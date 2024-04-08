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Натуральная подкормка для томатов, чтобы получить большой урожай

Обязательно удобрите огородные культуры двумя шикарными, полностью натуральными подкормками, и они отблагодарят вас отличным урожаем! Оба удобрения не только питают, но ещё и защищают растение.

Вносить можно под любые культуры: томаты, огурцы, перцы, капусту, баклажаны, тыкву и т. д. Если подкармливать регулярно (1 раз в неделю), то результат будет заметный: увеличение завязей, быстрое созревание, улучшение вкусовых показателей плюс защита от вредителей.


Натуральная подкормка для томатов для большого урожая

Натуральная подкормка на молоке



Это универсальная подкормка для любых культур, но особенно её любят томаты, огурцы и перцы. В 10 л ведро вылейте 1 л молока любой жирности. Добавьте 2 ч. л. порошка корицы. Она содержит много кальция, железа, марганца, витаминов и аминокислот, помогает бороться с клещами, муравьями и другими вредителями. Разбавьте молоко с корицей водой до 10 л.

Натуральная подкормка для томатов для большого урожая

Сюда же отправьте 0,5 ч. л. аптечного йода. Он усилит действие раствора, благотворно влияет на завязи и сладость плодов, защищает растения от вредителей, фитофторы и любой гнили. Под куст поливайте по 1—2 стакана (в зависимости от возраста растения). Вносите такую подкормку хотя бы 1 раз в 7 дней.

Натуральная подкормка для томатов для большого урожая

Удобрение из берёзы



Вторая подкормка даст силы любому растению, обеспечит питательными элементами в натуральной форме, защитит от вирусов, грибков, бактерий. Любую ёмкость заполните листьями и ветками берёзы. Залейте 1 л тёплой воды (не кипяток!).

Натуральная подкормка для томатов для большого урожая

Дайте настояться 4—5 часов. После этого процедите и разведите до 10 л водой.

Натуральная подкормка для томатов для большого урожая

Поливайте любые огородные культуры. Также можно опрыскивать (особенно в теплице). Если хотите защитить растение от вредителей и болезней, то обрабатывайте его берёзовым настоем 2 раза в неделю.

Натуральная подкормка для томатов для большого урожая

При регулярном применении простых, полностью натуральных подкормок растения становятся сильными, выносливыми, ничем не болеют, а также завязывают много вкусных, сладких плодов! Попробуйте простые удобрения, которые сможет повторить каждый огородник.
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