5 составляющих «новой этики», которые нам ну очень сложно принять

Новой этикой называют комплекс пониманий молодых людей сегодняшнего дня. Она базируется якобы на полной толерантности всех ко всем и абсолютном равенстве людей. Но иногда возникают моменты, которые максимально трудно постичь постсоветским людям возраста от 30 до 50 лет. Самые яркие камни преткновения с новоэтичными молодыми людьми собрал данный материал.
1. Постулат «не обесценивай мои эмоции!»
Болит живот во время месячных, а они сказали выпить нимесил и идти в школу... Зачем я родилась в эту эпоху?! / Фото: fotostrana.ru
Вероятно, эту фразу хотя бы раз (а то и много раз) слышал каждый из нас – представителей поколения миллениалов. Обычно эту фразу говорят люди младшего поколения (зумеры), когда они, пожаловавшись на какой-то жизненный пустяк, получают от миллениала адекватную, на взгляд этого поколения, эмоцию: безразличие или фразу в духе «ну, это нестрашно, легко решаемо». Стоит только вам сказать эту безобидную фразу зумеру, «проповедующему» новую этику, несмотря на то, что фраза эта с точки зрения миллениала означает поддержку и участие, как в вас сразу полетят камни постулата «не обесценивай мои эмоции!» Потому что не бывает пустяков по мнению нового поколения и с точки зрения новой этики.
Если вам пожаловались на то, что случился аллергический ринит, то ваш совет купить копеечный действенный препарат и забыть о проблеме «не катит», потому что зумерам нужно пожаловаться именно для того, чтобы получить внимание, причём это внимание должно быть гипертрофированно активным, а сочувствие – так же гипертрофированно глубоким. Если зумер рассказал вам о том, что видел сбитое животное, то вы должны сделать максимально скорбное лицо, даже если сбитое животное, коих тысячи на планете появляются каждую секунду, вас никоим образом не беспокоит. Иначе вы «обесцените эмоцию». Если вам пожаловались на то, что родители не понимают, что упаси вас Бог сказать об извечности и универсальности проблемы отцов и детей, так как это тоже «обесценивает переживания».
2. Запрет на слова, означающие отклонения физические и психические
С этим человеком абсолютно всё в порядке! / Фото: ne-kurim.ru
Абсолютно новое для миллениалов явление в рамках новой этики – запрет на использование лексем, которые обозначают определённые психо-физические отклонения, включённые в Международную Классификацию Болезней. Недавно у одной знакомой вашей покорной слуги, преподавательницы ВУЗа, был такой случай. Студенты подготовили доклад на тему, почему сейчас нельзя говорить на человека «косоглазый», «хромой»/«хромоножка», потому что если это каким-то образом напоминает о психологических или физиологических отклонениях, то вы не имеете право использовать это слово. Точно так же теперь нельзя ругаться на кого-то такими словами, как «дебил», «идиот». И упаси вас Бог сказать на кого-то (и даже на себя!!!), у кого случились перепады настроения, в шутку «о, биполярочка пришла!». Вы же обесцените людей, у кого всерьёз данное отклонение есть! Особенно пострадало здесь слово «идиот», поскольку оно официально является медицинским названием одной из стадий отклонений в умственном развитии. В общем, роман Ф.М. Достоевского вы уже читать права не имеете. Надо как-то переназвать произведение.
3. Бесконечная смена работы как норма
Я опоздала всего на 20 минут и на этой неделе только первый раз! Чё за проблема ваще?! / Фото: sunhome.ru
Зумеры зачастую не задерживаются долго на одном месте работы. Для них норма поработать три-шесть месяцев где-то и уйти. Если работают где-то год, уже считают себя «старожилами». Для миллениала это довольно дико. На упрёк от миллениала о том, что тем самым они необязательны и подводят коллектив, ибо могут уволиться, не доделав какое-то дело, зумеры такие вот обвинения тотчас возвращают вам с репликой о том, что вы нарушаете этику и право человека на поиски себя. Если представителю нового поколения что-то не нравится на рабочем месте, то он может тотчас уйти.
Одна знакомая-миллениал вашей покорной слуги рассказала случай. Молодая сотрудница интернет-маркетплейса вышла на работу в 8 утра, но в 11 часов поссорилась с кем-то из менеджеров среднего звена. С обеда она не вернулась. А на завтра пришла писать заявление об увольнении. Объяснила она своё решение тем, что работать в такой «тяжёлой и токсичной» обстановке она не видит возможности. Это нужно принимать с пониманием, согласно пункту 1 данного материала, чтобы не «обесценить эмоции».
4. Запрет на анекдоты о группах лиц («стигматизация»)
Это чё, млин, про меня уже и шутить нельзя ваще? Трэш!
Согласно новой этике, нельзя шутить про группы лиц. А именно: блондинки, дистрофики, евреи, «лица кавказской национальности», чукчи, старушки, глупые дети. Всё это будет (нужное подчеркнуть!) эйджизмом, сексизмом, гомофобией, надругательством, ксенофобией, расизмом или чем-то ещё неведомым. Всё это объединяет новоэтический термин «стигматизация». И неважно, что сами евреи шутят о евреях. Ноу комментс.
5. Отсутствие субординации
К утру проверите работку? Я в Вацап кину после полуночи сразу. / Фото: darminaopel.ru
Для современного зумера нормально писать преподавателю в мессенджере в час ночи. Ладно просто писать! Иногда – даже требовать ответа о том, проверена ли курсовая. Можно писать в выходные, в отпуск, в 4 часа утра. Якобы мы живём в эпоху, когда все равны, а «человек посмотрит месседж тогда, когда будет возможность». Но могли ли миллениалы 20 лет назад помыслить о чем-то подобном? Ученик может высказать репетитору на 30 лет старше, что тот «ведёт себя грубо», потому что посмел усомниться в том, что менструация – верный повод для пропуска занятия по подготовке в ЕГЭ, который уже через две недели. Такие дела.
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