5 услуг в лайнерах, которые авиакомпании предоставляют безвозмездно

Услуги пользования воздушным транспортом давно предполагают огромное количество самых разных вариантов обслуживания. И все они призваны сделать наш полёт как можно более приятным и комфортным, за что многие из нас готовы заплатить сверх. Вот только делать это далеко не всегда нужно, потому что некоторые возможности нам должны предлагать на борту самолёта совершенно бесплатно. Вашему вниманию пятёрка услуг в лайнерах, которые авиакомпании предоставляют безвозмездно.
1. Дополнительное питание
Не наелись? Попросите ещё одну порцию. /Фото: uniticket.ru
Эта услуга работает для тех пассажиров, которые летят на рейсе, где уже включено питание. Работает это так: если вы понимаете, что одной порцией не наелись, то имеете полное право попросить ещё одну. Само собой, платить дополнительно за это не нужно. Единственное препятствие, которое может возникнуть на пути получения это услуги - это если после получения всеми пассажирами еды порций больше нет.
2. Лекарства из аптечки
Доступ к лекарствам на борту не будет ничего стоить. /Фото: biletik.aero
Каждый гражданский лайнер имеет на борту аптечку, укомплектованную наиболее актуальными лекарствами, которые могут понадобиться во время полёта - например, обезболивающими или перевязочными материалами по типу бинтов и лейкопластырей. К тому же, в должностных инструкциях бортпроводников есть пункт об умении ставить ледовый компресс, если случилась небольшая травма с отёком. Так что если во время полёта случилась неприятность, экипаж должен безвозмездно предоставить пассажиру любое лекарство или средство из их аптечки.
3. Поиск медика на борту самолёта
Врача на борту поищут по инструкции, а не за деньги. /Фото: london.zagranitsa.com
Порой обыкновенных средств первой медицинской помощи может не хватить - особенно если здоровье пассажира ухудшилось значительно. В таком случае экипаж самолёта может запланировать экстренную посадку в ближайшем аэропорту, но это не значит, что до этого помочь пострадавшему никто не сможет. Бортпроводники обучены искать медика, если таковой есть на борту лайнера в качестве пассажира - им достаточно задать соответствующий вопрос, используя громкую связь.
4. Смена места на борту
Место получше можно получить бесплатно. /Фото: biletik.aero
Высокий спрос на авиаперевозки не всегда позволяет нам получить те места в самолёте, где нам было бы максимально комфортно. Поэтому можно попросить бортпроводников поменяться с кем-то или занять пустующее кресло. Предупредить экипаж о своём желании нужно заранее - как только завершилась посадка на борт. Если у них будет возможность пересадить вас, они обязательно это сделают, и платить за это не нужно.
5. Влажные салфетки
Если откидной столик недостаточно чистый - попросите салфетки, чтобы его почистить. /Фото: ato.ru
В любом самолёте, который перевозит сотни пассажиров ежедневно, будут некоторые проблемы с чистотой. Поэтому пассажиры могут позаботиться о некоторых элементах гигиены самостоятельно - например, если их не устраивает состояние откидного столика или подлокотника. А экипаж в этом только поможет, причём совершенно безвозмездно: просто попросите необходимый запас влажных салфеток, чтобы протереть недостаточно чистые места.
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