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Повседневная жизнь гейш и их юных учениц (1920 год)

Повседневная жизнь гейш и их юных учениц (1920 год)

Майко (на японском танцующее дитя) называют учениц гейши либо гэйко. До принятия закона о детском труде майко становились в 9-12 лет. Завершив обучение правилам приёма гостей, ученица гейши начинала карьеру. После войны правила пересмотрели, теперь майко можно стать лишь закончив среднюю школу. В этой подборке вы увидите фотографии из повседневной жизни гэйко и майко, снятые в Киото в 1920-м году.

Повседневная жизнь гейш и их юных учениц (1920 год)

Повседневная жизнь гейш и их юных учениц (1920 год)

Повседневная жизнь гейш и их юных учениц (1920 год)

Повседневная жизнь гейш и их юных учениц (1920 год)

Повседневная жизнь гейш и их юных учениц (1920 год)

Повседневная жизнь гейш и их юных учениц (1920 год)

Повседневная жизнь гейш и их юных учениц (1920 год)

Повседневная жизнь гейш и их юных учениц (1920 год)

Повседневная жизнь гейш и их юных учениц (1920 год)

Повседневная жизнь гейш и их юных учениц (1920 год)

Повседневная жизнь гейш и их юных учениц (1920 год)

Повседневная жизнь гейш и их юных учениц (1920 год)

Повседневная жизнь гейш и их юных учениц (1920 год)

Повседневная жизнь гейш и их юных учениц (1920 год)

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