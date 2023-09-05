Хитрости, проверенные временем: Какие полезные советы не утратили актуальность за 100 лет

Советы 100-летней давности, актуальные и сегодня.
Слово «лайфхак» вошло в повседневный обиход не так давно, а вот идея делиться полезными советами пришла в голову маркетологам, как минимум, сто лет назад. Одними из первых этот прием внедрили в табачной компании Gallaher Group. Чтобы привлечь клиентов, на пачках сигарет стали печатать полезные рекомендации. Удивительно, но большинством из них можно успешно пользоваться и по сей день.
Эти полезные советы печатались на небольших карточках, которые прикреплялись к пачкам сигарет. Картонки сохранились до нашего времени и не так давно были оцифрованы при содействии публичной библиотеки Нью-Йорка. Читать их очень занимательно, ведь информация универсальна, и эти советы, проверенные временем, могут применять хозяйки и сегодня.
Как сварить картошку вкуснее, чем обычно.
Советы касались различных сфер жизни. Были среди них и бытовые хитрости, и оригинальные решения, и кулинарные подсказки. Так, например, хозяйкам рассказывали, что вареный картофель будет вкуснее, если его немного просушить в кастрюле, слив воду, когда он будет уже готов. Свежий хлеб легче режется теплым ножом, для этого нож предварительно можно окунуть в миску с горячей водой. А вот треснувшее яйцо можно сварить без проблем, если добавить в воду немного уксуса.
Как сварить треснувшее яйцо.
Как сварить треснувшее яйцо.
Давали советы, как чистить различные загрязнения. Например, чернильные пятна можно выводить замачиванием вещи на четверть часа в молоке. Чтобы вымыть бутылку, если под рукой нет специального ершика, предлагалось засыпать в горлышко немного песка, залить воды и взболтать получившуюся смесь тщательно.
Как порезать свежий хлеб, чтобы он не крошился.
Часть подсказок касалась оказания медицинской помощи. Так, от заноз рекомендовали избавляться при помощи банки с горячей водой: налейте воду в банку, зажмите ее ладонью (тем местом, где засела заноза), и под действием пара она выйдет сама собой. Если человек пострадал от ушиба или вывиха, то советовали обязательно наложить холодный компресс. Чтобы бинты оставались влажными постоянно, следует один край опустить в емкость с холодной водой, а другим перевязать травмированную часть тела.
Как достать занозу без боли.
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