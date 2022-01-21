Как делать универсальный узел-крепление, который пригодится в любой ситуации

Учимся делать универсальный узел-крепление, который пригодится в любой ситуации
Нет, мы не из тех, кто вечно жалуется, мол раньше было лучше, а трава – зеленее. И, всё же, должны констатировать: некоторые знания из тех, которые пару десятков лет назад считались обязательными и преподавались любому школьнику, сегодня почти утеряны. Например, как вязать надёжные узлы. А потому спешим исправить эту досадную прореху в образовании и напомнить об одном из самых универсальных, но несправедливо подзабытых узлов. В походе, а то и во время ремонта точно пригодится.
Пример сваечного узла
Вязать узлы – целая наука. И, кстати, весьма полезная. Но при всём обилии и разнообразии мастера дела рекомендуют начать с одного из несложных представителей «морского» семейства – сваечного узла. Во-первых, освоив его, вы попутно научитесь вязать минимум ещё четыре схожих. А, во-вторых, сваечный – один из самых полезных и универсальных узлов. В частности, он очень удобен для временного крепления троса к различным предметам и инструментам. А схема ниже поможет завязать его если не с первого, то со второго раза – так точно.
Итак, начнём.
1. Делаем классическую петлю.
Учимся делать универсальный узел-крепление, который пригодится в любой ситуации
2. Пропускаем один из концов в петельку, не затягивая.
Учимся делать универсальный узел-крепление, который пригодится в любой ситуации
Учимся делать универсальный узел-крепление, который пригодится в любой ситуации
3. Теперь берём дополнительный инструмент (в «классическом» варианте, как его использовали моряки, сваю, от чего и пошло название узла). Продеваем его вовнутрь петли прямо под основанием, точно, как на фото.
Учимся делать универсальный узел-крепление, который пригодится в любой ситуации
4. А теперь затягиваем концы, как можно туже. И не забудьте достать инструмент.
Учимся делать универсальный узел-крепление, который пригодится в любой ситуации
Учимся делать универсальный узел-крепление, который пригодится в любой ситуации
Четыре не менее полезных «производных» этого классического узла хорошо показаны на видео ниже.
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