убедил свой мозг, что делать он будет что-то приятное. А ведь то, что приятно, как правило, не вызывает затруднений.
Всего 2 фразы, чтобы стать успешным.
Итак, автор бестселлера «Привычка достигать» даёт ценный совет: никогда не использоваться слово «НО», а вместо фразы «я должен» использовать фразу «я хочу». Он уверен, что эти маленькие и, казалось бы, несущественные изменения в речи принесут значительные результаты и позволят получать от жизни удовольствие.
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