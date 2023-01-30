Как приготовить перловку без заморочек, чтобы домашние попросили добавки

Большинство людей терпеть не может перловку. Вообще в последние годы эта крупа полностью утратила свою популярность, хотя во времена Советского Союза она использовалась в приготовлении пищи практически всеми. Действительно, каша в традиционном смысле этого слова – не самое вкусное блюдо. Но ведь перловку можно готовить и другим способом, например, жарить.
Ингредиенты для создания кулинарного шедевра
Для приготовления вкуснейшей каши понадобятся совсем простые ингредиенты / Фото: povar.ru
Для того, чтобы приготовить это необычное и достаточно вкусное блюдо, понадобятся:
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- перловая крупа – 350 гр;
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- вода;
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- лук – 1 шт.;
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- чеснок – 1 шт.;
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- растительное масло – небольшое количество;
- специи, перец, соль – по вкусу.
Если же в эту кашу добавить еще и грибы, блюдо будет еще вкуснее. Грибы можно купить в любом супермаркете или же заготовить и заморозить самим. Тут уж кому что нравится.
Процесс приготовления
Перловку необходимо промыть и просушить перед приготовлением / Фото: hiteat.ru
Крупу следует тщательно промыть и просушить. После этого понадобится сковорода, достаточно глубокая и обязательно с толстой нижней частью. Сначала наливаем туда немного масла, после чего высыпаем крупу.
При обжарке перловая каша дает приятный ореховый аромат / Фото: smachno.in.ua
Перловка обжаривается до карамельного оттенка. Важно все время при обжарке ее перемешивать. Самое интересное, что перловка после жарки обладает очень приятным ореховым ароматом.
В обжаренную кашу следует добавить воду и тушить на тихом огне / Фото: poradum.com.ua
Добавляем в перловку воду (стакан воды на сто граммов крупы), накрываем крышкой. Когда каша начнет кипеть, огонь уменьшается наполовину.
Грибы с луком обжариваются на другой сковороде / Фото: povar.ru
Лук нарезается и обжаривается на другой сковороде. Туда же бросаются и грибы, если вы решили именно с ними приготовить блюдо.
Готовая каша смешивается с овощами и специями / Фото: kto-chto-gde.ru
За это время перловка дойдет до состояния готовности. В нее добавляется содержимое второй сковороды и чеснок, заранее измельченный.
Получается очень вкусное и полезное блюдо / Фото: travel-dom.ru
Добавляем немного специй, чтобы не испортить ими естественный аромат каши, солим, перемешиваем и оставляем на плите под крышкой минут на пять. Вот и все – каша готова. Можно наслаждаться вкусным и полезным блюдом.
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