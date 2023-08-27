Яркая жизнь и загадочная гибель летчицы-рекордсменки 1930-х

У англичан в тридцатые годы прошлого века была своя «Амелия Эрхарт», молодая летчица, вдохновлявшая не только своих юных соотечественниц на небывалые свершения, но и композиторов – на песни, авторов – на книги, а парикмахеров – на повторение ее прически на головах многочисленных поклонниц. Эми Джонсон прожила совсем короткую, но очень яркую жизнь, вписала свое имя и в историю мировой авиации, и в книгу рекордов Гиннесса. Увы, но и гибель летчицы соответствовала законам жанра: внезапная, загадочная, так и не объясненная.
Любовь к небу
Эми Джонсон родилась 1 июля 1903 года в городе Кингстон-апон-Халл в Йоркшире, она была старшей из четверых дочерей торговца рыбой. Окончив школу, Эми поступила в университет Шеффилда, и после даже успела поработать какое-то время секретаршей адвоката. Но однажды почти случайно оказалась на аэродроме – это и определило всю ее дальнейшую судьбу. Поначалу полеты были просто хобби, но и сама Эми, и ее семья понимали, что все серьезно. В 1929 году Эми получила лицензию пилота и запланировала фантастический для своего времени полет с одного материка на другой.
В те времена полеты были привилегией богачей и аристократов - и тех, кто был готов на все ради неба. Источник: pinterest.com
Это сейчас путешествием на самолете из Англии в Австралию никого не удивить. На рубеже двадцатых-тридцатых годов прошлого века не только воздушные суда существенно уступали современным и по скорости, и по надежности, но и летчики могли рассчитывать главным образом только на себя, не имея доступа к радиосвязи, не владея информацией о погодных явлениях, пролетая над неизвестными землями. Эми планировала перелет из аэропорта Кройдон в графстве Суррей до Северной территории Австралии буквально прочертив с помощью линейки длинный отрезок на карте.
Эми Джонсон и ее самолет, названный Джейсоном, во время исторического перелета в Австралию в 1930 году. Источник: commons.wikimedia.org
Деньги на покупку первого самолета частично дал отец, во всем поддерживавший старшую дочь, частично – бизнесмен и филантроп лорд Уэйкфилд. 5 мая 1930 года Эми Джонсон в одиночестве отправилась в полет. Совершив несколько остановок для дозаправки и ремонта, 24 мая она приземлилась в австралийском городе Дарвине, преодолев в общей сложности 18000 километров. Позади были песчаные бури и муссоны, инцидент с пробитым крылом и аварийная посадка недалеко от Рангуна, впереди – чествования бесстрашной английской летчицы и мировая слава
«Летающие возлюбленные», любители полетов
Полученные за полет награды, включая и Орден Британской империи, никак не охладили страсть Эми Джонсон к дальним перелетам. В следующем, 1931 году, она вместе со вторым пилотом Джеком Хамфрисом совершила первый перелет из Лондона в Москву, преодолев 2830 километров за 21 час, а оттуда, через Сибирь – в Токио, поставив таким образом рекорд по времени путешествия из Англии в Японию. А спустя еще немного времени стало известно о бурном романе и свадьбе Джонсон с другим летчиком-рекордсменом, шотландцем Джимом Моллисоном.
Эми Джонсон с мужем Джимом Моллисоном
Чету Моллисонов сближала в первую очередь их любовь к полетам, а еще – общие планы и соперничество в установлении новых рекордов. На заре авиации пилотам было где разгуляться – и Эми случалось отнимать рекорды скорости полетов между странами и материками у своего супруга. В июле 1933 года Джим и Эми Моллисоны вдвоем совершили перелет через Атлантику из Южного Уэльса в Америку. Это было опасное приключение – полет не предусматривал остановок и в случае технической неисправности или неблагоприятной погоды помочь экипажу было невозможно.
Оба любили друг друга, но полеты любили больше. В 1938 году Моллисоны расстались
Тот полет все же закончился аварийным приземлением, но все прошло благополучно – самолет опустился на землю неподалеку от Нью-Йорка. Последним в жизни Эми рекордом и последним долгим полетом стало путешествие по воздуху в Южную Африку из Великобритании – это было в мае 1936 года. Спустя два года Моллисоны развелись; Эми вернула себе девичью фамилию, Джонсон. На родине и за ее пределами летчицу знали все: в ее честь сочиняли песни, письма от поклонников текли нескончаемым потоком. Эми писала статьи, занималась модным бизнесом: она принимала участие в разработке одежды и аксессуаров от Эльзы Скиапарелли.
Исчезновение
Свое последнее письмо Эми Джонсон отправила подруге незадолго до наступления нового, 1941 года. 5 января она отправилась в последний полет: во время войны летчица занималась тем, что перегоняла самолеты с заводов на базы Королевских ВВС. Она вылетела из Блэкпула, пункт назначения находился неподалеку от Оксфорда. Самолет упал в устье Темзы, неподалеку от залива Херн. Там его увидели с проходящего поблизости военного судна.
Эми Джонсон и второй пилот Джек Хамфрис в Японии. Источник: commons.wikimedia.org
Утверждалось, что экипаж даже слышал крики о помощи от летчицы, которая оказалась в ледяной воде. Говорили также, что видели не одного, а двоих тонущих – что породило потом версии о каком-то загадочном «мистере Х» на борту самолета Джонсон. Вытащить никого не удалось – больше того, офицер Уолтер Флетчер, который предпринимал безуспешные попытки спасти Эми, спустя несколько дней скончался от переохлаждения.
Эми была активным членом клуба планеристов Мидленда и самым молодым президентом Женского инженерного общества. Источник: independent.co.uk
Среди версий, которые бы объяснили причину катастрофы и гибель Эми Джонсон, в разное время называли «дружественный огонь», нехватку топлива, потерю курса из-за снега и ветра. Вещи Эми Джонсон, которые находились на борту, включая дорожную сумку и бортовой журнал, выбросило на берег. Тела самой летчицы, как и тела ее возможного пассажира, так и не нашли.
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