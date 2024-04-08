Натуральная подкормка для томатов, чтобы получить большой урожай

Обязательно удобрите огородные культуры двумя шикарными, полностью натуральными подкормками, и они отблагодарят вас отличным урожаем! Оба удобрения не только питают, но ещё и защищают растение.



Вносить можно под любые культуры: томаты, огурцы, перцы, капусту, баклажаны, тыкву и т. д. Если подкармливать регулярно (1 раз в неделю), то результат будет заметный: увеличение завязей, быстрое созревание, улучшение вкусовых показателей плюс защита от вредителей.









Натуральная подкормка на молоке

Удобрение из берёзы

Это универсальная подкормка для любых культур, но особенно её любят томаты, огурцы и перцы. В 10 л ведро вылейте 1 л молока любой жирности. Добавьте 2 ч. л. порошка корицы. Она содержит много кальция, железа, марганца, витаминов и аминокислот, помогает бороться с клещами, муравьями и другими вредителями. Разбавьте молоко с корицей водой до 10 л.Сюда же отправьте 0,5 ч. л. аптечного йода. Он усилит действие раствора, благотворно влияет на завязи и сладость плодов, защищает растения от вредителей, фитофторы и любой гнили. Под куст поливайте по 1—2 стакана (в зависимости от возраста растения). Вносите такую подкормку хотя бы 1 раз в 7 дней.Вторая подкормка даст силы любому растению, обеспечит питательными элементами в натуральной форме, защитит от вирусов, грибков, бактерий. Любую ёмкость заполните листьями и ветками берёзы. Залейте 1 л тёплой воды (не кипяток!).Дайте настояться 4—5 часов. После этого процедите и разведите до 10 л водой.Поливайте любые огородные культуры. Также можно опрыскивать (особенно в теплице). Если хотите защитить растение от вредителей и болезней, то обрабатывайте его берёзовым настоем 2 раза в неделю.При регулярном применении простых, полностью натуральных подкормок растения становятся сильными, выносливыми, ничем не болеют, а также завязывают много вкусных, сладких плодов! Попробуйте простые удобрения, которые сможет повторить каждый огородник.