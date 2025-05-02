Вещи, которые лучше не выбрасывать во время уборки

Затеяли расхламление? Отлично! Давно пора было перебрать вещи и избавиться от ненужных, чтобы освободить пространство квартиры. Однако не все предметы, которые на первый взгляд кажутся хламом, действительно должны оказаться на мусорке. Сегодня мы расскажем, какие вещи нужно сохранить по мнению организаторов пространства, и почему.

1. Чужие вещи

2. Пластиковые контейнеры без крышек

3. Винтажная посуда

4. Коробки из-под обуви

5. Скидочные карты и подарочные сертификаты

6. Вещи, которые вызывают приятные эмоции

7. DVD-диски с любимыми фильмами

8. Бесплатные зубные щетки

9. Электроника

Эта футболка может оказаться любимой у мужа.Когда вам приходится заниматься расхламлением самостоятельно, в то время, как дети играют на улице, а муж в очередной раз «зависает» в гараже, велико искушения избавиться от всех вещей, которые, по вашему мнению, никому не нужны. Вот так в мусорном ведре оказываются старые футболки мужа и игрушки сына, которыми он давно не играет.Но подобная самодеятельность обычно приводит не только к видимому порядку, но и к конфликтам, потому что в этот же день муж обязательно спросит, где его «любимая» серая футболка, а сын начнет искать свою машинку с давно утерянным колесом. Поэтому лучше не выбрасывать вещи до того, пока их владельцы не дадут на это согласие – таким образом, вы сможете избежать множества драм и обид.Если вы потеряли крышки от контейнеров, храните в них мелкие предметы.Есть две тайны, которые мы постоянно пытаемся разгадать, но пока безуспешно: где прячется один носок из пары и куда вечно пропадают крышки от пластиковых контейнеров. В первом случае можно использовать носок, который «выжил», для уборки. Наденьте его на руку и протрите пыль на жалюзи либо секции батареи – это существенно упростит и ускорит процесс.Если же вы постоянно сталкиваетесь со второй проблемой, не торопитесь выбрасывать емкость, которую нечем закрыть – она может пригодится. Такие контейнеры отлично подходят для хранения мелочей, например, бижутерии, резинок и шпилек для волос, разных болтиков и гаек в гараже. Также их можно использовать в качестве разделителей в выдвижных ящиках и отсеков для продуктов, если нужно правильно организовать пространство в холодильнике либо кладовой. А прозрачные стенки контейнера станут только плюсом, ведь вы всегда будете видеть их содержимое.Винтажная посуда придает трапезам особый шарм.Большинство хозяек старается поскорее избавиться от винтажной посуды, считая ее пережитком прошлого, а ведь это настоящее сокровище. Не нужно складывать ее в сервант и любоваться со стороны, как делали наши мамы и бабушки – активно используйте чашки, блюдца, тарелки и бокалы. Даже если какой-то элемент из набора разбился, и сервиз теперь неполный, ничего страшного – винтажную посуду смело можно сочетать с повседневной. В итоге у вас получится очаровательная и эстетичная картинка на столе.Оклейте картонную коробку тканью и используйте для хранения.Привыкли выбрасывать картонные коробки сразу после того, как достали из них новенькую обувь? Зря! Во-первых, они отлично подходят для хранения сезонной обуви – зимой в них можно складывать туфли, кроссовки, балетки, а летом – ботинки и сапоги. Во-вторых, картонных коробки можно использовать в шкафу – складывать туда одежду и аксессуары, на кухне – хранить крупы и специи, в прихожей – для разных мелочей, чтобы не терялись. И не нужно тратиться на специальные органайзеры, которые обычно стоят совсем недешево. Только не забудьте подписать коробку с внешней стороны, чтобы точно знать, что в ней лежит.Проверьте баланс на скидочных картах, а затем выбрасывайте их.Как часто мы находим в сумках старые скидочные карты и подарочные сертификаты и, считая их ненужными, отправляем в мусорное ведро. Но организаторы пространств не рекомендуют этого делать, по крайней мере до того момента, пока вы не убедитесь, что на карте нет бонусных баллов. Даже если там внезапно окажется всего 200 рублей, уже будет приятно, и можно будет немного сэкономить на покупке.Эти магниты напоминают о ваших путешествиях.Пускай это всего лишь магнитики на холодильник, но если это то, что мыслями переносит вас в прошлогодний отпуск, дарит приятные эмоции и воспоминания, обязательно сохраните их, ведь такие вещи ничто не сможет заменить. Обязательно взвешивайте все за и против, прежде чем выбросить предмет, связанный с воспоминаниями.Даже если он не несет никакой функциональной нагрузки или является абсолютно бесполезным в быту, все равно сохраните его, просто придумайте какой-нибудь креативный способ демонстрации. Те же магниты можно закрепить на магнитной доске в красивой рамке и повесить на кухне, в прихожей либо в гостиной – пусть все видят, в каких городах и странах вы были. А билеты из музеев, кино, галерей, театров можно вклеить в альбом, вместо того, чтобы бросать в ящик.То же самое касается фотографий – пусть они найдут свое место в красивом альбоме или фотокниге, которую можно будет пересматривать время от времени и показывать гостям. А еще снимки можно оцифровать – во-первых, так они дольше и лучше будут храниться, а во-вторых, будет гораздо проще делится ими с друзьями и родственниками.Пусть любимые фильмы всегда можно будет посмотреть оффлайн.Раньше все организаторы пространства призывали выбрасывать старые кассеты, CD и DVD-диски, потому что с популяризацией интернета они стали попросту неактуальными – любой фильм или сериал можно было найти в сети. Но сейчас все чаще контент удаляется правообладателями безо всяких предупреждений, и однажды может произойти ситуация, когда вы просто не найдете ни на каком сайте свой любимый фильм. Поэтому абсолютно логично хранить физические копии своих самых любимых фильмов и сериалов, чтобы иметь возможность пересмотреть их в любой момент, вне зависимости от интернета.Такие одноразовые щетки можно предлагать гостям.Обычно щетки, которые выдают в отелях и поездах, не отличаются хорошим качеством, поэтому мы их практически сразу выбрасываем. Однако, если в будущем вы хотите сэкономить, не следует этого делать. Сохраните несколько индивидуально упакованных щеток на тот случай, если к вам придут гости с ночевкой. Это отличный шанс проявить гостеприимство.Кстати, старые зубные щетки тоже необязательно выбрасывать – они становятся прекрасными помощниками в быту. Например, с их помощью можно быстро и легко очистить труднодоступные места. А еще, старая зубная щетка в паре с зубной пастой становятся прекрасным средством для чистки старых кедов. Всего несколько движений, и вот уже обувь вновь стала красивой и белоснежной.Убедитесь, что на телефоне нет нужной информации.У любого гаджета есть свой срок годности. Даже если вы случайно не разобьете или не сломаете его, со временем он все равно выйдет из строя, потому что «пора». В этом случае вы, конечно, захотите заменить его новым устройством, более современным и функциональным.Однако не торопитесь выбрасывать или продавать сломанные гаджеты – для начала проверьте, нет ли на них важной информации. Возможно, там остались фотографии, нужные контакты, пароли от приложений и страниц в социальных сетях. Неизвестно, в чьи руки попадет устройство, если просто оставить его рядом с мусорным контейнером.