5 услуг в лайнерах, которые авиакомпании предоставляют безвозмездно

1. Дополнительное питание

Не наелись? Попросите ещё одну порцию. /Фото: uniticket.ru

2. Лекарства из аптечки

Доступ к лекарствам на борту не будет ничего стоить. /Фото: biletik.aero

3. Поиск медика на борту самолёта

Врача на борту поищут по инструкции, а не за деньги. /Фото: london.zagranitsa.com

4. Смена места на борту

Место получше можно получить бесплатно. /Фото: biletik.aero

5. Влажные салфетки

Если откидной столик недостаточно чистый - попросите салфетки, чтобы его почистить. /Фото: ato.ru