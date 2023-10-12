7 автомобилей XX века, которые являются наглядным воплощением красоты

Невероятно красивые автомобили.
Существует достаточно много красивых и интересных автомобилей. Однако, несмотря даже на то, что у каждого человека свой вкус, некоторые машины основательно выделяют среди других благодаря своему дизайну и интерьеру. Такие машины являются общепринятыми лидерами, многократными победителями разных конкурсов и просто тем, что радует глаз любого человека.
1. Lotus Elite
Lotus Elite действительно элита.
Роскошный британский Lotus Elite был создан в 1962 году и регулярно попадает в рейтинги самых красивых автомобилей XX столетия. Автомобиль даже побеждал в 24-часовой гонке в Ле-Мане. Модель выделяется уникальным стеклопластиковым кузовом и имеет независимую подвеску всех четырех колес.
2. Lotus Elan
Красивый родственник Lotus Elan.
В 1972 году на свет появился автомобиль Lotus Elan, который стал первым дорожным автомобилем этой компании. Сделан он был на базе революционной, на тот момент, схемы, которая широко используется в наши дни – стальное шасси со стеклопластиковым кузовом. Машина отличается высокой комфортабельностью и великолепной управляемостью.
3. Lamborghini Miura
Lamborghini Miura - машина для радости глаз.
Красивая модель Lamborghini, которая появилась на свет в 1968 году. В свое время этот автомобиль позиционировался как то, что должно «раскачать чопорных британцев». Автомобиль получился очень приземистым. Его высота составляет всего один метр.
4. Jaguar E-Type
Как же без легендарного Jaguar E-Type.
Легендарный Jaguar E-Type от 1971 года на удлиненном шасси, может быть родстером, 2-местным или 4-местным купе. К сожалению, тогдашний кризис очень сильно повлиял на компанию-производителя и возможность выпускать данную модель, также как и развивать ее линейку дальше.
5. Ferrari 250 GT SWB
Красота Ferrari 250 GT SWB не оспарима.
Любая Ferrari – это взрывной коктейль из красоты и агрессии. Однако, Ferrari 250 GT SWB абсолютный чемпион в этой номинации. Спортивный автомобиль был создан еще в 1963 году. Несмотря на солидный возраст, он даже сегодня смотрится невероятно хорошо.
6. Cord 810 и 812
Автомобили Cord 810 и 812 велеколепны.
Еще одна легенда среди автомобилей. Модель Cord 810 была впервые показана в Нью-Йорке в 1935 году. Машина сразу же нашла себе покупателей. Модель 812 вышла немного позже, была на порядок дороже и ценилась преимущественно коллекционерами. Оба автомобиля очень хороши и похожи.
7. Ferrari 275GTB
Живое воплощение красоты Ferrari 275GTB.
Наконец нельзя не вспомнить, про вот этот бесценный раритет, появившийся на свет в 1967 году. Машина досталась какому-то счастливчику «всего» за 1.6 млн долларов. Автомобиль примечателен тем, что форма его кузова в последствии копировалась для многих последующих моделей компании.
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