Зачем жарить лук с солью: 9 лайфхаков, с которыми блюда каждый раз будут получаться шикарными

Лайфхак 1: Обжаривайте рис перед варкой

Сначала обжаривайте рис, а затем варите. / Фото: coffmachines.ru

Лайфхак 2: Добавляйте в тесто для блинов сметану

Сметана сделает тесто нежным. / Фото: polaris.company

Лайфхак 3: Жарьте лук с солью

Соль уберет горечь и резкий запах

Лайфхак 4: Готовьте салаты с ванилью

Ваниль сочетается с овощными салатами

Лайфхак 5: Используйте лимонный сок вместо соли

Можно добавить сок лимона или смешать соль с кунжутом. / Изображение: Дзен-канал technotion

Лайфхак 6: Готовьте блюда с мятой

Добавьте мяту в салат для аромата. / Фото: food.inmyroom.ru

Лайфхак 7: Делайте панировку из овсяных хлопьев или чипсов

Наггетсы в панировке из овсяных хлопьев. / Фото: vpuzo.com

Лайфхак 8: Опускайте яйца в емкость с водой

Если яйцо всплыло, значит, оно несвежее. / Фото: hibiny.ru

Лайфхак 9: Разогревайте пряности на сухой сковороде

Чтобы специи раскрыли аромат, обжарьте их на сковороде. / Фото: ne-dieta.ru