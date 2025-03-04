За сколько были проданы знаковые вещи из знаменитых голливудских блокбастеров

Даже если вы не следите за новинками кинематографа, у вас точно есть любимый фильм, который вы можете пересматривать раз за разом. В любом фильме был использован реквизит, который является неотъемлемой частью фильма и выделяется среди остальных вещей. Настоящие фанаты готовы отдать любые деньги, чтобы обладать знаковыми вещами из своих любимых фильмов.

«Капитан Америка: Первый мститель»

«Секретные материалы»

«Зеленый Шершень»

«Робокоп»

«Голодные игры»

«Гринч — похититель Рождества»

«Индиана Джонс: Последний крестовый поход»

«Бунтарь без идеала»

«Вилли Вонка и шоколадная фабрика»

«Путешествие на дно моря»

«Крестный отец»

«Чужой»

«Изгой»

«Властелин колец: Братство кольца»

«Парк Юрского периода»

«Охотники за привидениями 2»

«Кинг-Конг»

«Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда»

«Бегущий по лезвию»

«Придурки из Хаззарда»

«Терминатор 2: Судный день»

«Назад в будущее»

«Звездный путь: Следующее поколение»

«Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда»

«Волшебник из страны Оз»

«Волшебник из страны Оз»

«Завтрак у Тиффани»

«Пиф-паф ой-ой-ой»

«Шпион, который меня любил»

«Звуки музыки»

«Голдфингер»

«Моя прекрасная леди»