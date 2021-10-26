Чем подкормить садовые цветы осенью, чтобы весной они пышно зацвели

Как известно, цветение ослабляет растение, поэтому к концу сезона цветам необходимы силы, чтобы пережить зиму и весной вновь тронуться в рост. Рассказываем, чем подкормить кустарники (и не только их) осенью, чтобы цветник радовал вас в новом сезоне.

Самое главное в осенней подкормке – подготовить растение к зимовке, укрепив его корневую систему и насытив полезными элементами. Осенние удобрения для цветов должны содержать фосфор, необходимый для нормального обмена веществ. Не менее важны калий, который помогает растению накапливать питательные вещества, и магний, повышающий морозостойкость.







Чем подкормить розы осенью?

Чем подкормить гортензию осенью?

Чем подкормить лилии осенью?

Чем подкормить пионы осенью?

Чем подкормить флоксы осенью?

Чем подкормить клематис, хризантемы и ирис?

Чем подкормить рододендрон осенью?

в конце августа – сентябре (сразу после цветения);в конце сентября – октябре.Для осенней подкормки роз лучше всего подходят гранулированные удобрения, поскольку они поступают к корням растения постепенно, а это как раз то, что надо для спокойной подготовки роз к зиме. Но это не значит, что от жидких удобрений придется отказаться – можно применять оба вида подкормок, по возможности отдавая предпочтение гранулам.После внесения удобрения почву нужно поливать, чтобы питательные вещества могли «добраться» до растения.Размышляя о том, чем подкормить розы в августе и сентябре, помните – никакого азота! Этот элемент способствует увеличению зеленой массы, но осенью розам это не нужно. Если внести азотное удобрение в конце сезона, растение потратит много энергии на питание молодых побегов, а значит, ослабеет и сил на нормальную зимовку у него не останется.Розы-первогодки осенью не нужно удобрять, если весной в посадочную яму было внесено достаточное количество питательных веществ.На вопрос «Чем подкормить розы перед укрытием на зиму?» отвечаем так: делайте упор на калий, фосфор и магний. Для внекорневой подкормки (опрыскивания) подойдут такие рецепты:в 1 л горячей воды растворите 50 г суперфосфата, долейте до 10 л;в 10 л воды растворите по 5 г суперфосфата и монофосфата калия;в 10 л воды растворите 200 г древесной золы.Оптимальное время для опрыскивания роз – вечер (до наступления сумерек) либо пасмурный день. Так вы сможете избежать появления ожогов на листьях (из-за палящего солнца) или развития грибковых заболеваний (из-за застоя влаги в почве).Для корневой подкормки (полива под корень) приготовьте удобрение по одному из следующих рецептов:в 10 л воды растворите по 15 г (1 ст.л.) суперфосфата и монофосфата калия;в 10 л воды растворите 25 г суперфосфата, 10 г сернокислого калия и 2,5 г борной кислоты;в 10 л теплой воды растворите 10 г сухих дрожжей и 2 ст.л. сахара, настаивайте 2-3 часа и долейте до 50 л.Эффективна подкормка роз золой: ею посыпают почву под розовыми кустами. На 1 кв.м расходуется около 3 л золы. Также почву можно замульчировать компостом (4-5 кг на 1 кв.м).Как и розам, осенью гортензиям противопоказаны азотные подкормки. Растению необходимо подготовиться к периоду покоя, укрепить корневую систему, чтобы перезимовать без проблем. Для этого лучше всего подкормить гортензию в августе-сентябре таким калийно-фосфорным составом: в 10 л воды растворить по 1 ст.л. суперфосфата и сульфата калия, а затем полить этим раствором почву под кустом.Из соцветий гортензии получаются нежные и эффектные осенние композиции для декора домаСадоводы советуют мульчировать почву вокруг кустов гортензии, чтобы создать «тепловую подушку» для корней. Для мульчирования подойдут компост, торф или навоз. Эти материалы будут медленно разлагаться и проникать вглубь почвы, подпитывая растение в течение нескольких месяцев.Чтобы повысить зимостойкость и укрепить луковицы лилии в конце дачного сезона, подкормите цветы фосфорно-калийным удобрением. С приходом весны «подкормленному» растению не понадобится много сил на восстановление, а значит, пышное цветение не заставит себя ждать.Полейте лилии таким питательным раствором: в 10 л воды разведите 1,5 ст.л. калимагнезии и 2 ст.л. суперфосфата. Как и другие садовые цветы, перед зимой лилии можно замульчировать компостом (слой 10 см), чтобы защитить луковицы от вымерзания.Чтобы пионы пышно цвели, их необходимо подкармливать в течение сезонаКонец сентября – начало октября – время для заключительной подкормки пионов. Корни этого растения осенью продолжают расти, поэтому своевременное внесение осеннего удобрения очень важно. Вокруг куста делают неглубокую бороздку и вносят в нее 10-15 г калия и 15-20 г фосфора, затем засыпают почвой и поливают. С первыми морозами кусты пиона мульчируют перегноем или торфом.Последнюю подкормку флоксов проводят в середине августа. Для этого в 10 л воды растворяют по 15 г суперфосфата и калийной соли (можно заменить 30 г древесной золы). Затем полученным раствором растение поливают под корень. Больше никаких подкормок проводить не нужно. Чтобы защитить многолетние флоксы от вымерзания в бесснежную зиму, поздней осенью стебли растения срезают, а пеньки мульчируют торфом, опавшей листвой или соломой.В сентябре эти садовые цветы традиционно подкармливают минеральными удобрениями. Как и другим растениям, клематису, ирису и хризантемам в конце сезона нужно подготовиться к зимовке. Вместо азотных удобрений под корень вносят раствор суперфосфата и сульфата калия (по 1 ст.л. на 10 л воды). Это повысит устойчивость к морозам, подпитает и укрепит корневую систему, что особенно актуально в бесснежную зиму.Рододендрон не нужно подкармливать осенью. Последняя подкормка приходится на середину-конец июля. До прихода заморозков необходимо замульчировать почву под рододендроном перепревшим навозом (слой 5 см), чтобы помочь корням перезимовать.Не обделите вниманием другие растения в вашем саду и огороде: они тоже нуждаются в вашей поддержке и помощи в подготовке к холодам.