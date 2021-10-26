Чем подкормить садовые цветы осенью, чтобы весной они пышно зацвели

Как известно, цветение ослабляет растение, поэтому к концу сезона цветам необходимы силы, чтобы пережить зиму и весной вновь тронуться в рост. Рассказываем, чем подкормить кустарники (и не только их) осенью, чтобы цветник радовал вас в новом сезоне.
Самое главное в осенней подкормке – подготовить растение к зимовке, укрепив его корневую систему и насытив полезными элементами. Осенние удобрения для цветов должны содержать фосфор, необходимый для нормального обмена веществ. Не менее важны калий, который помогает растению накапливать питательные вещества, и магний, повышающий морозостойкость.
Чем подкормить розы осенью?
В конце дачного сезона необходимо провести две подкормки роз:
в конце августа – сентябре (сразу после цветения);
в конце сентября – октябре.
Для осенней подкормки роз лучше всего подходят гранулированные удобрения, поскольку они поступают к корням растения постепенно, а это как раз то, что надо для спокойной подготовки роз к зиме. Но это не значит, что от жидких удобрений придется отказаться – можно применять оба вида подкормок, по возможности отдавая предпочтение гранулам.
После внесения удобрения почву нужно поливать, чтобы питательные вещества могли «добраться» до растения.
Размышляя о том, чем подкормить розы в августе и сентябре, помните – никакого азота! Этот элемент способствует увеличению зеленой массы, но осенью розам это не нужно. Если внести азотное удобрение в конце сезона, растение потратит много энергии на питание молодых побегов, а значит, ослабеет и сил на нормальную зимовку у него не останется.
Розы-первогодки осенью не нужно удобрять, если весной в посадочную яму было внесено достаточное количество питательных веществ.
На вопрос «Чем подкормить розы перед укрытием на зиму?» отвечаем так: делайте упор на калий, фосфор и магний. Для внекорневой подкормки (опрыскивания) подойдут такие рецепты:
в 1 л горячей воды растворите 50 г суперфосфата, долейте до 10 л;
в 10 л воды растворите по 5 г суперфосфата и монофосфата калия;
в 10 л воды растворите 200 г древесной золы.
Оптимальное время для опрыскивания роз – вечер (до наступления сумерек) либо пасмурный день. Так вы сможете избежать появления ожогов на листьях (из-за палящего солнца) или развития грибковых заболеваний (из-за застоя влаги в почве).
Для корневой подкормки (полива под корень) приготовьте удобрение по одному из следующих рецептов:
в 10 л воды растворите по 15 г (1 ст.л.) суперфосфата и монофосфата калия;
в 10 л воды растворите 25 г суперфосфата, 10 г сернокислого калия и 2,5 г борной кислоты;
в 10 л теплой воды растворите 10 г сухих дрожжей и 2 ст.л. сахара, настаивайте 2-3 часа и долейте до 50 л.
Эффективна подкормка роз золой: ею посыпают почву под розовыми кустами. На 1 кв.м расходуется около 3 л золы. Также почву можно замульчировать компостом (4-5 кг на 1 кв.м).
Чем подкормить гортензию осенью?
Как и розам, осенью гортензиям противопоказаны азотные подкормки. Растению необходимо подготовиться к периоду покоя, укрепить корневую систему, чтобы перезимовать без проблем. Для этого лучше всего подкормить гортензию в августе-сентябре таким калийно-фосфорным составом: в 10 л воды растворить по 1 ст.л. суперфосфата и сульфата калия, а затем полить этим раствором почву под кустом.
Из соцветий гортензии получаются нежные и эффектные осенние композиции для декора дома
Садоводы советуют мульчировать почву вокруг кустов гортензии, чтобы создать «тепловую подушку» для корней. Для мульчирования подойдут компост, торф или навоз. Эти материалы будут медленно разлагаться и проникать вглубь почвы, подпитывая растение в течение нескольких месяцев.
Чем подкормить лилии осенью?
Чтобы повысить зимостойкость и укрепить луковицы лилии в конце дачного сезона, подкормите цветы фосфорно-калийным удобрением. С приходом весны «подкормленному» растению не понадобится много сил на восстановление, а значит, пышное цветение не заставит себя ждать.
Полейте лилии таким питательным раствором: в 10 л воды разведите 1,5 ст.л. калимагнезии и 2 ст.л. суперфосфата. Как и другие садовые цветы, перед зимой лилии можно замульчировать компостом (слой 10 см), чтобы защитить луковицы от вымерзания.
Чем подкормить пионы осенью?
Чтобы пионы пышно цвели, их необходимо подкармливать в течение сезона
Конец сентября – начало октября – время для заключительной подкормки пионов. Корни этого растения осенью продолжают расти, поэтому своевременное внесение осеннего удобрения очень важно. Вокруг куста делают неглубокую бороздку и вносят в нее 10-15 г калия и 15-20 г фосфора, затем засыпают почвой и поливают. С первыми морозами кусты пиона мульчируют перегноем или торфом.
Чем подкормить флоксы осенью?
Последнюю подкормку флоксов проводят в середине августа. Для этого в 10 л воды растворяют по 15 г суперфосфата и калийной соли (можно заменить 30 г древесной золы). Затем полученным раствором растение поливают под корень. Больше никаких подкормок проводить не нужно. Чтобы защитить многолетние флоксы от вымерзания в бесснежную зиму, поздней осенью стебли растения срезают, а пеньки мульчируют торфом, опавшей листвой или соломой.
Чем подкормить клематис, хризантемы и ирис?
В сентябре эти садовые цветы традиционно подкармливают минеральными удобрениями. Как и другим растениям, клематису, ирису и хризантемам в конце сезона нужно подготовиться к зимовке. Вместо азотных удобрений под корень вносят раствор суперфосфата и сульфата калия (по 1 ст.л. на 10 л воды). Это повысит устойчивость к морозам, подпитает и укрепит корневую систему, что особенно актуально в бесснежную зиму.
Чем подкормить рододендрон осенью?
Рододендрон не нужно подкармливать осенью. Последняя подкормка приходится на середину-конец июля. До прихода заморозков необходимо замульчировать почву под рододендроном перепревшим навозом (слой 5 см), чтобы помочь корням перезимовать.
Не обделите вниманием другие растения в вашем саду и огороде: они тоже нуждаются в вашей поддержке и помощи в подготовке к холодам.
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