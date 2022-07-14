Секретный метод «сухого» полива томатов

Чтобы избежать многих проблем с томатами, воспользуйтесь методом «сухого» полива. Он очень прост и доступен каждому дачнику.







Томаты, как известно, широко подвержены таким заболеваниям, как фитофтороз, вершинная гниль, кладоспориоз и многие другие. Многие из них появляются вследствие неправильного полива, а именно, повышенной влажности в теплице.







Чтобы этого избежать, поливайте томаты по-новому. Граблями сделайте небольшие канавки между рядами томатов.







Накройте канавки плёнкой. Она будет удерживать влагу в земле и не даст ей испариться.







Положите шланг под плёнку и хорошенько пролейте. Повторите так по всей грядке. С таким способом полива томаты практически не болеют, а их плоды — не растрескиваются!







Подробнее о том, как поливать томаты методом «сухого» полива, смотрите в видео ниже:



