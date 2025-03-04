С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 589 подписчиков

За сколько были проданы знаковые вещи из знаменитых голливудских блокбастеров

Даже если вы не следите за новинками кинематографа, у вас точно есть любимый фильм, который вы можете пересматривать раз за разом. В любом фильме был использован реквизит, который является неотъемлемой частью фильма и выделяется среди остальных вещей. Настоящие фанаты готовы отдать любые деньги, чтобы обладать знаковыми вещами из своих любимых фильмов.

Предлагаем вам подборку вещей из знаменитых голливудских блокбастеров и цены, за которые они были проданы.

За сколько были проданы знаковые вещи из знаменитых голливудских блокбастеров


«Капитан Америка: Первый мститель»


За сколько были проданы знаковые вещи из знаменитых голливудских блокбастеров

Флакон сыворотки, превратившей обычного солдата в супергероя. Продан за 3959 долларов (~ 155 тысяч рублей).

«Секретные материалы»


За сколько были проданы знаковые вещи из знаменитых голливудских блокбастеров

Значок агента ФБР Фокса Малдера. Продан за 6000 долларов (~ 235 тысяч рублей).

«Зеленый Шершень»


За сколько были проданы знаковые вещи из знаменитых голливудских блокбастеров

Газовый пистолет Зеленого Шершня. Продан за 6500 долларов (~ 255 тысяч рублей).

«Робокоп»


За сколько были проданы знаковые вещи из знаменитых голливудских блокбастеров

Дроид EM-208. Продан за 7900 долларов (~ 310 тысяч рублей).

«Голодные игры»


За сколько были проданы знаковые вещи из знаменитых голливудских блокбастеров

Куртка Китнисс Эвердин. Продана за 8233 доллара (~ 322 тысячи рублей).

«Гринч — похититель Рождества»


За сколько были проданы знаковые вещи из знаменитых голливудских блокбастеров

Полный костюм Гринча. Продан за 10 000 долларов (~ 392 тысячи рублей).

«Индиана Джонс: Последний крестовый поход»


За сколько были проданы знаковые вещи из знаменитых голливудских блокбастеров

Кнут Индианы Джонса. Продан за 12 000 долларов (~ 470 тысяч рублей).

«Бунтарь без идеала»


За сколько были проданы знаковые вещи из знаменитых голливудских блокбастеров

Складной нож Джеймса Дина. Продан за 20 000 долларов (~ 783 тысячи рублей).

«Вилли Вонка и шоколадная фабрика»


За сколько были проданы знаковые вещи из знаменитых голливудских блокбастеров

Золотой билет на фабрику Вилли Вонки. Продан за 27 500 долларов (~ 1,077 млн рублей).

«Путешествие на дно моря»


За сколько были проданы знаковые вещи из знаменитых голливудских блокбастеров

Модель летающей субмарины FS-1. Продана за 30 000 долларов (~ 1,175 млн рублей).

«Крестный отец»


За сколько были проданы знаковые вещи из знаменитых голливудских блокбастеров

Пальто Марлона Брандо. Продано за 32 500 долларов (~ 1,272 млн рублей).

«Чужой»


За сколько были проданы знаковые вещи из знаменитых голливудских блокбастеров

Огнемет. Продан за 37 500 долларов (~ 1,468 млн рублей).

«Изгой»


За сколько были проданы знаковые вещи из знаменитых голливудских блокбастеров

Уилсон (волейбольный мяч). Продан за 40 000 долларов (~ 1,566 млн рублей).

«Властелин колец: Братство кольца»


За сколько были проданы знаковые вещи из знаменитых голливудских блокбастеров

«Жало» — меч Фродо. Продан за 65 000 долларов (~ 2,545 млн рублей).

«Парк Юрского периода»


За сколько были проданы знаковые вещи из знаменитых голливудских блокбастеров

Клетка велоцираптора. Продана за 100 000 долларов (~ 3,915 млн рублей).

«Охотники за привидениями 2»


За сколько были проданы знаковые вещи из знаменитых голливудских блокбастеров

Протонный бластер. Продан за 130 000 долларов (~ 5,09 млн рублей).

«Кинг-Конг»


За сколько были проданы знаковые вещи из знаменитых голливудских блокбастеров

Металлический каркас модели Кинг-Конга. Продан за 200 000 долларов (~ 7,831 млн рублей).

«Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда»


За сколько были проданы знаковые вещи из знаменитых голливудских блокбастеров

Световой меч Люка Скайуокера. Продан за 240 000 долларов (~ 9,397 млн рублей).

«Бегущий по лезвию»


За сколько были проданы знаковые вещи из знаменитых голливудских блокбастеров

Пистолет Харрисона Форда. Продан за 270 000 долларов (~ 10,571 млн рублей).

«Придурки из Хаззарда»


За сколько были проданы знаковые вещи из знаменитых голливудских блокбастеров

General Lee Dodge Charger. Продан за 450 000 долларов (~ 17,619 млн рублей).

«Терминатор 2: Судный день»


За сколько были проданы знаковые вещи из знаменитых голливудских блокбастеров

Металлическая модель терминатора в полный рост T-800. Продана за 488 750 долларов (~ 19,136 млн рублей).

«Назад в будущее»


За сколько были проданы знаковые вещи из знаменитых голливудских блокбастеров

Delorean DMC-12, она же машина времени. Продана за 541 000 долларов (~ 21,182 млн рублей).

«Звездный путь: Следующее поколение»


За сколько были проданы знаковые вещи из знаменитых голливудских блокбастеров

Реплики звездного корабля «Энтерпрайз». Проданы за 576 000 долларов (~ 22,552 млн рублей).

«Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда»


За сколько были проданы знаковые вещи из знаменитых голливудских блокбастеров

Panavision PSR 35MM, камера Джорджа Лукаса. Продана за 625 000 долларов (~ 24,470 млн рублей).

«Волшебник из страны Оз»


За сколько были проданы знаковые вещи из знаменитых голливудских блокбастеров

Рубиновые туфельки. Проданы за 660 000 долларов (~ 25,841 млн рублей).

«Волшебник из страны Оз»


За сколько были проданы знаковые вещи из знаменитых голливудских блокбастеров

Костюм трусливого льва. Продан за 700 000 долларов (~ 27,407 млн рублей).

«Завтрак у Тиффани»


За сколько были проданы знаковые вещи из знаменитых голливудских блокбастеров

Черное платье Одри Хепберн от Givenchy. Продано за 792 165 долларов (~ 31,015 млн рублей).

«Пиф-паф ой-ой-ой»


За сколько были проданы знаковые вещи из знаменитых голливудских блокбастеров

Летающий автомобиль. Продан за 805 000 долларов (~ 31,518 млн рублей).

«Шпион, который меня любил»


За сколько были проданы знаковые вещи из знаменитых голливудских блокбастеров

Лотос — автомобиль-лодка Джеймса Бонда. Продана за 860 000 долларов (~ 33,671 млн рублей).

«Звуки музыки»


За сколько были проданы знаковые вещи из знаменитых голливудских блокбастеров

Коллекция нарядов DO-RE-MI. Продана за 1 560 000 долларов (~ 61,078 млн рублей).

«Голдфингер»


За сколько были проданы знаковые вещи из знаменитых голливудских блокбастеров

Ashton Martin DB5 Джеймса Бонда. Продан за 4 408 456 долларов (~ 172,603 млн рублей).

«Моя прекрасная леди»


За сколько были проданы знаковые вещи из знаменитых голливудских блокбастеров

Знаковое платье Одри Хепберн. Продано за 4 551 000 долларов (~ 178,185 млн рублей).

«Зуд седьмого года»

За сколько были проданы знаковые вещи из знаменитых голливудских блокбастеров

Белое платье Мэрилин Монро. Продано за 4 600 000 долларов (~ 180,1 млн рублей).

с


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
джеймс дин