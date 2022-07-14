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Секретный метод «сухого» полива томатов

Чтобы избежать многих проблем с томатами, воспользуйтесь методом «сухого» полива. Он очень прост и доступен каждому дачнику.

Секретный метод «сухого» полива томатов

Томаты, как известно, широко подвержены таким заболеваниям, как фитофтороз, вершинная гниль, кладоспориоз и многие другие. Многие из них появляются вследствие неправильного полива, а именно, повышенной влажности в теплице.

Секретный метод «сухого» полива томатов

Чтобы этого избежать, поливайте томаты по-новому. Граблями сделайте небольшие канавки между рядами томатов.

Секретный метод «сухого» полива томатов

Накройте канавки плёнкой. Она будет удерживать влагу в земле и не даст ей испариться.

Секретный метод «сухого» полива томатов

Положите шланг под плёнку и хорошенько пролейте. Повторите так по всей грядке. С таким способом полива томаты практически не болеют, а их плоды — не растрескиваются!

Секретный метод «сухого» полива томатов

Подробнее о том, как поливать томаты методом «сухого» полива, смотрите в видео ниже:


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