Практичные идеи для кухни, позволяющие сэкономить пространство

Кухня — то место в доме, где хозяйка проводит часть своей жизни. От того, насколько удобно все здесь обустроено, зависит очень многое. Кухонная утварь, посуда, специи — все это и многое другое должно быть под рукой или, как минимум, в зоне досягаемости. В идеале хочется рационально использовать каждый свободный сантиметр, ведь ненужных вещей на кухне просто не бывает. Особенно это актуально в том случае, когда помещение имеет скромные размеры.

Даже маленькие открытые полочки способны вместить массу нужных вещей. Дополнительные крючки также лишними не окажутся.

Угловые системы хранения для посуды позволяют сэкономить пространство.

Выбрав модель с поддоном удобно избавляться от излишков воды.

Не стоит оставлять пустым место над раковиной. Наличие специальной стойки позволяет обойтись без дополнительных креплений. Удобным является и то, что полку при необходимости легко перемещать.

Компактная многофункциональная конструкция дает возможность иметь под рукой все необходимое.

Узкие стойки с открытыми полочками — настоящая находка для маленьких кухонь.

Эта конструкция не имеет роликов, зато полки в ней дополнены выдвижными механизмами.

Закрепить многофункциональную полочку можно даже на холодильник.

Главное не перегружать ее и позаботиться о надежности крепления.

Настоящей находкой станут рейлинги. Разместить их можно где угодно. Размеры и способы крепления подбираются индивидуально.

Компактная подставка для хранения специй выглядит потрясающе. Функциональная и оригинальная она станет дополнительным украшением.

В таких баночках специи хранить можно прямо на холодильнике.

Многофункциональные кухонные подставки позволяют сконцентрировать в одном месте все самое необходимое.

Даже незначительный зазор между мебелью можно превратить в достоинство.

Только посмотрите сколько всего поместилось между мойкой и холодильником!

Эта выдвижная система хранения уникальна. Помимо полок и ящиков здесь есть стенд-решетка с дополнительными крючками под кухонную утварь.

Даже зазор в несколько сантиметров можно превратить в достоинство.

При желании несколько узких передвижных этажерок легко разместить рядом.

Дополнить открытыми полками или рейлингами легко и свободные стенки корпусной мебели.