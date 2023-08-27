Яркая жизнь и загадочная гибель летчицы-рекордсменки 1930-х

Любовь к небу

В те времена полеты были привилегией богачей и аристократов - и тех, кто был готов на все ради неба. Источник: pinterest.com

Эми Джонсон и ее самолет, названный Джейсоном, во время исторического перелета в Австралию в 1930 году. Источник: commons.wikimedia.org

«Летающие возлюбленные», любители полетов

Эми Джонсон с мужем Джимом Моллисоном

Оба любили друг друга, но полеты любили больше. В 1938 году Моллисоны расстались

Исчезновение

Эми Джонсон и второй пилот Джек Хамфрис в Японии. Источник: commons.wikimedia.org

Эми была активным членом клуба планеристов Мидленда и самым молодым президентом Женского инженерного общества. Источник: independent.co.uk