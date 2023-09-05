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Хитрости, проверенные временем: Какие полезные советы не утратили актуальность за 100 лет


Советы 100-летней давности, актуальные и сегодня.

Советы 100-летней давности, актуальные и сегодня.

Слово «лайфхак» вошло в повседневный обиход не так давно, а вот идея делиться полезными советами пришла в голову маркетологам, как минимум, сто лет назад. Одними из первых этот прием внедрили в табачной компании Gallaher Group. Чтобы привлечь клиентов, на пачках сигарет стали печатать полезные рекомендации. Удивительно, но большинством из них можно успешно пользоваться и по сей день.

Эти полезные советы печатались на небольших карточках, которые прикреплялись к пачкам сигарет. Картонки сохранились до нашего времени и не так давно были оцифрованы при содействии публичной библиотеки Нью-Йорка. Читать их очень занимательно, ведь информация универсальна, и эти советы, проверенные временем, могут применять хозяйки и сегодня.
Как сварить картошку вкуснее, чем обычно.

Как сварить картошку вкуснее, чем обычно.

 

Советы касались различных сфер жизни. Были среди них и бытовые хитрости, и оригинальные решения, и кулинарные подсказки. Так, например, хозяйкам рассказывали, что вареный картофель будет вкуснее, если его немного просушить в кастрюле, слив воду, когда он будет уже готов. Свежий хлеб легче режется теплым ножом, для этого нож предварительно можно окунуть в миску с горячей водой. А вот треснувшее яйцо можно сварить без проблем, если добавить в воду немного уксуса.
Как сварить треснувшее яйцо.

Как сварить треснувшее яйцо.

 


Как сварить треснувшее яйцо.

Как сварить треснувшее яйцо.

 

Давали советы, как чистить различные загрязнения. Например, чернильные пятна можно выводить замачиванием вещи на четверть часа в молоке. Чтобы вымыть бутылку, если под рукой нет специального ершика, предлагалось засыпать в горлышко немного песка, залить воды и взболтать получившуюся смесь тщательно.
Как порезать свежий хлеб, чтобы он не крошился.

Как порезать свежий хлеб, чтобы он не крошился.

 

Часть подсказок касалась оказания медицинской помощи. Так, от заноз рекомендовали избавляться при помощи банки с горячей водой: налейте воду в банку, зажмите ее ладонью (тем местом, где засела заноза), и под действием пара она выйдет сама собой. Если человек пострадал от ушиба или вывиха, то советовали обязательно наложить холодный компресс. Чтобы бинты оставались влажными постоянно, следует один край опустить в емкость с холодной водой, а другим перевязать травмированную часть тела.
Как достать занозу без боли.

Как достать занозу без боли.

 

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Хитрости, проверенные временем: Какие полезные советы не утратили актуальность за 100 лет

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Хитрости, проверенные временем: Какие полезные советы не утратили актуальность за 100 летПодписаться на мой Instagram
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