С нами не соскучишься!

8 015 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Натесов
    Вывсёврёте. При Сталине не было коррупции, воровства...История громкой а...
  • Песня
    Замечательно. Информация 2013 года... Сколько переехали в такие дома? Я бы тоже не отказалась...Купольные дома, к...
  • Алексей Васильев
    Когда переводите западные источники - думайте головой. Наши запустили Спутник-1 в 1957г. А в 1969 у нас была первая с...От рентгена до ко...

Как делать универсальный узел-крепление, который пригодится в любой ситуации


Как делать универсальный узел-крепление, который пригодится в любой ситуации

Учимся делать универсальный узел-крепление, который пригодится в любой ситуации

 

Нет, мы не из тех, кто вечно жалуется, мол раньше было лучше, а трава – зеленее. И, всё же, должны констатировать: некоторые знания из тех, которые пару десятков лет назад считались обязательными и преподавались любому школьнику, сегодня почти утеряны. Например, как вязать надёжные узлы. А потому спешим исправить эту досадную прореху в образовании и напомнить об одном из самых универсальных, но несправедливо подзабытых узлов. В походе, а то и во время ремонта точно пригодится.

Пример сваечного узла

Пример сваечного узла

 

Вязать узлы – целая наука. И, кстати, весьма полезная. Но при всём обилии и разнообразии мастера дела рекомендуют начать с одного из несложных представителей «морского» семейства – сваечного узла. Во-первых, освоив его, вы попутно научитесь вязать минимум ещё четыре схожих. А, во-вторых, сваечный – один из самых полезных и универсальных узлов. В частности, он очень удобен для временного крепления троса к различным предметам и инструментам. А схема ниже поможет завязать его если не с первого, то со второго раза – так точно.

Итак, начнём.

1. Делаем классическую петлю.
Как делать универсальный узел-крепление, который пригодится в любой ситуации

Учимся делать универсальный узел-крепление, который пригодится в любой ситуации

 

2. Пропускаем один из концов в петельку, не затягивая.

Как делать универсальный узел-крепление, который пригодится в любой ситуации

Учимся делать универсальный узел-крепление, который пригодится в любой ситуации

 
Как делать универсальный узел-крепление, который пригодится в любой ситуации

Учимся делать универсальный узел-крепление, который пригодится в любой ситуации

 

3. Теперь берём дополнительный инструмент (в «классическом» варианте, как его использовали моряки, сваю, от чего и пошло название узла). Продеваем его вовнутрь петли прямо под основанием, точно, как на фото.
Как делать универсальный узел-крепление, который пригодится в любой ситуации

Учимся делать универсальный узел-крепление, который пригодится в любой ситуации

 

4. А теперь затягиваем концы, как можно туже. И не забудьте достать инструмент.
Как делать универсальный узел-крепление, который пригодится в любой ситуации

Учимся делать универсальный узел-крепление, который пригодится в любой ситуации

 
Как делать универсальный узел-крепление, который пригодится в любой ситуации

Учимся делать универсальный узел-крепление, который пригодится в любой ситуации

 

Четыре не менее полезных «производных» этого классического узла хорошо показаны на видео ниже.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Как делать универсальный узел-крепление, который пригодится в любой ситуации

И не забудьте:
Как делать универсальный узел-крепление, который пригодится в любой ситуацииПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх