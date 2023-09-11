Куда пропал Майкл Рокфеллер: Мог ли представитель династии миллиардеров стать жертвой аборигенов

Поздней осенью 1961 года, в устье реки Бетси, на юго-западном побережье Новой Гвинеи, потерпел крушение катамаран, под завязку загруженный стальными топорами, рыболовными снастями, одеждой, и другими бытовыми предметами. Катамараном управляли два человека, одним из которых был 23-летний Майкл Рокфеллер, принадлежавший к известной династии миллиардеров. Он вез товар для обмена с местными аборигенами на уникальные артефакты, которые должны были пополнить коллекцию антропологического музея в Нью-Йорке, принадлежавшего его отцу, но это опасное путешествие оказалось последним в его жизни.
Кто такой Майкл Рокфеллер и почему он отказался от многомиллионного состояния
Майкл Рокфеллер - представитель династии миллиардеров. Фото: normpost.ru
Фамилия Рокфеллер, известная сегодня во всем мире, давно уже стала синонимом богатства и принадлежности к могущественной и влиятельной династии американских миллиардеров. Ее основатель Джон Дэвисон Рокфеллер, создавший нефтяную компанию Standard Oil, был первым долларовым миллионером в истории Америки, а его многочисленные потомки на протяжении многих десятилетий продолжали дело своего именитого предка и пополняли благосостояние семьи.
Правнук нефтяного магната Майкл Рокфеллер был младшим сыном губернатора штата Нью-Йорк и вице-президента США Нельсона Рокфеллера. Отец надеялся, что Майкл пойдет по его стопам, и получив образование, как большинства представителей славной династии, примет участие в управлении империей.
Но Майкла не привлекал нефтяной бизнес, он также был равнодушен к политике. Юноша с детства увлекался историей и этнографией, изучал жизнь аборигенных племен, и мечтал совершить экспедицию в Океанию. Его интересовало первобытное искусство аборигенов, вдохновляли их охотничьи копья, ритуальные маски, необычные украшения, головные уборы из перьев.
Окончив с отличием Гарвардский университет по специальности историк-энтограф, Майкл отказался от многомилионного состояния и участия в нефтяном бизнесе семьи. Он решил стать ученым, посвятив свою жизнь изучению нетронутых цивилизацией племен.
Отец не стал препятствовать увлечению сына и даже поддержал его, оплачивая его дорогостоящие экспедиции, и открыв в Нью-Йорке музей примитивного искусства.
Путешествие в страну кровожадных людоедов
Представитель племени асматов. Фото: ren.tv
Благодаря поддержке отца, Майкл получил возможность много путешествовать, он побывал на японских островах, принимал участие в экспедициях по Амазонке, даже участвовал в качестве оператора в съемках документального фильма о первобытных племенах.
Спустя несколько лет Майкл увлекся изучением диких племен Новой Гвинеи. Его внимание привлекло загадочное и мало изученное племя асматов, которые жили в труднодоступных местах, среди уходящих в джунгли болотных топей, кишащих крокодилами и ядовитыми змеями. Они практически не видели белых людей и жили в полной изоляции, считая что мир за пределами их территории полон опасностей и злых духов. За ними закрепилась дурная слава каннибалов и охотников за черепами.
Представители дикого племени асматы. Фото: ren.tv
По свидетельствам историков, в те времена у асматов, действительно, существовал жуткий ритуал - когда подросток становился мужчиной и начинал интересоваться женщинами, он должен был добыть и показать своим соплеменникам череп поверженного врага. При этом все племя принимало участие в праздновании и ритуальных обрядах, частью которых являлся каннибализм.
Многие предостерегали Майкла от путешествия в эти опасные места, но его было не остановить. Юноша пригласил в экспедицию голландского антрополога Рене Вассинга, купил катамаран, загрузил его различными «подарками» аборигенам, нанял двух местных гидов и отправился в устье реки Бетси.
Загадочное исчезновение Майкла Рокфеллера
Майкл Рокфеллер. Фото: tsargrad.tv
Путешествие продолжалось несколько дней, в течение которых Майклу Рокфеллеру и Рене Вассингу удалось посетить тринадцать поселений местных аборигенов. Они обменивали свои «подарки» на охотничьи копья, щиты и расписанные узорами человеческие черепа - куши, фотографировались с аборигенами, и принимали участие в их ритуальных танцах. Майкл радовался, что коллекция их музея постоянно пополняется новыми экзотическими предметами.
Но спустя несколько дней путешествия их перегруженный подарками и артефактами катамаран потерпел крушение. Поднявшийся сильный ветер сначала заглушил мотор, потом начал заливать лодку водой, а затем и вовсе расколол ее на несколько частей. Отправив гидов за подмогой, путешественники пытались скрепить обломки лодки, чтобы спасти свои «сокровища», но когда ветер стал усиливаться, Майкл решил вплавь добираться до берега. Рене отказался, закрепившись на одном из обломков, который начал дрейфовать в море.
Майкл Рокфеллер среди аборигенов племени асматов. Фото: smapse.livejournal.com
На следующий день его подобрали спасатели. Два местных гида также были найдены, они благополучно добрались до берега, но заблудились в джунглях. Майкла Рокфеллера с тех пор больше никто никогда не видел.
Отец Майкла, как только узнал о пропаже сына, прилетел в Новую Гвинею на самолете. Он организовал масштабные поиски, к которым подключил спасателей, водолазов, полицию, военную авиацию и журналистов. В поисках также приняли участие тысячи местных жителей. Многочисленные поисковые группы в течение нескольких недель прочесывали окрестности, в надежде найти хоть какой-то след Майкла Рокфеллера, но все оказалось напрасным.
Мог ли Майкл Рокфеллер быть съеден каннибалами
Представители племени асматов. Фото: life.ru
Активные поиски продолжались больше месяца, но и впоследствии они ни на день не останавливались. Финансовые возможности влиятельного семейства позволяли тратить на них большие средства, но никаких следов обнаружено так и не было. И только спустя три года Майкл Рокфеллер был официально признан погибшим при невыясненных обстоятельствах. Следователи, которые вели это дело, склонялись к версии, что в условиях сильного ветра и высоких волн Майкл просто не доплыл до берега и утонул.
Хотя существовали и другие версии, которые были невыгодны голландским колониальным властям. Предположить, что молодой путешественник мог стать жертвой каннибалов и охотников за черепами, это означало признать, что власти не в состоянии контролировать ситуацию.
Спустя много лет эта версия не раз всплывала в свидетельствах очевидцев и исследователей.
В частности, голландский миссионер Корнелиуа Ван Кессель, который незадолго до происходящих событий был свидетелем того, как голландские полицейские при наведении порядка застрели пятерых асматов, был уверен, что гибель Майкла не была случайностью, она стала местью местных аборигенов.
Представители племени асматы на рыбалке. Фото: life.ru
Исследователь Карл Хоффман рассказывал о случайно увиденных им отчетах полиции, в которых говорилось, что Рокфеллер был убит и съеден племенем асматов. Об этом же упоминали и местные католические священники.
Фотограф и кинооператор Мальколм Кэрк, снимавший документальный фильм о жизни этого племени, однажды при просмотре пленок увидел среди рыбаков племени асматов заросшего бородой белого человека, внешне похожего на Майкла Рокфеллера. Но поскольку съемки делались с достаточно большого расстояния, ни подтвердить, ни опровергнуть предположение, что это действительно Майкл, который мог добровольно остаться жить в племени асматов, было невозможно.
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