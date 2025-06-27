Как убрать неприятный запах на купальнике, если стирка оказалась бессильной

Несмотря на то, что июнь не радует по-настоящему летней, жаркой погодой, многие уже открыли купальный сезон. А чтобы получать от него максимум пользы, нужно знать, как ухаживать за своим купальником, чтобы всегда блистать на пляже или в бассейне во всей красе.







Особенно актуальным является вопрос, как избавиться от неприятного запаха мокрой ткани.

1. Ваниль

2. Водка

3. Сода

4. Морозилка

Как правильно стирать купальник?

Как ухаживать за купальником, чтобы он не растянулся?

К счастью, мы знаем ответ.Купальник обязательно нужно хорошо просушивать после купанияОдин из самых востребованных предметов летнего гардероба – это, конечно же, купальник. Но, в отличие от других вещей в вашем шкафу, он требует более тщательного и деликатного ухода. Если сразу после возвращения домой вы не вывесите купальник сушиться или не отправите его в стиральную машину, будьте готовы к тому, что у него появится стойкий неприятный запах. Особенно плачевной будет ситуация, если бикини долго лежало в полиэтиленовом пакете – влажная атмосфера без доступа воздуха является идеальной для размножения бактерий и даже плесени.Если купальник уже прибрел неприятный аромат, и стирка в машинке оказалась бессильной, попробуйте использовать специальное средство для ухода за спортивной одеждой. Такие гели отличаются особой антимикробной формулой, а потому прекрасно справляются с посторонними запахами, вызванными деятельностью бактерий.Если же под рукой нет специального геля и вы не собираетесь в ближайшее время идти в магазин, попробуйте реанимировать купальник с помощью следующих подручных средств.Замочите купальник в воде с добавлением ванилиОказывается, ваниль является природным антисептиком, способным справиться с большим количеством микробов.Кроме того, у нее потрясающий аромат, который может замаскировать неприятные запахи.Возьмите таз или глубокую миску, наполните ее теплой водой и добавьте небольшое количество ванили. Хорошо размешайте раствор и погрузите в него купальник примерно на час. После этого прополощите его в теплой воде и постирайте в стиральной машине. Проследите, чтобы ткань полностью высохла, и только после этого убирайте купальник в шкаф или кладите в пляжную сумку.Замочите купальник в растворе с водкойДля того, чтобы получить эффективное средство для нейтрализации запахов, можно смешать воду с водкой в пропорции 1:3. Для удобства перелейте готовый раствор в пульверизатор и опрыскайте купальник этим составом. После этого вывесьте его на балкон или рядом с открытым окном и оставьте на ночь. Главное преимущество водки состоит в том, что она не только убивает бактерии, которые являются причиной появления неприятного запаха, но также полностью «испаряется» с ткани, не оставляя после себя никакого аромата.Посыпьте купальник содойЕще одним известным нейтрализатором запахов является сода. Обычно ее используют, чтобы убрать неприятный аромат в холодильнике, в шкафу или в обуви, но напрямую с одеждой она тоже работает. Положите купальник на горизонтальную поверхность, нанесите на него соду тонким слоем и оставьте не несколько часов.Также можно отправить бикини в зип-пакет, насыпать туда несколько столовых ложек соды, плотно закрыть его и хорошо встряхнуть несколько раз, чтобы сода равномерно распределилась по ткани. После этого откройте пакет (важно обеспечить постоянный доступ воздуха), и забудьте про купальник минимум на полчаса или даже больше. По истечении времени постирайте его в стиральной машине и хорошо просушите.Заверните купальник в пакет и положите в морозильную камеруНаверняка вы не раз слышали о том, что джинсы лучше не стирать слишком часто, так как они выцветают и растягиваются. Вместо этого производители рекомендуют отправлять их на ночь в морозилку, так как низкие температуры убивают бактерии и, тем самым, освежают ткань. Однако этим лайфхаком можно пользоваться не только в случае с джинсами.Чтобы вернуть свежесть купальнику, вы тоже можете положить его в морозильную камеру. Заверните его в пакет и отправьте в холодильник на несколько часов, а лучше на всю ночь. Перед тем, как надевать купальник или убирать в шкаф, дайте ему немного согреться на солнце или при комнатной температуре.Стирать купальник нужно вручнуюДля начала следует запомнить, что купальник нужно стирать после каждого ношения, вне зависимости от того, купались вы в нем или нет. Дело в том, что солнцезащитные крема содержат компоненты, которые приводят к повреждению волокон ткани, а лосьоны на минеральной основе провоцируют появление желтых пятен на материале. Поэтому нельзя допустить, чтобы их контакт длился слишком долго.Что касается непосредственно самой стирки, то лучше отказаться от стиральной машины и делать это вручную. Вот этапы, которые нужно соблюдать:• Полоскание. Сразу после того, как вы снимите купальник, тщательно прополощите его в воде. Так вы сможете удалить грязь и следы крема, которые попали на ткань. Никаких особых манипуляций выполнять не нужно – просто положите купальник в таз с водой и забудьте о нем на полчаса.• Обработка пятен. Если вы заметили на ткани загрязненный участок, для начала его нужно обработать, и лишь после этого приступать к полноценной стирке, иначе пятно закрепится на ткани. Не нужно его тереть – деликатный материал купальника не терпит грубого обращения. Лучше смешайте соду с небольшим количеством воды, чтобы получилась консистенция пасты, нанесите на загрязнение и подождите, пока смесь высохнет. После этого стряхните порошок.• Стирка. Для того, чтобы привести купальник в порядок, лучше всего использовать средства, предназначенные для спортивных вещей. Если их нет под рукой, можете использовать обычный порошок (только кладите совсем чуть-чуть) или жидкость для мытья посуды. Не трите ткань слишком сильно – лучше аккуратно помните ее руками на протяжении минуты, этого будет достаточно. Затем прополощите купальник и отожмите, но не в коем случае не скручивайте, чтобы не повредить материал.Сначала искупайтесь под душем, а потом идите в бассейнВажно не только правильно стирать купальник. Есть еще несколько нюансов, которые важно соблюдать, чтобы бикини как можно дольше сохраняло свой первозданный внешний вид и радовало вас не один сезон.• Перед тем, как зайти в море или в бассейн, примите душ. Так волокна купальника наполнятся пресной водой и в результате впитают в себя меньше соленой или хлорированной. Соответственно, ткань пострадает гораздо меньше.• Не сидите в купальнике на грубой поверхности, иначе ткань будет изнашиваться гораздо быстрее. Бортик бассейна, острые камни на пляже – все это негативно сказывается на состоянии бикини. Всегда подкладывайте полотенце – и вам будет мягче, и купальнику лучше.• При выборе кремов для загара внимательно изучайте состав. Важно, чтобы в перечне компонентов не было авобензона, так как это вещество приводит к появлению желтых пятен на ткани. Если же вы все-таки заметили их на купальнике, ни в коем случае не пытайте вывести их хлорным отбеливателем – он лишь усугубит ситуацию. Лучше используйте кислородный.• Наносите на кожу солнцезащитные кремы, ждите 15 минут, пока они впитаются, и только после этого надевайте купальник. А когда на пляже вам нужно будет обновить защитный слой, старайтесь делать это максимально аккуратно, чтобы не задеть материал.