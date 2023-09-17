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Лучшие почвопокровники для сада

Чтобы не было сорняков и открытой земли, можно просто посеять газон или выстелить геотекстиль. Но гораздо красивее и ярче будут смотреться многолетники — почвопокровные растения, которые разукрасят ваш участок! Расскажем о лучших цветущих многолетниках.

Котовник



Растёт быстро, стремительно. Достигает в высоту 40 см. Привлекает в сад пчёл и… котов.

Лучшие почвопокровники для сада

Ясколка



Это белое облако на вашем участке в мае-июне! Довольно быстро покрывает почву белоснежным, цветущим «одеялом». Высота с цветами — до 30 см. За ним нужно следить, так как ясколка относится к растениям-агрессорам, которые быстро захватывают землю.

Лучшие почвопокровники для сада

Энотера красивая



Ещё одно агрессивное, но очень красивое растение, которое стремительно разрастается, если его не контролировать. Однако и цель у почвопокровников именно такая: закрыть голую землю своими красивыми цветами. Поэтому выделите для этого растения сразу большую площадь.

Лучшие почвопокровники для сада

Живучка (Аюга)



Красивое растение как для солнечных участков, так и затемнённых уголков сада. Из названия уже становится понятно, что растение выносливое и неприхотливое, приживается в самых разных условиях.

Лучшие почвопокровники для сада

Флокс шиловидный



Закроет голую землю за короткое время. Однако не у всех сортов высокая скорость роста. Подберите для себя тот сорт многолетника, который отвечает вашим требованиям.

Лучшие почвопокровники для сада

Вероника сизая



Отличается умеренной скоростью роста. Очень хорошо высадить её на склоне или вдоль дорожек. Выглядит декоративно и без цветения!

Лучшие почвопокровники для сада

Очитки



Декоративные и неприхотливые! Очитков бывает очень много: здесь есть, из чего выбрать. Эти многолетники выглядят эффектно, особенно если высажены массивом.

Лучшие почвопокровники для сада

Иберис



Чудесный почвопокровник с низкой скоростью роста. Неприхотливый, компактный многолетник, который легко размножить.

Лучшие почвопокровники для сада

Обриета



Лёгкий в уходе многолетник, который растёт довольно-таки медленно, а значит, его рост легко контролировать. Очень красивый и яркий!

Лучшие почвопокровники для сада

Вероника армянская



Ещё одно почвопокровное растение с невысокой скоростью роста. Вероника армянская добавит ярких красок в ваш сад!

Лучшие почвопокровники для сада
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