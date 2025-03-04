За сколько были проданы знаковые вещи из знаменитых голливудских блокбастеров

Даже если вы не следите за новинками кинематографа, у вас точно есть любимый фильм, который вы можете пересматривать раз за разом. В любом фильме был использован реквизит, который является неотъемлемой частью фильма и выделяется среди остальных вещей. Настоящие фанаты готовы отдать любые деньги, чтобы обладать знаковыми вещами из своих любимых фильмов.
«Капитан Америка: Первый мститель»
Флакон сыворотки, превратившей обычного солдата в супергероя. Продан за 3959 долларов (~ 155 тысяч рублей).
«Секретные материалы»
Значок агента ФБР Фокса Малдера. Продан за 6000 долларов (~ 235 тысяч рублей).
«Зеленый Шершень»
Газовый пистолет Зеленого Шершня. Продан за 6500 долларов (~ 255 тысяч рублей).
«Робокоп»
Дроид EM-208. Продан за 7900 долларов (~ 310 тысяч рублей).
«Голодные игры»
Куртка Китнисс Эвердин. Продана за 8233 доллара (~ 322 тысячи рублей).
«Гринч — похититель Рождества»
Полный костюм Гринча. Продан за 10 000 долларов (~ 392 тысячи рублей).
«Индиана Джонс: Последний крестовый поход»
Кнут Индианы Джонса. Продан за 12 000 долларов (~ 470 тысяч рублей).
«Бунтарь без идеала»
Складной нож Джеймса Дина. Продан за 20 000 долларов (~ 783 тысячи рублей).
«Вилли Вонка и шоколадная фабрика»
Золотой билет на фабрику Вилли Вонки. Продан за 27 500 долларов (~ 1,077 млн рублей).
«Путешествие на дно моря»
Модель летающей субмарины FS-1. Продана за 30 000 долларов (~ 1,175 млн рублей).
«Крестный отец»
Пальто Марлона Брандо. Продано за 32 500 долларов (~ 1,272 млн рублей).
«Чужой»
Огнемет. Продан за 37 500 долларов (~ 1,468 млн рублей).
«Изгой»
Уилсон (волейбольный мяч). Продан за 40 000 долларов (~ 1,566 млн рублей).
«Властелин колец: Братство кольца»
«Жало» — меч Фродо. Продан за 65 000 долларов (~ 2,545 млн рублей).
«Парк Юрского периода»
Клетка велоцираптора. Продана за 100 000 долларов (~ 3,915 млн рублей).
«Охотники за привидениями 2»
Протонный бластер. Продан за 130 000 долларов (~ 5,09 млн рублей).
«Кинг-Конг»
Металлический каркас модели Кинг-Конга. Продан за 200 000 долларов (~ 7,831 млн рублей).
«Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда»
Световой меч Люка Скайуокера. Продан за 240 000 долларов (~ 9,397 млн рублей).
«Бегущий по лезвию»
Пистолет Харрисона Форда. Продан за 270 000 долларов (~ 10,571 млн рублей).
«Придурки из Хаззарда»
General Lee Dodge Charger. Продан за 450 000 долларов (~ 17,619 млн рублей).
«Терминатор 2: Судный день»
Металлическая модель терминатора в полный рост T-800. Продана за 488 750 долларов (~ 19,136 млн рублей).
«Назад в будущее»
Delorean DMC-12, она же машина времени. Продана за 541 000 долларов (~ 21,182 млн рублей).
«Звездный путь: Следующее поколение»
Реплики звездного корабля «Энтерпрайз». Проданы за 576 000 долларов (~ 22,552 млн рублей).
«Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда»
Panavision PSR 35MM, камера Джорджа Лукаса. Продана за 625 000 долларов (~ 24,470 млн рублей).
«Волшебник из страны Оз»
Рубиновые туфельки. Проданы за 660 000 долларов (~ 25,841 млн рублей).
«Волшебник из страны Оз»
Костюм трусливого льва. Продан за 700 000 долларов (~ 27,407 млн рублей).
«Завтрак у Тиффани»
Черное платье Одри Хепберн от Givenchy. Продано за 792 165 долларов (~ 31,015 млн рублей).
«Пиф-паф ой-ой-ой»
Летающий автомобиль. Продан за 805 000 долларов (~ 31,518 млн рублей).
«Шпион, который меня любил»
Лотос — автомобиль-лодка Джеймса Бонда. Продана за 860 000 долларов (~ 33,671 млн рублей).
«Звуки музыки»
Коллекция нарядов DO-RE-MI. Продана за 1 560 000 долларов (~ 61,078 млн рублей).
«Голдфингер»
Ashton Martin DB5 Джеймса Бонда. Продан за 4 408 456 долларов (~ 172,603 млн рублей).
«Моя прекрасная леди»
Знаковое платье Одри Хепберн. Продано за 4 551 000 долларов (~ 178,185 млн рублей).
«Зуд седьмого года»
Белое платье Мэрилин Монро. Продано за 4 600 000 долларов (~ 180,1 млн рублей).
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