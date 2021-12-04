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Практичные идеи для кухни, позволяющие сэкономить пространство

Практичные идеи для кухни, позволяющие сэкономить пространство

Кухня — то место в доме, где хозяйка проводит часть своей жизни. От того, насколько удобно все здесь обустроено, зависит очень многое. Кухонная утварь, посуда, специи — все это и многое другое должно быть под рукой или, как минимум, в зоне досягаемости. В идеале хочется рационально использовать каждый свободный сантиметр, ведь ненужных вещей на кухне просто не бывает. Особенно это актуально в том случае, когда помещение имеет скромные размеры.

Даже маленькие открытые полочки способны вместить массу нужных вещей. Дополнительные крючки также лишними не окажутся.

Практичные идеи для кухни, позволяющие сэкономить пространство

Угловые системы хранения для посуды позволяют сэкономить пространство.

Практичные идеи для кухни, позволяющие сэкономить пространство

Выбрав модель с поддоном удобно избавляться от излишков воды.

Практичные идеи для кухни, позволяющие сэкономить пространство

Не стоит оставлять пустым место над раковиной. Наличие специальной  стойки позволяет обойтись без дополнительных креплений. Удобным является и то, что полку при необходимости легко перемещать.

Практичные идеи для кухни, позволяющие сэкономить пространство

Компактная многофункциональная конструкция дает возможность иметь под рукой все необходимое.

Практичные идеи для кухни, позволяющие сэкономить пространство

Узкие стойки с открытыми полочками — настоящая находка для маленьких кухонь.

 

Практичные идеи для кухни, позволяющие сэкономить пространство

 

Эта конструкция не имеет роликов, зато полки в ней дополнены выдвижными механизмами.

Практичные идеи для кухни, позволяющие сэкономить пространство

Закрепить многофункциональную полочку можно даже на холодильник.

Главное не перегружать ее и позаботиться о надежности крепления.

Практичные идеи для кухни, позволяющие сэкономить пространство

Практичные идеи для кухни, позволяющие сэкономить пространство

Настоящей находкой станут рейлинги. Разместить их можно где угодно.  Размеры и способы крепления подбираются индивидуально.

Практичные идеи для кухни, позволяющие сэкономить пространство

 

Практичные идеи для кухни, позволяющие сэкономить пространство

 

Компактная подставка для хранения специй выглядит потрясающе. Функциональная и оригинальная она станет дополнительным украшением.

Практичные идеи для кухни, позволяющие сэкономить пространство

В таких баночках специи хранить можно прямо на холодильнике.

Практичные идеи для кухни, позволяющие сэкономить пространство

Практичные идеи для кухни, позволяющие сэкономить пространство

Многофункциональные кухонные подставки позволяют сконцентрировать в одном месте все самое необходимое.

Практичные идеи для кухни, позволяющие сэкономить пространство

 

Практичные идеи для кухни, позволяющие сэкономить пространство

 

Даже незначительный зазор между мебелью можно превратить в достоинство.

Практичные идеи для кухни, позволяющие сэкономить пространство

Только посмотрите сколько всего поместилось между мойкой и холодильником!

Практичные идеи для кухни, позволяющие сэкономить пространство

Эта выдвижная система хранения уникальна. Помимо полок и ящиков здесь есть стенд-решетка с дополнительными крючками под кухонную утварь.

Практичные идеи для кухни, позволяющие сэкономить пространство

Даже зазор в несколько сантиметров можно превратить в достоинство.

Практичные идеи для кухни, позволяющие сэкономить пространство

При желании несколько узких передвижных этажерок легко разместить рядом.

 

Практичные идеи для кухни, позволяющие сэкономить пространство

 

Дополнить открытыми полками или рейлингами легко и свободные стенки корпусной мебели.

Практичные идеи для кухни, позволяющие сэкономить пространство

 

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