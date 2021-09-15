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Редкие фотографии из повседневной жизни жителей Шри-Ланки в конце XIX века


Повседневная жизнь сингальцев в 1880-х годах на чёрно-белых фотографиях.

Повседневная жизнь сингальцев в 1880-х годах на чёрно-белых фотографиях.

История Шри-Ланки, о которой есть какие-то документальные подтверждения, насчитывает около 3000 лет, а следы доисторических поселений датируются 125 000 лет. В Европе со времён португальского вторжения и до того, как страна стала независима, её называли Цейлон. В этом обзоре коллекция фотографий из частных архивов Патрику Монтгомери. На фото запечатлены интересные моменты из повседневной жизни жителей острова.

1. Местные жители


Старая деревня неподалёку города Канди.

Старая деревня неподалёку города Канди.

 

2. Маленькая деревня в пригороде Коломбо


Деревня, которая расположена в регионе Коломбо.

Деревня, которая расположена в регионе Коломбо.

 

3. Сказочное наследие


Вид на храм Брахмы в Коломбо.

Вид на храм Брахмы в Коломбо.

 

4. Монахи


Буддийские священнослужители в повседневных одеждах.

Буддийские священнослужители в повседневных одеждах.

 

5. Сбор чайного листа


Сбор урожая чая.

Сбор урожая чая.

 

6. Гигантское растение


Большой зелёный бамбук.

Большой зелёный бамбук.

 

7. Коломбо


Крупнейший город Шри-Ланки.

Крупнейший город Шри-Ланки.

 

8. Околица


Просёлочная дорога в окрестностях Коломбо.

Просёлочная дорога в окрестностях Коломбо.

 

9. Культурный центр Шри-Ланки


Округ Канди.

Округ Канди.

 

10. Канал Негомбо


Канал, прорытый голландцами.

Канал, прорытый голландцами.

 

11. Мост через реку


В районе городка Пусселлава.

В районе городка Пусселлава.

 

12. Рыбаки


Ловля рыбы - традиционное занятие.

Ловля рыбы - традиционное занятие.

 

13. «Беде» - древнейшая профессия


Заклинатели змей.

Заклинатели змей.

 

14. Священный город


Достопримечательность в городе Анурадхапура.

Достопримечательность в городе Анурадхапура.

 

15. Искусственное озеро


Искусственное озеро в центре города Канди.

Искусственное озеро в центре города Канди.

 

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Редкие фотографии из повседневной жизни жителей Шри-Ланки в конце XIX века

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Редкие фотографии из повседневной жизни жителей Шри-Ланки в конце XIX векаПодписаться на мой Instagram
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