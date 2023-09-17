Лучшие почвопокровники для сада

Чтобы не было сорняков и открытой земли, можно просто посеять газон или выстелить геотекстиль. Но гораздо красивее и ярче будут смотреться многолетники — почвопокровные растения, которые разукрасят ваш участок! Расскажем о лучших цветущих многолетниках.



Котовник

Ясколка

Энотера красивая

Живучка (Аюга)

Флокс шиловидный

Вероника сизая

Очитки

Иберис

Обриета

Вероника армянская

Растёт быстро, стремительно. Достигает в высоту 40 см. Привлекает в сад пчёл и… котов.Это белое облако на вашем участке в мае-июне! Довольно быстро покрывает почву белоснежным, цветущим «одеялом». Высота с цветами — до 30 см. За ним нужно следить, так как ясколка относится к растениям-агрессорам, которые быстро захватывают землю.Ещё одно агрессивное, но очень красивое растение, которое стремительно разрастается, если его не контролировать. Однако и цель у почвопокровников именно такая: закрыть голую землю своими красивыми цветами. Поэтому выделите для этого растения сразу большую площадь.Красивое растение как для солнечных участков, так и затемнённых уголков сада. Из названия уже становится понятно, что растение выносливое и неприхотливое, приживается в самых разных условиях.Закроет голую землю за короткое время. Однако не у всех сортов высокая скорость роста. Подберите для себя тот сорт многолетника, который отвечает вашим требованиям.Отличается умеренной скоростью роста. Очень хорошо высадить её на склоне или вдоль дорожек. Выглядит декоративно и без цветения!Декоративные и неприхотливые! Очитков бывает очень много: здесь есть, из чего выбрать. Эти многолетники выглядят эффектно, особенно если высажены массивом.Чудесный почвопокровник с низкой скоростью роста. Неприхотливый, компактный многолетник, который легко размножить.Лёгкий в уходе многолетник, который растёт довольно-таки медленно, а значит, его рост легко контролировать. Очень красивый и яркий!Ещё одно почвопокровное растение с невысокой скоростью роста. Вероника армянская добавит ярких красок в ваш сад!