Неприятные секреты знаменитых советских фильмов

Когда мы смотрим наши любимые советские комедии, героические драмы или нежные фильмы о любви, трудно представить, что за этими картинами лежат чьи-то трагедии, обиды или даже простые бытовые конфликты. Что скрывает знаменитое советское кино?











«Испытание верности», 1954

«Д’Артаньян и три мушкетера», 1978

«Бриллиантовая рука», 1969

«12 стульев», 1971

«Андрей Рублев», 1966

«Кавказская пленница», 1967

«Земля Санникова», 1973

«Белое солнце пустыни», 1970