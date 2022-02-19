Вода с лимоном: 8 убедительных причин сделать ее основой своего рациона вместо обычной

В день человеку рекомендуется выпивать около трех литров воды. Считается, что любые напитки не должны входить в это число. Однако многим людям достаточно трудно выпивать такой объем простой воды без всякого вкуса.

К счастью, всегда есть альтернатива. И вместо того, чтобы покупать магазинную воду с различными вкусовыми добавками, можно сделать более полезный и вкусный напиток — воду с лимонным соком. Она не только разнообразит ежедневный рацион, но и, несмотря на свою простоту, окажет значительное благотворное влияние на организм.

1. Сияющая кожа

Лимонный сок продлевает молодость.

Несмотря на распространенное мнение, использовать лимонный сок на коже для улучшения ее состояния вредно. Однако регулярное употребление воды с добавлением лимонного сока позволяет очистить организм от токсинов и тем самым оказать благотворное воздействие на состояние кожных покровов. Витамин С оказывает регенерирующее и омолаживающее воздействие, отсрочивает появление морщинок и других возрастных изменений. Благодаря лимонному соку кожа будет выглядеть более здоровой, ровной и сияющей.

2. Повышение уровня витамина С

Польза этого цитруса несомненна.

Несмотря на то, что в апельсинах больше витамина С, сок лимона — отличная альтернатива для пополнения запасов полезных веществ.

Добавление даже небольшого количества лимонного сока в обычную воду способно укрепить иммунную систему человека и улучшить состояние здоровья. Витамин С позитивно влияет на повышенное кровяное давления, приводя его в норму. Он также способен снизить вероятность появления проблем с сердцем и уменьшить риск инсульта. Витамин С успешно борется с повреждением клеток свободными радикалами.

Полезная информация: В соке одного лимона, весом 100 грамм, содержится около 53 миллиграммов витамина С. Рекомендуемая суточная доза этого витамина для взрослых составляет от 65 до 90 миллиграммов, что означает, что добавление сока одного лимона в воду составит от 59 до 81% от нормы.

3. Улучшение пищеварения

Пить такую воду очень полезно для хорошего самочувствия.

Лимонный сок в сочетании с водой благотворно влияет на функционирование кишечника, печени и пищеварительной системы. Многие отмечают благотворное влияние стакана лимонной воды утром натощак, после чего требуется подождать 20-30 до первого приема пищи. Такое простое правило помогает устранить ощущение изжоги, избавиться от отрыжки и уменьшить газообразование. Благотворное влияние на печень выражается в совместном выводе токсинов водой и лимонным соком, которые тем самым снижают нагрузку на орган.

4. Борьба с лишним весом

Можно пить воду с лимонным соком и меньше поправляться.

Ученые проводили испытания на мышах, в ходе которых выявилось полезное влияние лимонов при борьбе с лишним весом. В данном цитрусе содержатся антиоксиданты, включающие полифенолы, значительно снижающие прибавку в весе. В еще одном исследовании было выяснено, что полифенолы взаимодействуют с кишечными бактериями, способствуя снижению веса. Хоть эта теория и не подтверждена, существуют и другие данные, которые позволяют верить в то, что полифенолы положительно сказываются на снижении веса. Их содержание высоко и в куркуме. Исследование с ее употреблением в одной группе показало положительное влияние.

Полезный совет: Чтобы избежать вредного воздействия лимонной воды на эмаль зубов, рекомендуется пить ее через соломинку или сразу после нее выпивать хотя бы полстакана обычной воды.

5. Препятствие для развития диабета второго типа

Лимонный сок может помочь людям с диабетом.

Антиоксиданты в лимонах оказывают положительное влияние и на борьбу с диабетом второго типа. Они помогают регулировать уровень глюкозы в крови и повысить инсулинорезистентность. Регулярное употребление воды с лимонным соком помогут замедлить развитие или предупредить развитие болезни.

6. Польза для почек

Регулярное употребление лимонной воды нормализует работу внутренних органов.

В течение всей жизни у каждого десятого человека в почках может образоваться камень. Однако если регулярно употреблять лимонную воду, то этот риск можно значительно снизить. Лимонный сок содержит цитрат, который способствует уменьшению кислотности мочи, поэтому образование камней в ней становится маловероятным. Такой эффект может даже помочь растворить мелкие камни в почках до того, как они вырастут и станут опасными.

7. Улучшение усвояемость железа

Не только приятный вкус, но и полезное влияние.

Лимоны помогают предотвратить дефицит железа. Сами по себе они не содержат много железа, но способствуют тому, чтобы организм более эффективно усваивал то, что поступает полезного из других продуктов.

8. Свежесть дыхания

Вода с лимонным соком поможет избежать неловкости.

Лимонный сок имеет приятный запах, который отлично справляется со всеми другими ароматами. Именно поэтому воду с добавлением лимона можно употреблять вместо жвачки для улучшения запаха изо рта и длительного сохранения приятной свежести.

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