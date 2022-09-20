Лучшие места для поиска кладов

Даже в собственном доме можно совершенно неожиданно обнаружить сокровище. И пусть это будут старые семейные фотографии или любимая детская игрушка — все равно их ценность для нас огромна. Но есть в мире места, где можно найти и более прозаический, но не менее ценный настоящий клад. Вы можете искать золото, драгоценные камни или потерянные сокровища, как в недрах земли, так и в морской пучине на различных территориях нашего бескрайнего мира. Куда поехать – решать лишь вам, а мы расскажем о самых популярных для поисков клада местах планеты…
Папуа Новая Гвинея
Острова богаты аллювиальными отложениями золота: его можно найти как на суше, так и в прибрежных водах. В ХХ веке россыпи драгоценного металла притягивали искателей удачи со всего мира, теперь же золотая лихорадка приняла форму хорошо организованных двухнедельных туров.
Особенно популярен остров Мисма, в котором до сих пор хранятся огромные количества драгоценных металлов, а отмытый песок или самородки всегда можно тут же продать местным или сдать в представительства международных золотодобывающих компаний, также облюбовавших эти земли.
Подзарядившись массой новых впечатлений и обогатившись материально, вы можете отправиться на простирающиеся по соседству острова Фиджи (например, Гуам) для поистине невероятного и уже спокойного отдыха.
Кольский полуостров
Заниматься поиском сокровищ можно, находясь на территории своей страны. Так, Кольский полуостров – прославленное место залежей аметиста. Эти камни лежат буквально под ногами, нужно лишь внимательно присматриваться к породе, и удача непременно вам улыбнется.
Тут же можно заказать огранку камней, изготовление украшений из них или вывести их за пределы острова в первозданном виде. Продолжить отдых можно в живописной и чарующей Карелии.
Штат Флорида (США)
Если вас привлекают морские путешествия и дайвинг, совместить приятное с полезным можно, погрузившись в воды вблизи Флориды (США). Огромное количество кораблей, в том числе и пиратских, постоянно терпят тут крушение.
Виной тому воды Атлантического океана. Именно здесь велика вероятность ураганов, высоких волн и сильных ветров. Поэтому погружаясь в глубины морских вод в поисках затонувших сокровищ, как старинных, так и современных, нужно быть особо осторожными, дабы не постичь судьбу невезучих мореплавателей.
Если вам посчастливится что-то найти, реализовать найденное вы сможете тут же, а на нажитое добро отдохнуть в шикарных местах – Майами или Орландо. Если вы еще сомневаетесь, то, возможно, информация об общей стоимости потопленных сокровищ в размере 200 миллионов USD заставит вас задуматься!
Вот уже пять столетий эти воды поглощают корабли с несметными богатствами. Некогда эти берега были прибежищем пиратов, которые, как известно, редко хранили награбленное в банковских сейфах, предпочитая им всевозможные тайники. Не меньший вклад внесли и ураганы, регулярно разбивавшие здесь испанские суда. Поиски потребуют подготовки — как юридической (кладоискателю лучше знать свои права), так и шкиперской (корабли тонули здесь не случайно).
Монголия
Любителям истории непременно придутся по нраву туры в Монголию. Именно здесь вам предоставят возможность искать фрагменты древних животных, птиц, динозавров, а в случае их находки даже заплатят вознаграждение.
Не стоит воспринимать пустыню Гоби исключительно как 1,3 миллиона кв. км песка: там, всего в нескольких сантиметрах от поверхности, можно найти кости динозавров. Это один из самых богатых окаменелостями регионов в мире, и, кстати, именно в Баянзаге впервые нашли яйцо динозавра.
Впрочем, азарт и радость от находки — единственная награда, ведь добычу нельзя вывозить из страны. Но учитывая все обстоятельства, вы точно почувствуете себя настоящим исследователем.
Получив массу впечатлений от горячих земель монгольских пустынь, можно продолжить свой отдых в любой из соседних азиатских стран-курортов.
Берега туманного Альбиона
Если вас интересует возможность большого куша, то непременно стоит отправиться на земли Англии. Именно тут, благодаря римлянам, покоится несметное количество старинных монет, артефактов и иных сокровищ. Все найденное, вы сможете сдать государству, а если вам повезет, то вы обеспечите себе беззаботную жизнь до конца своих дней.
Однако особое внимание уделите месту для поиска сокровищ, даже кажущиеся заброшенными многие земли в Англии принадлежат собственниками, и вся ваша добыча может достаться именно им.
Если вам наскучил спокойный отдых на берегу моря, вы всегда можете организовать себе незабываемое путешествие по поиску сокровищ, которое вы, несомненно, не забудете никогда!
Графство Соммерсет
Самый большой клад в истории Великобритании нашли в 2010 году: 52 тысячи древнеримских монет, датированных III веком н.э., выкопали в городке Фроум в графстве Соммерсет — и до сих пор продолжают искать. Желающим пополнить ряды энтузиастов достаточно получить разрешение землевладельца и взять напрокат металлоискатель.
Нормандский остров, Британские Виргинские острова
Наиболее вероятный претендент на прообраз Острова сокровищ из одноименной книги, Нормандский остров сегодня – рай для дайверов и любителей природы. Однако местные легенды настойчиво указывают на темные пещеры по-над водой, где полно не найденных пока дублонов. До острова можно добраться на катере из Тортолы.
Кубер-Педи, Австралия
Город считается опаловой столицей мира с 1915 года — именно тогда там открыли месторождение этого минерала. Организованная добыча требует разрешения, но одиночки могут ковыряться в земле, сколько захотят — или пока их не прикончит жара: подземные жилища здесь строили не зря. В общем, приключения гарантированы.
Остров Оук, Канада
Таинственную шахту Money Pit — «Денежную яму» — заприметили на острове Оук в Новой Шотландии еще в XVIII веке, и с тех пор в ней пытаются найти и клад капитана Кидда, и исчезнувшие драгоценности Марии Антуанетты, и даже святой Грааль.
Впрочем, ни одна экспедиция пока не увенчалась успехом. Если хотите попытать счастья, заранее получите разрешение на пребывание и необходимые работы — остров частный.
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