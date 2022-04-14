Прекрасное удобрение для орхидей вместо магазинной химии

Спитой чай уже давно используется в огороде как прекрасная и бесплатная подкормка, которую выбрасывают за ненадобностью, когда чай выпит. Однако не только для плодовых культур подходит это удобрение: орхидеи также охотно откликаются на неё!







Спитой чай можно использовать любой, но ценнее всего зелёный. Просто разложите заварку поверх грунта и корней орхидеи и оставьте в таком виде на 3 месяца.







Поливать орхидею желательно погружным методом. За это время заварка будет не только насыщать растение питательными элементами, но и поддерживать влажность, которая нравится орхидее.







Через 3 месяца орхидея выпустит прекрасные цветы. А заварку можно будет поменять на новую!





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